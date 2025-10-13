Bárdosi kiállt Orbán Viktor mellett, az RTL-es Dietz Gusztáv nagyon csúnyán nekiugrott

A utóbbi napokban felforrósodott a levegő a közéletben, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó és Dietz Gusztáv színész között.
További Poszt-trauma híreink
Bárdosi, aki a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja, kemény véleményt fogalmazott meg Magyar Péterrel kapcsolatban:
„Nekem ő nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár.”
Ez kiverte a biztosítékot Dietznél, aki a következőt reagálta a sportoló szereplésére:
„Tudom, most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább, hogy a propaganda csicskájának, de kérlek, lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg, hogy miért is vagy te egy valaha szebb időket látott birkózó olimpikon.”
További Poszt-trauma híreink
Természetesen azokkal a színészekkel, sportolókkal nincs baja Dietzek, akiknek nem tetszik a kormány működése.
Tombol a kettős mérce.
A két ember között komoly ellentét feszül. Többek köz azért is, mert Dietz szerint Magyarországról el kell menni, mert a külföld mindig jobb. Bárdosi pedig pont arról beszélt, hogy külföldön sincs kolbászból a kerítés, és neki a legjobb Magyarország.
Az RTL sztárja, Dietz Gusztáv már korábban megmutatta, hogy mennyit ér, mennyire fontos számára a hazája. A csatorna Reggeli című műsorában a következőket mondta:
„[…] Kötelező a nyelvtanulás. Az, hogy matematikából, fizikából milyen jegyük van, pont nem érdekel. Én arra nevelem őket, hogy ebből az országból minél hamarabb el kell menni. Innentől kezdve ehhez próbálok nekik megadni mindent.”
További Poszt-trauma híreink
De a színész idén már csúnyán beleállt Szoboszlai Dominikba is:
„Nem tudok elmenni e mellett a Szoboszlai gyerek mellett szó nélkül, ne haragudjatok… Azt mondja a valóban sztárfocista, ugye!? Hogy aki csak akkor szurkol nekik, amikor győzünk, az inkább ne is szurkoljon!? Mi a f…szról beszélsz te, szép öcsém? Ti nem szoktatok nyerni… azaz csak nagyon ritkán, mondhatni egészen véletlenül, ugye!? Titeket egy amatőr csapat, egy sziget, aki épphogy ki tud állítani 11 játékost, taknyosra sz…pat!?”
Bár utóbbi később finomította a véleményét, hogy neki nem a játékossal van baja, hanem az egész labdarúgással, attól még felháborító volt a kirohanása.
További Poszt-trauma híreink
Dietz minden megszólalásából látszik a mérhetetlen frusztráció és a sokszor nem is annyira rejtett agresszió.
Azért álljunk meg egy szóra!
Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, aki nem mellesleg egy másik sportágban, a szumóban is Európa-bajnok lett. Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a világ egyik legjobb bajokságában, a világ egyik legjobb csapatában játszik.
Dietz mit ért el?
Ennyi! Van még kérdés?
Borítókép: Dietz Gusztáv (Fotó: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE.
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak
Elképesztő: már Merkel is trójai faló.
Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék
Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A kampány legyen tisztességes!
Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot
Az antifák potenciális gyilkosok
Az ellenzék magyargyűlölete
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Varga Judit miatt kikészült Magyar Péter, és az egész sleppje pániküzemmódba kapcsolt
Féltik Petikét a cimborái.
Az öt legjobb Liam Neeson-film – A gyanú árnyékában + videó
Meddig mennél el, hogy megvédd a családodat?
Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv
Minden kiderült.
Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett
Hoppá, mégis Orbán volt a célpont?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak
Elképesztő: már Merkel is trójai faló.
Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék
Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.