idezojelek
Poszt-trauma

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Vicces fickó.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Vadon JánosRTL SztárboxTV2RTLSebestyén Balázs 2025. 09. 16. 16:23

Úgy látszik, hogy nem csak Sebestyén Balázs szívügye, hogy a kormányközelinek mondott TV2-t ostorozza. Az RTL Sztárbox című műsorának egyik műsorvezetője, Vadon János is többször nekiesett a konkurens csatornának.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Sebestyén Balázs, Vadon János
Sebestyén Balázs mint DJ Oti lemezlovas. Forrás: YouTube/Képernyőkép

Mint ismert, korábban Sebestyén Balázs a siófoki Plázson állt színpadra mint DJ Oti lemezlovas, ahol a Squid Game-ből ismert gyilkos baba is a show része volt. 

A piros lámpa, zöld lámpa játék szabályait Sebestyén igyekezett tolmácsolni a nézőknek, és közben keményen beleszállt a Tv2 nézőibe: – Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. […] „Értitek a szabályokat? […] Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2-néző, jó, gratulálok!

Korábbi műsorvezetőtársa, Vadon János nem akart lemaradni Sebestyéntől, és a Sztárboxban szúrt oda a TV2-nek. – Átkapcsoltam a TV2-re, hogy szokjam az izzadságszagot, és megnéztem pár Héder Barna best of-ot.

Az RTL szekerét toló Sebestyén–Vadon-duó ezekkel a viccesnek szánt beszólásával hatalmas öngól lőtt, hiszen nagyon sok embert sértett vérig. Arról nem beszélve, amit legutóbb is megírtunk, hogy történetesen jóval több emberbe szálltak bele, mintha az RTL nézőit sértegették volna, hiszen a TV2 szinte valamennyi szegmensben hétről hétre folyamatosan lenyomja az RTL-t nézettségben. 

Ez fájhatott a humorzsákoknak.

 

Borítókép: Sebestyén Balázs és Vadon Jani (Forrás: RTL/Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekeurópai egység

Potemkin-falut lát Weber

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFidesz

A Fidesz győzelme az ország érdeke

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekMárki-Zay Péter

Szeretetország?

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekgyilkosság

Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Munkatársunktól
idezojelekétel

Ezek az ételek segítenek az ízületi fájdalmakon - tartós lehet a javulás

Munkatársunktól avatarja

Fogyasztásukkal sikeresen erősíthetjük a porcokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu