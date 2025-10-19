Gyurcsány jobbkeze rendesen odacsapott Magyar Péternek

Gréczy úgy fogalmaz, ha a nekik kedvező cégeknek igazuk van, és hatalmas előnnyel vezetnek, miért nem indultak?

Bizony, itt van a kutya elásva.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Gréczy Zsolt (Forrás: Facebook)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!