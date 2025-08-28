Orbán véresszájú ellenfele újból lecsapott, de saját magát találta telibe

Ebben a rövid kis idézetben két hatalmas baklövés is található:

1. „A Tisza nagy politikai konglomerátum” – A valóságban a Tisza Párt egy egyszemélyes párt, jelenleg még a 106 egyéni képviselőjelöltjét sem volt képes bemutatni. Magyar Péteren és a közvetlen pár fős sleppjén kívül nem nagyon tudnak még a híveik sem megnevezni mérvadó politikusokat a pártban.

2. „A Tisza Párt eddig megújuló és önkorrekciókra képes politikai szervezetnek bizonyult” – A valóság ezzel szemben az, hogy a Tisza Párt vezetője a legkevésbé képes önkorrekcióra, bocsánatkérésre, a hibáinak, baklövéseinek az elismerésére.