Hont András lekevert egy jókora taslit a hisztiző Magyar Péternek

Magyar Péter már ott tart, hogy a bíróságokat fenyegeti. A Tisza Párt vezérénél az verte ki a biztosítékot, hogy elvesztették a Tisza-adó miatt az Index ellen indított pert, így a bíróság nem kötelezte helyreigazításra az internetes portált.
További Poszt-trauma híreink
Magyar Péter szerint az Index „orbáni propagandalap”, az ítélet pedig „a diktatúrákat idézi”, amiből azt vezette le, hogy „ezek szerint holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni”. A Tisza elnöke úgy fogalmazott: „a mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”
Magyar Péter korábban is fenyegető hangnemet ütött meg, amikor a következőket mondta:
Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek elmondta:
A bírók nyilvános megsértése, különösen alaptalan, bizonyíték nélküli vádak formájában, a bírói függetlenséget veszélyezteti, és alkalmas arra, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat megingassa. Az ilyen kijelentések – különösen ha politikai befolyásoltságot, koncepciós eljárást vagy jogellenes beavatkozást sejtetnek – a jogállamiság intézményes védelme szempontjából különös súllyal esnek latba.
Hont András pedig a Facebook-oldalán osztotta ki a Tisza Párt elnökét:
Meg legfőként azoknak kéne ezt magukban tisztázniuk, akik ezt a jogállamiságosságot tőle bekajálják. Az utolsó mondat ugyanis egy politikus (»politikus«) szájából azt jelenti, hogy akkor független (»független«) az igazságszolgáltatás, ha a bíróság úgy ítél, ahogy neki megfelel. És ha ez nem volna elég egyértelmű, akkor kommentben megjelenik tufatábornok, hogy a maga tőrőlmetszett egyszerűségével hozzáfűzze, lesz itt nemulass, jogászkáim.
Jól látható, hogy Magyar Péter lába alól elfogyott a talaj, hibát hibára halmoz, és úgy viselkedik, mint egy elszabadult hajóágyú.
Közel az igazság pillanata.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Hont András (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nagyon pórul járt Fekete-Győr András, miután arcátlanul felkérdezte Szabó Zsófit
Azt hiszik, hogy nekik mindent lehet.
Állva tapsolta meg Orbán Viktort Magyar Péter
Valaki hiányzott a DPK-k első országos találkozójáról.
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Lehet egy halvány elképzelésünk, milyen volt a Tisza elnökének gyerekkori szobája.
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Függetlenség és önbecsülés
Forgolódás az erőszak örvényében
A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya
Trumpról – kicsit másképp
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Varga Judit nagyon konkrét felkérést kapott, Magyar Péter ellen hívták csatába
„Gyere vissza, Judit! A poloska már retteg, amíg népet butít, vedd vissza, mit elvett!”
Nagyon pórul járt Fekete-Győr András, miután arcátlanul felkérdezte Szabó Zsófit
Azt hiszik, hogy nekik mindent lehet.
Ez maga a tréfa: Hadházy megrendelte, Hann megmérte, ő a legnépszerűbb politikus
Tükröm, tükröm mondd meg nékem…
Új hangfelvétel került elő, Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Péter esélyeit
Kibújt a szög a zsákból.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nagyon pórul járt Fekete-Győr András, miután arcátlanul felkérdezte Szabó Zsófit
Azt hiszik, hogy nekik mindent lehet.
Állva tapsolta meg Orbán Viktort Magyar Péter
Valaki hiányzott a DPK-k első országos találkozójáról.
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Lehet egy halvány elképzelésünk, milyen volt a Tisza elnökének gyerekkori szobája.
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.