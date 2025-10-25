Kocsis MátéFideszAlföldi Róbert

Kocsis Máté válaszolt Alföldi Róbertnek: a politika is művészet, de más a tét, mint a színpadon

A kormány 2022 óta közismerten békepárti – közölte a Fidesz frakcióvezetője, miután Alföldi Róbert bejegyzésben bírálta Orbán Viktor ünnepi beszédét és méltatta Magyar Péter felszólalását. Kocsis Máté rámutatott: ez nem egy darab, hanem ez maga a jövő, a biztonság és a béke vitája.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 19:25
Kocsis Máté Facebook
Olvasom Alföldi Róbert úr posztját, és válaszra késztet – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán, válaszul Alföldi Róbert posztjára.

Orbán VIktor Békemenet Facebook
Orbán Viktor ünnepi beszédet mond október 23-án (Forrás: Facebook)

„Írása elején azzal igyekszik hitelesíteni későbbi sorait, hogy törekedett az október 23-i beszédeket objektíven nézni, félretenni indulatait. Hm. Megkérdőjelezhető egy szélsőségesen elfogult, ismert ellenzékitől, hiszi, aki hiszi, de menjünk tovább! Művész úr azt írja – csak objektíven –, hogy az egyik oldal, jelesül a Békemenet főszónokától azt hallja, hogy ő (személy szerint?) hazaáruló és háborúpárti, csak azért, mert nem ott menetelt. A hazaárulás pedig az, amiért a történelem során sokszor halál járt” – idézte a rendezőt a Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette:

csak objektíven mondom, hogy senki nem beszélt Alföldi Róbertről, a főszónok, Orbán Viktor pláne nem, halálról se,

de egy színpadi(as) embertől vegyük ezt az önzést nagyvonalúan az előadás részének, retorikai fordulatnak, melyben az egyén azonosítja magát a közösséggel.

Kocsis Máté szerint ez a kisebbik probléma. „A nagyobb az, hogy művész úr – tán hibát elkövetve – ideilleszti a háborúpártiság kérdését, amit szintén kikér magának, hangosan, ordítva, felháborodva.”

Szerinte azért vádolják (őt), mert az az egyetlen bűne, hogy nem a Fideszre szavaz

– mutatott rá a frakcióvezető. Azzal folytatta: „nem tudom, hogy ez egyáltalán bűne-e, azt meg pláne máshol fogják megítélni szerintem, hogy tényleg ez volt-e az egyetlen egész életében a művész úrnak, azt viszont tudom, hogy Magyarország politikai jövőjének választásakor, a hazánkra leselkedő háborús kockázatok mérlegelésekor ide nem illő csúsztatás, és a fentebb hangoztatott objektivitás minimumát hátrahagyó állásfoglalás a személyesre vett, morális fölényt építeni igyekvő leegyszerűsítés.” 

A politika is művészet, mondják, de ha ez az előadás rosszul sikerül, nemcsak a közönség veszik el, hanem egy nemzet jövője is. Más a tét, mint a színpadon

– hangsúlyozta. Úgy látja, „művész úr némi alkalmi népszerűségért úgy tesz, mintha nem értené a háborúpárti vitát. Nagyon is érti, de túllép rajta, terelőleg inkább magáról beszél.”  Pedig a helyzet szerinte pofonegyszerű.

A jelenlegi kormány 2022 óta közismerten békepárti. Vállalt ezzel kapcsolatban minden vitát, brüsszeli megtorlást, vesszőfutást, büntetést.

„A teljes európai és amerikai politikai diskurzus nem Orbán Viktor és a Fidesz miatt hangos a háború kérdésétől, hanem azért, mert nem egységes az álláspont. Az unió vezetőinek döntő része nem abba fekteti megmaradt befolyását, hogy kikényszerítse a békét, hanem abba, hogy minél több pénzt, fegyvert, európai polgár adóját fektesse Oroszország legyőzésébe. Biztonsági és gazdasági kockázattal nem számolva, eszement módon, sőt reménytelenül. Ezt ők amúgy pro-ukrán álláspontnak hívják” – emlékeztetett Kocsis Máté.

Ilyen volt Orbán Viktor ünnepi beszéde: elképesztően sokan hallgatták a miniszterelnököt

A frakcióvezető szerint ennek a háborús álláspontnak releváns pártpolitikai képviselete van az európai parlamentben, sőt többsége is. Például a Manfred Weber és Ursula von der Leyen által fémjelzett Európai Néppárt ilyen. „Nem mi mondtuk, ők mondták, hogy a velük való együttműködés feltétele, hogy ezt az álláspontot támogatni kell. Ezt a politikai alakulatot nem hamisan vádoljuk a háború melletti elkötelezettséggel, ők maguk vallják ezt, így a döntöttek, így nyilatkoztak.”

Bizonyára művész úrnak is feltűnt, úgy objektíve, hogy a Fidesz kihívója, a Tisza Párt szorosan együttműködik velük, tagok ott, sőt a pénzt is onnan kapják.

Magyar Péterék odakint mindent megszavaztak együtt, ami a háború támogatásához kell. Itthon persze gyakran mást mondanak, letagadják, de a tények makacs dolgok – jelezte a frakcióvezető. Hozzátette: ebből következően ugyan lehet, hogy egyenként rosszul élik meg, de a rideg, nem színpadias, hanem nyers politikai valóság mégis az, hogy

akik támogatják a Tiszát, azok – elfogadom, legtöbbször akaratukon kívül – mégis egy háborúpárti politikát segítenének hatalomba.

Alföldi Róbert állításával ellentétben Orbán Viktor épp arról beszélt, hogy ezeket a jó szándékú, de megtévesztett honfitársainkat is igyekezzünk meggyőzni arról, hogy ne a saját és családjuk biztonságos jövőjének kockázatára akarjanak kormányt váltani – idézte fel a politikus.

Ez nem egy darab, hanem ez maga a jövő, a biztonság és a béke vitája

– jelentette ki Kocsis Máté. Hozzátette: nem felháborodni kell, hanem átgondolni, vagy ha utána is fenntartják az álláspontjukat, akkor megvédeni, érvelni mellette, minden más mellébeszélés – írta Kocsis Máté.

Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

 

Kedvenc részem Alföldi Róbert művész úr posztjából, amikor ájuldozva azt írja, hogy Magyar Péter szerint ’nincs ilyen vagy olyan magyar, magyar van, hogy nem az a fontos, hogy kire szavazol, hogy mindegy milyen pártot támogatsz, mert az a fontos, hogy most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen tényleg kezdjünk már el építeni egy demokráciát. Hogy egyek vagyunk magyarok, és együtt tudunk csak előre menni’.

Ühüm, ok – jegyezte meg a frakcióvezető. Hozzátette: „Művész úr objektív figyelmét nyilván elkerülte az ezzel párhuzamosan ugyanott zúgó mocskos fideszezés, érzékeny fülei mellett elzúgott a hamisság, az ipari gyűlölet és a Magyar Péterre jellemző kétszínűség.”

Az sem zavarta művész urat a lájkvadász megbékélős ájuldozásban, amikor liberális-tiszás ’művésztársa’ korábban sortűz vezényléséről fantáziált, de napestig hozhatnám a példákat az ember ember elleni gyűlölet nagymestereitől. Szóval inkább hagyjuk, hogy ki mit hallott a két rendezvényen

– olvasható Kocsis Máté bejegyzésében. 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


