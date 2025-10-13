Bárdosi kiállt Orbán Viktor mellett, az RTL-es Dietz Gusztáv nagyon csúnyán nekiugrott

Bárdosi, aki a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja, kemény véleményt fogalmazott meg Magyar Péterrel kapcsolatban:

„Nekem ő nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár.”

Ez kiverte a biztosítékot Dietznél, aki a következőt reagálta a sportoló szereplésére:

„Tudom, most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább, hogy a propaganda csicskájának, de kérlek, lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg, hogy miért is vagy te egy valaha szebb időket látott birkózó olimpikon.”