Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Felhévizy augusztus utolsó hétvégéjére eljutott arra a pontra, hogy nagyon elege lett Magyar Péterből. A hazudozásaiból, a nagyképű, pökhendi beszólásaiból, a monoton, idegesítő hangjából és természetesen abból is, hogy a saját közegének eddig minden baklövését arcátlanul kimagyarázta. A sorozatos kudarcok, választási verségek által megtört, elkeseredett baloldali szavazótábor pedig csont nélkül benyelte az arcátlan Magyar minden nonszensz kamuját.
Hála istennek ez a pillanat, amikor Félixnek elege lett, egybeesett olyan közéleti történésekkel, amelyek miatt a hírlapíró végre fellélegezhetett, hiszen ezáltal a nagyközönség is szembesült végre Magyar Péter álnok hazugságával. Természetesen a kiszivárgott Tisza-adóról van szó, amit Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán bele is mondott a képünkbe.
Mint ismert, megdöbbentő és egyben leleplező kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Magyar Péter pártjának alelnöke a Tisza Párt hatalomra jutása esetén tervezett adóemelésekről, a Tisza-adóról.
Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.
A fórumon rész vett Dálnoki Áron is, neki tulajdonítják a napokban kiszivárgott belső feljegyzést, amelyben konkrétan leírják, hogyan vezetnék vissza a korábbi háromsávos adózást. Magyar Péter természetesen tagadta, hogy ilyen tervei lennének a pártjának. Ez a videó, amit először a Mandiner közölt, végérvényesen porrá zúzta a Tisza Párt elnökének ingerült védekezését.
Tarr Zoltán gyakorlatilag elárulta a tervüket: a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot.
Lehullt az álarc, kiderült az igazság!
Most végre mindenki megtudhatta, szembesülhetett Magyar Péterék igazi tervével, ami minden magyar családot nagyon durván érintene.
Ráadásul a héten kijött a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása , amely szerint a Fidesz–KDNP meggyőző sikert aratna, ha most vasárnap lennének a választások. A közvélemény-kutatás szerint a kormánypártok erősen zárták a nyarat, ami nem mondható el a Tisza Pártról, mivel Magyar Péter tábora stagnált az utóbbi hónapokban.
A kutatás, amely még a Tisza-adó botrány és Tarr Zoltán lebuktató beszéde előtt készült, megállapította, hogy 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között.
A hírlapíró megnyugodott, ezt már biztos, hogy nem tudja letagadni Magyar Péter. Meg fogja próbálni, de nem fog neki sikerülni. Az igazság most is utat tört magának, végérvényesen megbuktak – gondolta magában Felhévizy, majd leült kedvenc foteljába és Márai Füves könyvét kezdte lapozgatni.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A hazug ember örökké hazug marad
A kontinens lejtőre került
A magyar ellenállás diadala
A politikai képlet 1990 óta ugyanaz
Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél
A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.
Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság
Önérzet az van.
Közeli barátja lökheti szakadékba Magyar Pétert, közeleg a vég
Laci bácsi lesz a hunyó.
Magyar Péter politikai karrierjének harangoztak, vége van, Kicsi!
És ez nem tréfa!
