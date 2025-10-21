Valóra vált Magyar Péter rémálma: kijött az adat, amitől rettegett

Bár még sok idő van hátra a jövő évi választásokig, a kampány már dübörög. Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és a sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt nagyon nagy bajba került. Már a saját hívei is aggódnak a jövőt illetően.
Ráadásul hétfőn napvilágot láttak a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok. Ezek azok a számok, amiket Magyar Péter egész biztos, hogy nem akart látni.
Az Alapjogokért Központ októberi felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja a kormánypártokat, a Tisza Pártot pedig 42 százalék. A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos különbség hátterében Magyar Péterék botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei állhatnak, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat a Fidesz javára.
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A felmérésből kiderül, hogy a kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak belpolitikai történések, hanem az egyre bizonytalanabbá és veszélyesebbé váló geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll.
Az emberek pontosan látják, hogy ki is Magyar Péter valójában. Hosszú távon nem lehet átverni a magyarokat, nem kérnek a hazugságokból.
Kidurrant a lufi, közeleg a végső bukás.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Csinálják a fesztivált
Köpönyeggel a migránsválság ellen
Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!
Fidesz-előny a kampánystartnál
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Bódis Kriszta nagyon durván lejáratta Magyar Pétert Fiala műsorában
Leleplező mondatok.
Gyurcsány jobbkeze rendesen odacsapott Magyar Péternek
Gréczy kifakadt, borította a bilit.
Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera
Magyar Péter-rajongók egymás közt.
Az öt legjobb Liam Neeson-film – The Commuter - Nincs kiszállás + videó
Egy vonat, egy döntés és semmi sem lesz többé ugyanaz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.