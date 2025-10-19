idezojelek
Poszt-trauma

Gyurcsány jobbkeze rendesen odacsapott Magyar Péternek

Gréczy kifakadt, borította a bilit.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
TiszaDKGyurcsány FerencGréczy ZsoltMagyar Péter 2025. 10. 19. 10:00

A DK, ahogy pestiesen szokták mondani: küzd, mint malac a jégen. A bejutási küszöb elérése a cél Dobrevéknek. A mérések alapján nem állnak fényesen, hiszen a Tisza gyakorlatilag felzabálta a komplett baloldalt. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Gréczy Zsolt, Magyar Péter
Gréczy Zsolt kiosztotta a Tisza Párt vezérét (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Momentum és Márki-Zay formációja már kapitulált is, nem indulnak a jövő évi választáson. A DK egyelőre még talpon van. Gréczy Zsolt, a párt egyik prominense, Gyurcsány egykori jobbkeze egy vitriolos Facebook-posztban csapott oda Magyar Péternek:

Hogy a Tisza nem indult időközi választáson, ezért nem győzhetett? Ha a nekik kedvező cégeknek igazuk van, és hatalmas előnnyel vezetnek, miért nem indultak? Nem akarták legyőzni a Fideszt?

Gréczy írásában azt bizonygatta, hogy ők bizony értek el eredményeket, bezzeg a Tisza nem méretteti meg magát egyetlen időközi választáson sem. A legfontosabb azonban az a DK-s politikus posztjában az az, hogy felveti annak a lehetőségét, hogy a Tiszának kedvező közvélemény-kutatási adatok nem biztos, hogy valósak. 

Gréczy úgy fogalmaz, ha a nekik kedvező cégeknek igazuk van, és hatalmas előnnyel vezetnek, miért nem indultak?

Bizony, itt van a kutya elásva.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Gréczy Zsolt (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Fidesz-előny a kampánystartnál

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekCsizi Péter

Magyar túlterheléses rágalmazása

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu