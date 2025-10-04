Hadházy kiütheti a nyeregből Magyar Pétert, egy dologban már most veri

Hadházy Ákos nem bír magával. Eddig csak tüncizgetett, zebrázgatott és az elvakult követőivel fröcsögött Orbán Viktor és a kormány ellen. Azonban szintet lépett a napokban, amikor a feltüzelt cimboráival letámadtak egy papot, mert az harangozni merészelt.
Ez az erőszakos cselekedet sokaknál kiverte a biztosítékot, mert nem akarnak félelemben és gyűlölködésben élni. Azonban Hadházy nem állt le, és olyan légből kapott őrültséget kezdett el terjeszteni, ami mellett nem mehetett el szó nélkül Deák Dániel sem.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán élesen fogalmazott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel kapcsolatban. „Végérvényesen megbolondult” – írta az elemző, utalva Hadházy legutóbbi kijelentéseire. Az ellenzéki politikus ugyanis azt állította, hogy Orbán Viktor kémfülhallgatót hord, amelyen keresztül diktálnak neki. Deák Dániel szerint ez már túlmegy minden korábbi összeesküvés-elméleten.
„Magyar Péter még csak kémtollat vizionált, Hadházy szintet lépett!” – írta bejegyzéséhez kommentben az elemző.
A Mandiner megkérdezte Orbán Viktort Hadházy Ákos országgyűlési képviselő elméletéről, miszerint a fülébe a napokban adott interjúja során egy fülhallgatót helyeztek el, és onnan kapott utasításokat.
Bolond. Hadházyról mindenki tudja. Ugye mondtam, hogy a szórakoztatóipar és a politika összecsúszott. Ezért ma a politikában megélnek olyan emberek is, akik effektív bolondok, viszont figyelmet váltanak ki mint a szórakoztatóipar szereplői. Tehát ő nem a politikusok közé tartozik, hanem a szórakoztatóipart űző, magát politikusnak mondó holdkóros alakok közé
– fogalmazott Orbán Viktor.
Magyar Péter tehát kezdhet komolyan izgulni a pozícióját illetően, mert Hadházy a lódítások, hazudozások, kamuhírek terén kezdi utolérni, sőt a mostani őrültségével már túl is tett rajta.
Ragadós a hülyeség.
Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Kurucz Árpád)
