Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

idezojelek
Poszt-trauma

Orbán véresszájú ellenfele újból lecsapott, de saját magát találta telibe

Hatalmas baklövésnek lehettünk a tanúi.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
FideszkonglomerátumOrbán ViktorÁgh AttilaMagyar Péter 2025. 08. 28. 5:18

Ágh Attila ezúttal a Népszavába írt publicisztikájával bizonyította, hogy fölötte nem szállt el az idő, magát most is úgy látja, mint amikor 1973-ban a marxista őstörténet-elmélet fejlődéséről írt könyvet. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Orbán Viktor
Ágh Attila. Fotó: Képernyőkép

A tudományos szocializmus nagy ismerője a következőket írta a véleménycikkében:

„A Tisza Párt maga is egy nagy politikai konglomerátum, ami azt jelzi, hogy a sikeres kormányváltás után a teljesen új pártrendszer kialakulása következik, nem pedig a nyertes párt koalíciója vagy hosszú alkudozása a fennmaradó pancserpártok maradványaival. A nagy kérdés persze az, hogy a Tisza mennyire lesz nyitott az érdemi vitákra és az új politikai pártok befogadására. A Tisza Párt eddig megújuló és önkorrekciókra képes politikai szervezetnek bizonyult, de akkor is keservesen zűrös lesz a kormányváltástól a rendszerváltásig, az európai típusú demokratikus rendszer teljes kialakításáig terjedő időszak.”

Ebben a rövid kis idézetben két hatalmas baklövés is található:

1. „A Tisza nagy politikai konglomerátum” – A valóságban a Tisza Párt egy egyszemélyes párt, jelenleg még a 106 egyéni képviselőjelöltjét sem volt képes bemutatni. Magyar Péteren és a közvetlen pár fős sleppjén kívül nem nagyon tudnak még a híveik sem megnevezni mérvadó politikusokat a pártban.

 2. „A Tisza Párt eddig megújuló és önkorrekciókra képes politikai szervezetnek bizonyult” – A valóság ezzel szemben az, hogy a Tisza Párt vezetője a legkevésbé képes önkorrekcióra, bocsánatkérésre, a hibáinak, baklövéseinek az elismerésére.

Ágh Attila tévedhetetlennek gondolja magát, pedig a pontos időn kívül nem tud mást megmondani. Politológusi minőségében megszólalva ugyanis szinte soha nem volt képes megjósolni a politikai folyamatokat, sőt jobbára az általa elmondottaknak pont az ellenkezője valósult meg.

Korábban már bemutattuk Ágh elvtárs szakmai munkáinak esszenciáját, érdemes ezúttal is visszaidézni, hiszen ma ez az alap ahhoz, hogy valaki megkapja a független, objektív státust, amelyből nyíltan tudja támogatni Orbán Viktor mindenkori kihívóját:

  • Az őstörténet aktualitása. A marxista őstörténet-elmélet fejlődéséhez; Kossuth, Bp., 1973
  • A materialista történetfelfogás születése. A Gazdagsági-filozófiai kéziratok történetfelfogása; Kossuth, Bp., 1974
  • Bevezetés a marxizmus–leninizmus társadalom- és történetelméletébe; Oktatási Minisztérium, Bp., 1975
  • A marxi történetfilozófia kialakulása; Akadémiai, Bp., 1975
  • A termelő ember világa. A polgári politikai gazdaságtan emberfelfogásának marxi kritikája; Kossuth, Bp., 1979
  • A politika világa. A marxista politikaelmélet alapvonásai; Kossuth, Bp., 1984
  • Demokratikus szocializmus. A szocializmus alapértékei és a marxizmus hegemóniája; Zrínyi, Bp., 1989 

Ilyen szakmai múlttal a háta mögött nem is csoda, hogy zöldségeket beszél a politológusok doyenje. Arról nem is beszélve, hogy a cikkében gyakorlatilag készpénznek veszi a kormányváltást, pedig éppen tegnap jött ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, amely szerint a Fidesz–KDNP meggyőző sikert aratna, ha most vasárnap lennének a választások. A közvélemény-kutatás szerint a kormánypártok erősen zárták a nyarat, ami nem mondható el a Tisza Pártról, mivel Magyar Péter tábora stagnált az utóbbi hónapokban. A kutatás megállapította, hogy 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között.

Csurka István egykori, mára szállóigévé vált kijelentése, miszerint a szakértelem bolsevista trükk, most aktuálisabb, mint valaha.

Van még kérdés?

Borítókép: Ágh Attila a tudományos szocializmus nagy ismerője - (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekOrbán Viktor

A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszélhámosság

Szélhámosok a Tisza belső köreiben

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektömeg

Pogány Induló – ki szív eleget?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu