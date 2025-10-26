A szabadság vándorai + videó

„A szabadság vándorai” – írta a magyarokról Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videót is közzétett, amelyben az október 23-i Békemenet résztvevőivel fényképezkedik.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Békemeneten. Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté a videóban Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédének egy részletét is megosztotta.

Jövőre meg kell mutatnunk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni. Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak. Egy nemzet, amely nem hátrál meg a történelem viharában. Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai. És amíg itt vagyunk, ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a Földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert mi békét akarunk. És szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk

– szögezte le a kormányfő.

Kocsis Máté egy korábbi Facebook-bejegyzésében így összegezte az október 23-i eseményeket:

„Eltaktikázta magát a kétszínű Magyar Péter. A tiszás álprofilok most is otthon maradtak. Mi meg ott voltunk – kétszer annyian.”

Mint ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint nyolcvanezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak jelen.

Borítókép: A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)