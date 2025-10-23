BékemenetAlapjogokért KözpontZila János

A Békemenet arcon csapta Magyar Péter közvélemény-kutatóit

Már most látszik, hogy a jobboldal mögött továbbra is ott áll a többség – a Békemeneten összegyűlt óriási tömeg bizonyította, hogy ha mozgósításra van szükség, a nemzeti oldal képes az utcán is megmutatni erejét, és jövő tavasszal a szavazóurnáknál is készen áll erre. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint hiába a baloldalhoz közelálló szereplők által legyártott cinkelt közvélemény-kutatások sokasága, a valóság más, és ez a valóság ma a Békemeneten megmutatta magát.

Ternovácz Áron
2025. 10. 23. 17:19
Békemenet, Magyar Péter közvéleménykutató
Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Békemeneten megjelent óriási tömeg is arra utal, hogy a jobboldal mögött továbbra is ott áll a választók többsége, és amikor szükség van rá, akkor meg is mozdulnak. Ezt meg fogják tenni jövő tavasszal is, amikor a szavazatokat kell leadni. Hiába a baloldalhoz közel álló szereplők által legyártott cinkelt közvélemény-kutatások és az ezekre épülő félrevezető közlemények, a valóság más, és ez a valóság ma megmutatta magát a Margit hídon és a Kossuth téren – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Zila János.

Budapest, 2025. október 23. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A valóság ma a Békemeneten mutatta meg magát. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Az Alapjogokért Központ elemzője kifejtette: a Békemenet nem csupán belpolitikai üzenettel bír. 

 

A Békemenet nem csak Magyar Péteréknek üzent

Az, hogy ennyien vettek részt rajta, azt üzeni Brüsszel és Kijev felé is, hogy annak a kormánynak, amely Európában az egyetlen olyan országként őrizte meg Magyarországot, amely helyet adhat a háború lezárásának, továbbra is nagyon stabil társadalmi felhatalmazása van. A magyarok többsége is azt akarja az elemző szerint, hogy ez így is maradjon. 

Ez tehát azt jelenti, hogy nemcsak a kormány, hanem az egész ország készen áll arra, hogy teret engedjen a fegyvernyugvás tető alá hozásának, akkor is, ha ez a brüsszeli elitnek és a hazai szövetségeseiknek ez nem tetszik

– fogalmazott.

Zila János szerint Orbán Viktor beszédének legfontosabb üzenete az volt, hogy Magyarország nem hajlandó elveszni Ukrajnáért, továbbra sem hajlandó beadni a derekát és fejest ugrani mások háborújába. 

A magyarok inkább élni akarnak a saját hazájukért. 

Az elemző emlékeztetett: a miniszterelnök arról beszélt, hogy ez a kettősség határozza meg a belpolitikai küzdelmet is, hiszen a nemzeti érdeket előtérbe helyező békepárti kormány és a magát a háború részesének tekintő Brüsszel slimfit szekértolója közül választhatnak jövőre az emberek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.