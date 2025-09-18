idezojelek
Poszt-trauma

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

Lengyel Tamás 2025. 09. 18.

Korábban megírtuk, hogy Lengyel Tamás az RTL egyik üdvöskéje. Mindenben megfelel a csatorna igényeinek. Zsigerből gyűlöli a kormányt és természetesen Orbán Viktort. A mi kis falunk című szappanopera Gyurijaként szerzett magának népszerűséget, és ma már Kormányinfó plusz Magyar Csongorjaként is exponálja magát. 

Lengyel Tamás, Magyar Péter
Lengyel Tamás (Fotó: Képernyőkép)

A színész a Telex Most jövök című műsorában szerepelt a napokban, ahol egy óvatlan pillanatban gyakorlatilag leleplezte az ellenzék örök toposzát, mi szerint a többség kormányváltást akar. Lengyel a következőket mondta:

Azt érzem, hogy annyira burokban vagyunk Budapesten a közösségi média által, hogy nekem nincs kitekintésem az ország többi részére.

Ez bizony így van. 

A hangos kisebbség üvöltözik, felül Magyar Péter kamuvonatára, és úgy érzi, a virtuális világban, a Facebook-burokban lubickolva, hogy ők a többség. Pedig ez nagyon nincs így, a választást ugyanis hús-vér emberek fogják eldönteni, nem a kamuprofilok és ilyen-olyan emojik. Ők pedig nem kérnek az adóemelésből, nem kérnek az árulásból és nem kérnek az erőszakból. Ezzel szemben kiszámíthatóságot és biztonságot akarnak.

Hasonló dolgot mondott korábban Hernádi Judit is egy interjúban, amikor elmesélte, hogy 1990-ben szinte pofon vágta az MDF győzelme, mert az ő buborékjában mindenki SZDSZ-es volt. A baloldali álomvilág kiépítéséhez a Magyar Péter szekerét toló közvélemény-kutatások mind-mind hozzájárulnak ma is. 

Azonban könnyen előfordulhat, hogy nagyon fájdalmas lesz az ébredés 2026-ban. Ismét szembejön majd a valóság, és csúfos vereség fogja visszarántani a földre a ma nagyképűen posztolgató Magyar Péter-rajongókat.

Borítókép: Lengyel Tamás (Fotó: YouTube/képernyőkép)

