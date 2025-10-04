Hadházy kiütheti a nyeregből Magyar Pétert, egy dologban már most veri

Ez az erőszakos cselekedet sokaknál kiverte a biztosítékot, mert nem akarnak félelemben és gyűlölködésben élni. Azonban Hadházy nem állt le, és olyan légből kapott őrültséget kezdett el terjeszteni, ami mellett nem mehetett el szó nélkül Deák Dániel sem.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán élesen fogalmazott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel kapcsolatban. „Végérvényesen megbolondult” – írta az elemző, utalva Hadházy legutóbbi kijelentéseire. Az ellenzéki politikus ugyanis azt állította, hogy Orbán Viktor kémfülhallgatót hord, amelyen keresztül diktálnak neki. Deák Dániel szerint ez már túlmegy minden korábbi összeesküvés-elméleten.

„Magyar Péter még csak kémtollat vizionált, Hadházy szintet lépett!” – írta bejegyzéséhez kommentben az elemző.