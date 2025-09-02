Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Majd egy megdöbbentő öngóllal köszönt be a baloldal hálójába:

„Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van”.

De, ha ez nem lett volna elég blama, újból színre lépett és a Tisza házi közvélemény-kutatójaként a Facebook-oldalán mesélte el vágyvezérelt véleményét:

„Tehát hiába a digitális világ, hiába a közvetlen kapcsolatot nem igénylő közösségi háló, valódi, aktív, elszánt és elkötelezett közösségek nélkül nem megy. Ez van most meg erősen a Tiszánál, ez adja helyi létezésének alapját, magját. És ezt próbálja meg – elkésve, de korlátlan eszköztárral – újjáépíteni a Fidesz, persze a főszereplője, Orbánra alapozva, a Harcosok Klubjával, a digitális polgári körökkel. (…) Az ellenzéki alternatívát kínáló lokális közösségekhez pedig érthető mód most szívesebben csatlakoznak az emberek.”