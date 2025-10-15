idezojelek
Poszt-trauma

Havas Henrik magából kikelve esett Orbán Viktornak, szégyen ez az ember

Fekete Pákóval huncutkodni nem volt probléma.

Csépányi Balázs
2025. 10. 15.

Amikor azt gondoljuk, hogy nincs már lejjebb, mindig jön egy újabb aljasság, ami még lejjebb taszítja a magyar baloldalt a pokol legmélyebb bugyra felé. Érzik a vesztüket és az újabb vereség okozta stressz elszabadította az indulatokat. Ezúttal az örök kedvenc, Havas Henrik volt a tettes.

Havas Henrik, Orbán Viktor
Havas Henrik (Fotó: Bors/Czerkl Gábor)

Azt már megszokhattuk, hogy a „tanár úr” rendszeresen osztja az észt a Facebook-oldalán. Többször megírtuk a baloldal egyik leghangosabb megmondóemberéről, hogy már csak úgy tud a média vérkeringésében maradni, ha minden egyes posztjában a kormányt vagy valamilyen kormányközeli közéleti személyiséget alpári módon gyaláz, belerúg ismert magyar sportolókba, vagy éppen a népszerűség érdekében szebbnek mondja magát még Alain Delonnál is.

Orbán Viktorba is rendszeresen beleszáll, alpári módon sértegeti. Korábban a következőt írta:

„Szerinted Magyar részéről udvariasság volt, hogy nem szólt Orbán elmeállapotáról. Szerintem felesleges is lett volna, mert elég nézni és hallgatni, egyértelmű, hogy elmebeteg. […] Hát igen, annak idején ez a felcsúti parasztgyerek legfeljebb intarziában meg balatoni strandban gondolkodott, most meg a világpolitika színpadára igyekszik, ami a világ számára nevetséges, nekünk, magyar állampolgároknak kínos. […]”

Havas most már a tarkóján érzi új kedvencének, Magyar Péterek a vereségét, ezért a Facebook-oldalán ismét bebizonyította, hogy milyen megátalkodott figura. Olvassák el:

„Feküdtem az ágyamban, indulásra készen, unalmamban a Facebookot nézegettem. Ha mondjuk 100 év múlva egy történész írni akar arról, hogy milyen állapotban volt a hazája 2025-ben, majd nézze meg a mai napi Facebook-bejegyzéseket! Az idióta magyar miniszterelnök cigány kísérettel, talpnyalókkal körülvéve azt énekli, hogy ,,Nem, nem, nem, mi innen nem megyünk el!” Magamban elkönyvelem, hogy hülye, de azt olvasom, hogy a románoknak üzent Kolozsvárról.”

A tanár úrnak lyukas az emlékezete. Azonban mi mindannyian emlékszünk azokra az időkre, amikor a mindenkinél okosabb, műveltebb, csiszoltabb elméjű Havas lehajolt minden forintért, és az akkoriban gyakori celebhaknijainak egyikében, egy televíziós Activityben Fekete Pákó egy csokihímvesszővel lepte meg.

Joggal merül fel a kérdés: mi az igazán ciki, magyarnótát énekelni egy baráti társaságban vagy Fekete Pákóval és egy csokihímvesszővel huncutkodni főműsoridőben egy trash tévéműsorban.

Ennyit, Havasról és az ő szánalmas véleményéről.

Borítókép: Havas Henrik (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE.

 

Mindennapi partraszállások

Patrióták a célkeresztben

A kampány legyen tisztességes!

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

Festő a világ közepén

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

