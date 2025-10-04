idezojelek
Poszt-trauma

Hadházy kiütheti a nyeregből Magyar Pétert, egy dologban már most veri

Ragadós a hülyeség.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
undefined
Orbán ViktorDeák DánielHadházy ÁkosMagyar Péter 2025. 10. 04. 6:11

Hadházy Ákos nem bír magával. Eddig csak tüncizgetett, zebrázgatott és az elvakult követőivel fröcsögött Orbán Viktor és a kormány ellen. Azonban szintet lépett a napokban, amikor a feltüzelt cimboráival letámadtak egy papot, mert az harangozni merészelt. 

Hadházy, Magyar Péter
Hadházy nem bír magával. - Fotó: Hatlaczki Baláz

Ez az erőszakos cselekedet sokaknál kiverte a biztosítékot, mert nem akarnak félelemben és gyűlölködésben élni. Azonban Hadházy nem állt le, és olyan légből kapott őrültséget kezdett el terjeszteni, ami mellett nem mehetett el szó nélkül Deák Dániel sem.  

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán élesen fogalmazott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel kapcsolatban. „Végérvényesen megbolondult” – írta az elemző, utalva Hadházy legutóbbi kijelentéseire. Az ellenzéki politikus ugyanis azt állította, hogy Orbán Viktor kémfülhallgatót hord, amelyen keresztül diktálnak neki.  Deák Dániel szerint ez már túlmegy minden korábbi összeesküvés-elméleten. 

„Magyar Péter még csak kémtollat vizionált, Hadházy szintet lépett!” – írta bejegyzéséhez kommentben az elemző.

A Mandiner megkérdezte Orbán Viktort Hadházy Ákos országgyűlési képviselő elméletéről, miszerint a fülébe a napokban adott interjúja során egy fülhallgatót helyeztek el, és onnan kapott utasításokat. 

Bolond. Hadházyról mindenki tudja. Ugye mondtam, hogy a szórakoztatóipar és a politika összecsúszott. Ezért ma a politikában megélnek olyan emberek is, akik effektív bolondok, viszont figyelmet váltanak ki mint a szórakoztatóipar szereplői. Tehát ő nem a politikusok közé tartozik, hanem a szórakoztatóipart űző, magát politikusnak mondó holdkóros alakok közé

– fogalmazott Orbán Viktor. 

Magyar Péter tehát kezdhet komolyan izgulni a pozícióját illetően, mert Hadházy a lódítások, hazudozások, kamuhírek terén kezdi utolérni, sőt a mostani őrültségével már túl is tett rajta.

Ragadós a hülyeség.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Kurucz Árpád)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

