Gyurcsány jobbkeze rendesen odacsapott Magyar Péternek

A DK, ahogy pestiesen szokták mondani: küzd, mint malac a jégen. A bejutási küszöb elérése a cél Dobrevéknek. A mérések alapján nem állnak fényesen, hiszen a Tisza gyakorlatilag felzabálta a komplett baloldalt.
További Poszt-trauma híreink
A Momentum és Márki-Zay formációja már kapitulált is, nem indulnak a jövő évi választáson. A DK egyelőre még talpon van. Gréczy Zsolt, a párt egyik prominense, Gyurcsány egykori jobbkeze egy vitriolos Facebook-posztban csapott oda Magyar Péternek:
Hogy a Tisza nem indult időközi választáson, ezért nem győzhetett? Ha a nekik kedvező cégeknek igazuk van, és hatalmas előnnyel vezetnek, miért nem indultak? Nem akarták legyőzni a Fideszt?
További Poszt-trauma híreink
Gréczy írásában azt bizonygatta, hogy ők bizony értek el eredményeket, bezzeg a Tisza nem méretteti meg magát egyetlen időközi választáson sem. A legfontosabb azonban az a DK-s politikus posztjában az az, hogy felveti annak a lehetőségét, hogy a Tiszának kedvező közvélemény-kutatási adatok nem biztos, hogy valósak.
További Poszt-trauma híreink
Gréczy úgy fogalmaz, ha a nekik kedvező cégeknek igazuk van, és hatalmas előnnyel vezetnek, miért nem indultak?
Bizony, itt van a kutya elásva.
Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Gréczy Zsolt (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Köpönyeggel a migránsválság ellen
Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!
Fidesz-előny a kampánystartnál
Magyar túlterheléses rágalmazása
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera
Magyar Péter-rajongók egymás közt.
Az öt legjobb Liam Neeson-film – The Commuter - Nincs kiszállás + videó
Egy vonat, egy döntés és semmi sem lesz többé ugyanaz.
Caramel beütötte az utolsó szöget Magyar Péter politikai koporsójába
A zenész is kezd kifarolni mellőle.
Magyar Péternek befellegzett, váratlan helyről pofozták fel
Vérlázító arroganciája kiverte a biztosítékot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.