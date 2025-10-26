Kocsis MátéBékemenetOrbán Viktorbeszéd

A szabadság vándorai + videó

A kormányfő október 23-i beszédéből osztott meg egy részletet Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 13:22
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A szabadság vándorai” – írta a magyarokról Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videót is közzétett, amelyben az október 23-i Békemenet résztvevőivel fényképezkedik.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Békemeneten. Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté a videóban Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédének egy részletét is megosztotta.

Jövőre meg kell mutatnunk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni. Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak. Egy nemzet, amely nem hátrál meg a történelem viharában. Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai. És amíg itt vagyunk, ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a Földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert mi békét akarunk. És szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk

– szögezte le a kormányfő.

Kocsis Máté egy korábbi Facebook-bejegyzésében így összegezte az október 23-i eseményeket:

„Eltaktikázta magát a kétszínű Magyar Péter. A tiszás álprofilok most is otthon maradtak. Mi meg ott voltunk – kétszer annyian.” 

Mint ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint nyolcvanezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak jelen.

 

Borítókép: A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 


 

 

add-square Békemenet 2025

Orbán Viktor: Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok! + videó

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu