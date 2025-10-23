Orbán ViktorUkrajnaminiszterelnök

Orbán Viktor: Ukrajna felosztása van napirenden

Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden – jelentette ki a Kossuth téren tartott október 23-i megemlékezésen a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az uniós vezetők a rezsicsökkentés felszámolására, a nyugdíjak megadóztatására és újabb terhek bevezetésére készülnek, miközben bármi áron Ukrajnát akarják betuszkolni az Európai Unióba.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 15:24
Brüsszel kifogyott a pénzéből, ezért akarnak adót emelni, megadóztatni a nyugdíjakat, felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján tartott központi megemlékezésen a budapesti Kossuth téren csütörtökön.

A kormányfő kiemelte: ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút be akarják hozni Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába. Régi gyarmattartó logikának nevezte ezt: felosztani a legyengült országokat, nem kimaradni az osztozkodásból.

 Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden

– értékelt. Az Ukrajnának adott milliárdok nekik nem kidobott pénz, hanem befektetés. A háború nekik lehetőség: országot venni, országot felosztani háborúban a legolcsóbb – fejtette ki Orbán Viktor hozzátéve, Ukrajna már rég nem szuverén, nem független és végképp nem önálló ország, sorsa már mások kezében van.

Borítókép: Orbán Viktor a színpadon (Fotó: Ladóczki Balázs)

