Caramel beütötte az utolsó szöget Magyar Péter politikai koporsójába

Többször megírtuk, hogy sorra fordulnak Magyar Péter ellen, fogalmaznak meg vele szemben erős kritikát az egyébként baloldali, liberális megmondóemberek. Elég, ha Fodor Gáborra, Nagy Attila Tiborra vagy éppen Bartus Lászlóra gondolunk.
Volt egy időszak, amikor merő véletlenségbőlegyszerre érezték úgy a hazai zenészek, hogy fel kell szólalniuk a kormány ellen. Sokan durva kritikát fogalmaztak meg, trágárkodtak is, ezzel táptalajt biztosítva a Fidesz elleni rigmusoknak.
Majka, aki még ennél is tovább merészkedett, a miniszterelnök lelövését imitálta több koncertjén, az egyik legutóbbi interjújában már igyekezett finomítani a tettét. Most pedig a Partizán műsorában Molnár Ferenc Caramel mondta el Gulyás Márton kérdésére, hogy valójában mit is akart üzenni az ominózus szegedi koncertjén, amikor a következőket mondta:
„Ezek a f…szfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket”.
A műsorban már szelídebb hangot ütött meg, már ő is kezd kifarolni a Brüsszelből irányított Magyar Péter mellől.
„A trágárkodás nem kellett volna. Elvitt a hév. (…) Már aznap éreztem, hogy fejjel rohantam a falnak, de egyébként nem bánom. Nem sajnálom egyáltalán, mert a hibázás az élet része. (…) Amikor a legegyszerűbb emberekkel beszélgetek, ők tisztában vannak azzal, hogy a szétszakítottság, a megosztottság nem jó dolog. Akiknek pedig arról kéne beszélniük, hogy összetartozunk és egy irányba kell tartanunk, azok szétszakítanak minket a világ minden részén. Erről szól a politika.”
Caramel ráadásul a többi hergelő zenészről is véleményt mondott:
„Én azt látom, hogy a legtöbb előadó a megbékélésről és egymás véleményének elfogadásáról próbál beszélni. Persze vannak olyanok, akik mocskosfideszeznek, meg rá vannak cuppanva Orbán Viktorra meg Gyurcsány Ferencre, de szerintem a legtöbben azért nem ennyire fekete övesek. A legtöbben békíteni szeretnének, és olyan dolgokra felhívni a figyelmet, ami számukra aggodalmat okoz.”
Lám-lám, ahogy változik a politikai helyzet, a nagyszájú fröcsögők véleménye is változik.
Magyarék gőzerővel rohannak a szakadék felé.
Borítókép: Caramel (Fotó: MTI)
