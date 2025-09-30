idezojelek
Poszt-trauma

Nagyon pórul járt Fekete-Győr András, miután arcátlanul felkérdezte Szabó Zsófit

Azt hiszik, hogy nekik mindent lehet.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Fekete-Győr AndrásFegyőrDigitális Polgári Körpolgári körSzabó Zsófi 2025. 09. 30. 5:05

A digitális polgári köröktől teljesen kikészültek a balosok. Sem lenyelni, sem kiköpni nem tudják, rosszul vannak tőle, hiszen látják, hogy napról napra egyre többen csatlakoznak a miniszterelnök által életre hívott mozgalomhoz. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Szabó Zsófi, Feket-Győr András
 Fekete-Győr András a saját pártját is beáldozta a Tisza Párt sikerének az érdekében (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezért minden ismert embert, aki vállalta, hogy csatlakozik ehhez az értékrendhez, igyekeznek megtámadni. Hiszen az nem baj szerintük, ha egy közszereplő a baloldalt támogatja, baloldali rendezvényeken vesz részt, az természetes, ha viszont egy színész, műsorvezető veszi a bátorságot és kiáll a kormány által képviselt értékrend mellett, akkor az már felháborító a számukra. Most így járt Szabó Zsófi is. 

A népszerű műsorvezető a DPK nagy rendezvényének volt a háziasszonya, Fekete-Győr András ezért arcátlanul nekiesett:

„Fiatal vagy, előtted áll az egész élet. Rendszerek jönnek és mennek, de a szégyen, hogy te egy bukóban lévő, gyűlöletkeltő rezsim utóvédkatonája voltál, örökre veled marad. Ezt a bélyeget soha nem fogod tudni lemosni magadról.”

Ez igen, bátor dolog egy nőt, egy anyukát így megtámadni, pusztán azért, mert felvállalt egy értékrendet. 

Számtalanszor bebizonyosodott a magukat befogadónak és elfogadónak tartó liberálisokról, hogy csak addig elfogadók, amíg valaki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Emlékezzünk vissza, mit műveltek Lékai-Kiss Ramónával, amikor az RTL Klubtól átszerződött a TV2-höz. A csinos színész-műsorvezető hiába próbálta az új szakmai kihívás lehetőségével indokolni a döntését, a liberális tolerancia bajnokai gyakorlatilag szétszedték a közösségi hálós platformjain, mondván, eladta magát a Fidesznek, ő is Orbán embere lett, a kormányzat szekértolójává vált. Hasonlóan járt Földes László Hobo is, akit pedig azért támadtak a baloldaliak, mert leszerződött a Vidnyánszky-féle Nemzeti Színházhoz.

De megemlíthetnénk Tóth Gabit vagy éppen Muri Enikőt is, akiket szétszedett a balos média, mert ki mertek állni a kormány mellett. Tombol a kettős mérce: ha a baloldalt támogatod, tehetséges vagy, ha a jobboldalt, akkor pedig kókler. 

Ez a viselkedés sokaknál kiverte a biztosítékot.

Kötter Tamás a Facebook-oldalán osztotta ki a magáról túl sokat képzelő többszörösen megbukott Momentum exelnököt:

„Szabó Zsófit az ország talán egyik leggerinctelenebb alakja, Fekete-Győr Bandi kérdezi fel: ugyan már, hogy merészel más véleményen lenni, mint Fegyőr új gazdája, a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló Magyar Péter. Úgy, kedves Bandi, hogy egyelőre még demokrácia van, és mindenki azt gondol és azt támogat, akit akar.”

Gyomorforgató, amit művelnek. Fekete-Győr András, aki a saját pártját is beáldozta a Tisza Párt sikerének az érdekében, képes most ilyen durván megtámadni Szabó Zsófit. Nagy Ervin, Rost Andrea vagy éppen Nagy Bandó András politikai szerepvállalásai esetén miért hallgatott?

Költői a kérdés természetesen, hiszen mindannyian tudjuk rá választ. 

Fekete-Győr Andrásnak pedig üzenjük: az emberek nem felejtenek és kemény ítéletet fognak ezekről a dolgokról mondani, csúnya lesz az ébredés.

Borítókép: Szabó Zsófi a DKP-rendezvény háziasszonyaként (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekgyűlöletkeltés

A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekusa

Trumpról – kicsit másképp

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpropaganda

Aljas szintre süllyedt a magyar nyilvánosság

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbaloldal

A kölcsönös elrettentés fontossága

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu