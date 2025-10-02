Hont András lekevert egy jókora taslit a hisztiző Magyar Péternek

Magyar Péter szerint az Index „orbáni propagandalap”, az ítélet pedig „a diktatúrákat idézi”, amiből azt vezette le, hogy „ezek szerint holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni”. A Tisza elnöke úgy fogalmazott: „a mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Magyar Péter korábban is fenyegető hangnemet ütött meg, amikor a következőket mondta:

Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek elmondta:

A bírók nyilvános megsértése, különösen alaptalan, bizonyíték nélküli vádak formájában, a bírói függetlenséget veszélyezteti, és alkalmas arra, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat megingassa. Az ilyen kijelentések – különösen ha politikai befolyásoltságot, koncepciós eljárást vagy jogellenes beavatkozást sejtetnek – a jogállamiság intézményes védelme szempontjából különös súllyal esnek latba.

Hont András pedig a Facebook-oldalán osztotta ki a Tisza Párt elnökét:

Meg legfőként azoknak kéne ezt magukban tisztázniuk, akik ezt a jogállamiságosságot tőle bekajálják. Az utolsó mondat ugyanis egy politikus (»politikus«) szájából azt jelenti, hogy akkor független (»független«) az igazságszolgáltatás, ha a bíróság úgy ítél, ahogy neki megfelel. És ha ez nem volna elég egyértelmű, akkor kommentben megjelenik tufatábornok, hogy a maga tőrőlmetszett egyszerűségével hozzáfűzze, lesz itt nemulass, jogászkáim.

Jól látható, hogy Magyar Péter lába alól elfogyott a talaj, hibát hibára halmoz, és úgy viselkedik, mint egy elszabadult hajóágyú.

Közel az igazság pillanata.