Bárdosi kiállt Orbán Viktor mellett, az RTL-es Dietz Gusztáv nagyon csúnyán nekiugrott

A utóbbi napokban felforrósodott a levegő a közéletben, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó és Dietz Gusztáv színész között.

Bárdosi Sándor és felesége - Fotó: Markovics Gábor/MW

Bárdosi, aki a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja, kemény véleményt fogalmazott meg Magyar Péterrel kapcsolatban:

„Nekem ő nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár.”

Ez kiverte a biztosítékot Dietznél, aki a következőt reagálta a sportoló szereplésére:

„Tudom, most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább, hogy a propaganda csicskájának, de kérlek, lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg, hogy miért is vagy te egy valaha szebb időket látott birkózó olimpikon.”

Természetesen azokkal a színészekkel, sportolókkal nincs baja Dietzek, akiknek nem tetszik a kormány működése. 

Tombol a kettős mérce.

A két ember között komoly ellentét feszül. Többek köz azért is, mert Dietz szerint Magyarországról el kell menni, mert a külföld mindig jobb. Bárdosi pedig pont arról beszélt, hogy külföldön sincs kolbászból a kerítés, és neki a legjobb Magyarország.

Az RTL sztárja, Dietz Gusztáv már korábban megmutatta, hogy mennyit ér, mennyire fontos számára a hazája. A csatorna Reggeli című műsorában a következőket mondta:

„[…] Kötelező a nyelvtanulás. Az, hogy matematikából, fizikából milyen jegyük van, pont nem érdekel. Én arra nevelem őket, hogy ebből az országból minél hamarabb el kell menni. Innentől kezdve ehhez próbálok nekik megadni mindent.”

De a színész idén már csúnyán beleállt Szoboszlai Dominikba is:

Nem tudok elmenni e mellett a Szoboszlai gyerek mellett szó nélkül, ne haragudjatok… Azt mondja a valóban sztárfocista, ugye!? Hogy aki csak akkor szurkol nekik, amikor győzünk, az inkább ne is szurkoljon!? Mi a f…szról beszélsz te, szép öcsém? Ti nem szoktatok nyerni… azaz csak nagyon ritkán, mondhatni egészen véletlenül, ugye!? Titeket egy amatőr csapat, egy sziget, aki épphogy ki tud állítani 11 játékost, taknyosra sz…pat!?”

Bár utóbbi később finomította a véleményét, hogy neki nem a játékossal van baja, hanem az egész labdarúgással, attól még felháborító volt a kirohanása.

Dietz minden megszólalásából látszik a mérhetetlen frusztráció és a sokszor nem is annyira rejtett agresszió. 

Azért álljunk meg egy szóra! 

Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, aki nem mellesleg egy másik sportágban, a szumóban is Európa-bajnok lett. Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a világ egyik legjobb bajokságában, a világ egyik legjobb csapatában játszik.

Dietz mit ért el?

Ennyi! Van még kérdés?

Borítókép: Dietz Gusztáv (Fotó: Képernyőkép)

