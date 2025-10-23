A Békemenet arcon csapta Magyar Péter közvélemény-kutatóit

A Békemeneten megjelent óriási tömeg is arra utal, hogy a jobboldal mögött továbbra is ott áll a választók többsége, és amikor szükség van rá, akkor meg is mozdulnak. Ezt meg fogják tenni jövő tavasszal is, amikor a szavazatokat kell leadni. Hiába a baloldalhoz közel álló szereplők által legyártott cinkelt közvélemény-kutatások és az ezekre épülő félrevezető közlemények, a valóság más, és ez a valóság ma megmutatta magát a Margit hídon és a Kossuth téren – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Zila János.

A valóság ma a Békemeneten mutatta meg magát. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az Alapjogokért Központ elemzője kifejtette: a Békemenet nem csupán belpolitikai üzenettel bír.

A Békemenet nem csak Magyar Péteréknek üzent

Az, hogy ennyien vettek részt rajta, azt üzeni Brüsszel és Kijev felé is, hogy annak a kormánynak, amely Európában az egyetlen olyan országként őrizte meg Magyarországot, amely helyet adhat a háború lezárásának, továbbra is nagyon stabil társadalmi felhatalmazása van. A magyarok többsége is azt akarja az elemző szerint, hogy ez így is maradjon.

Ez tehát azt jelenti, hogy nemcsak a kormány, hanem az egész ország készen áll arra, hogy teret engedjen a fegyvernyugvás tető alá hozásának, akkor is, ha ez a brüsszeli elitnek és a hazai szövetségeseiknek ez nem tetszik

– fogalmazott.

Zila János szerint Orbán Viktor beszédének legfontosabb üzenete az volt, hogy Magyarország nem hajlandó elveszni Ukrajnáért, továbbra sem hajlandó beadni a derekát és fejest ugrani mások háborújába.

A magyarok inkább élni akarnak a saját hazájukért.

Az elemző emlékeztetett: a miniszterelnök arról beszélt, hogy ez a kettősség határozza meg a belpolitikai küzdelmet is, hiszen a nemzeti érdeket előtérbe helyező békepárti kormány és a magát a háború részesének tekintő Brüsszel slimfit szekértolója közül választhatnak jövőre az emberek.