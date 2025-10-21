idezojelek
Poszt-trauma

Valóra vált Magyar Péter rémálma: kijött az adat, amitől rettegett

Rossz hír érkezett a Tisza Pártnak.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Bár még sok idő van hátra a jövő évi választásokig, a kampány már dübörög.  Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és a sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt nagyon nagy bajba került. Már a saját hívei is aggódnak a jövőt illetően. 

Ráadásul hétfőn napvilágot láttak a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok. Ezek azok a számok, amiket Magyar Péter egész biztos, hogy nem akart látni.

Az Alapjogokért Központ októberi felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja a kormánypártokat, a Tisza Pártot pedig 42 százalék. A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos különbség hátterében Magyar Péterék botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei állhatnak, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat a Fidesz javára.

Magyar Péter, közvélemény-kutatás
Stabilan vezet a Fidesz–KDNP a Tisza előtt (Forrás: Alapjogokért Központ)

A felmérésből kiderül, hogy a kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak belpolitikai történések, hanem az egyre bizonytalanabbá és veszélyesebbé váló geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll.

Az emberek pontosan látják, hogy ki is Magyar Péter valójában. Hosszú távon nem lehet átverni a magyarokat, nem kérnek a hazugságokból.

Kidurrant a lufi, közeleg a végső bukás.

Borítókép: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)

