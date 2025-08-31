Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Hála istennek ez a pillanat, amikor Félixnek elege lett, egybeesett olyan közéleti történésekkel, amelyek miatt a hírlapíró végre fellélegezhetett, hiszen ezáltal a nagyközönség is szembesült végre Magyar Péter álnok hazugságával. Természetesen a kiszivárgott Tisza-adóról van szó, amit Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán bele is mondott a képünkbe.

Mint ismert, megdöbbentő és egyben leleplező kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Magyar Péter pártjának alelnöke a Tisza Párt hatalomra jutása esetén tervezett adóemelésekről, a Tisza-adóról.