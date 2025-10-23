Orbán Viktor: Aki magyar, az békét akar

Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi beszédében úgy vélekedett, hogy most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy

Szlava Ukrajni.

– Mi csak annyit válaszolunk: dicsőség Magyarországnak. Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar. Aki magyar, az élni akar. Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért – tette hozzá.

Magyarország a béke oldalára állt. Az orosz–ukrán háború nem a mi háborúnk

– jelentette ki.

Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A kormányfő hozzátette: a kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele a a háborúba, mint Pilátus a krédóba.

Innen is üzenjük: nem feledkezünk meg rólatok, veletek vagyunk, számontartunk benneteket és segítjük családjaitokat

– fogalmazott Orbán Viktor.

Mint hangsúlyozta, csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül.

A fronton tízezrével esnek el a katonák. Az özvegyek, az árvák, a gyermeküket vesztett szülők száma már a csillagos égben

– mondta.

Kitért arra, hogy bár ez a háború nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri. A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését; 185 milliárd eurót öltek bele ebbe a reménytelen háborúba, és most újabb tízmilliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a magyarok zsebéből.

Borítókép: Orbán Viktor a nemzeti ünnepen (Fotó: Polyák Attila)