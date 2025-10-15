Havas Henrik magából kikelve esett Orbán Viktornak, szégyen ez az ember

Amikor azt gondoljuk, hogy nincs már lejjebb, mindig jön egy újabb aljasság, ami még lejjebb taszítja a magyar baloldalt a pokol legmélyebb bugyra felé. Érzik a vesztüket és az újabb vereség okozta stressz elszabadította az indulatokat. Ezúttal az örök kedvenc, Havas Henrik volt a tettes.
Azt már megszokhattuk, hogy a „tanár úr” rendszeresen osztja az észt a Facebook-oldalán. Többször megírtuk a baloldal egyik leghangosabb megmondóemberéről, hogy már csak úgy tud a média vérkeringésében maradni, ha minden egyes posztjában a kormányt vagy valamilyen kormányközeli közéleti személyiséget alpári módon gyaláz, belerúg ismert magyar sportolókba, vagy éppen a népszerűség érdekében szebbnek mondja magát még Alain Delonnál is.
Orbán Viktorba is rendszeresen beleszáll, alpári módon sértegeti. Korábban a következőt írta:
„Szerinted Magyar részéről udvariasság volt, hogy nem szólt Orbán elmeállapotáról. Szerintem felesleges is lett volna, mert elég nézni és hallgatni, egyértelmű, hogy elmebeteg. […] Hát igen, annak idején ez a felcsúti parasztgyerek legfeljebb intarziában meg balatoni strandban gondolkodott, most meg a világpolitika színpadára igyekszik, ami a világ számára nevetséges, nekünk, magyar állampolgároknak kínos. […]”
Havas most már a tarkóján érzi új kedvencének, Magyar Péterek a vereségét, ezért a Facebook-oldalán ismét bebizonyította, hogy milyen megátalkodott figura. Olvassák el:
„Feküdtem az ágyamban, indulásra készen, unalmamban a Facebookot nézegettem. Ha mondjuk 100 év múlva egy történész írni akar arról, hogy milyen állapotban volt a hazája 2025-ben, majd nézze meg a mai napi Facebook-bejegyzéseket! Az idióta magyar miniszterelnök cigány kísérettel, talpnyalókkal körülvéve azt énekli, hogy ,,Nem, nem, nem, mi innen nem megyünk el!” Magamban elkönyvelem, hogy hülye, de azt olvasom, hogy a románoknak üzent Kolozsvárról.”
A tanár úrnak lyukas az emlékezete. Azonban mi mindannyian emlékszünk azokra az időkre, amikor a mindenkinél okosabb, műveltebb, csiszoltabb elméjű Havas lehajolt minden forintért, és az akkoriban gyakori celebhaknijainak egyikében, egy televíziós Activityben Fekete Pákó egy csokihímvesszővel lepte meg.
Joggal merül fel a kérdés: mi az igazán ciki, magyarnótát énekelni egy baráti társaságban vagy Fekete Pákóval és egy csokihímvesszővel huncutkodni főműsoridőben egy trash tévéműsorban.
Ennyit, Havasról és az ő szánalmas véleményéről.
Borítókép: Havas Henrik
…
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak
Elképesztő: már Merkel is trójai faló.
Mindennapi partraszállások
Patrióták a célkeresztben
A kampány legyen tisztességes!
Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot
Az Orbán-gyűlölő Magyar Péter-rajongónak az édesanyák pénzére fáj a foga
Ezek mindent el akarnak venni.
Bárdosi kiállt Orbán Viktor mellett, az RTL-es Dietz Gusztáv nagyon csúnyán nekiugrott
Tombol a kettős mérce.
Varga Judit miatt kikészült Magyar Péter, és az egész sleppje pániküzemmódba kapcsolt
Féltik Petikét a cimborái.
Az öt legjobb Liam Neeson-film – A gyanú árnyékában + videó
Meddig mennél el, hogy megvédd a családodat?
