Lengyel László borította a bilit, elárulta Magyar Péter titkos tervét

Magyar Péter meg van áldva a cimboráival. Tarr Zoltán elárulta, hogy nem beszélhetnek arról, mit akarnak, mert akkor megbuknának, de ha győznek akkor majd mindent lehet. Kulja András nagyon csúnyán beégett Takács Péterrel szemben egy tévévitában, azóta nem is mer senki vitázni a Tisza Pártból. Ruszin-Szendi Romulusz pedig megmutatta valódi arcát, erőszakosan lépett fel egy újságíróval szemben és lőfegyverrel flangált több lakossági fórumon.
További Poszt-trauma híreink
Ezek után érkezett meg Lengyel László, aki december 27-én a Klubrádióban szólta el magát a Tisza Párt megszorításairól:
„Ha ő [Magyar Péter] rendezni akarja, konszolidálni akarja a pénzügyeket, akkor az az ígéret-tömeg, amelyeket Orbán Viktor most rázúdított az országra, azt egyszerűen nem lehet betartani. […] Tehát konszolidálnia kell, akármit is csinál, és ez nem feltétlenül megszorítás, de átrendezése a jövedelmeknek, méghozzá többnyire valószínűleg olyan területekről, amelyek kevésbé fájnak a lakosságnak, olyan területekre, ahol viszont kellene hogy legyen.”
További Poszt-trauma híreink
A balliberális közgazdász ezekkel a mondatokkal borította a bilit, elárulta Magyarék titkos tervét. Lengyel László meggondolatlan volt, főhet is miatta a Tisza Párt elnökének a feje. Kérdés, hogy ezek után milyen dumát fog előhúzni, mert bizony ezt már nagyon nehéz lesz megmagyarázni.
Lengyel korábban is mondott cifrákat. A Klikk TV-ben úgy fogalmazott, hogy a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület. Aztán még azt is hozzátette a Tisza Párt terveire utalva, hogy azt öt percen belül el fogják venni.
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Nem is kell ellenfél, ha az embernek olyan jóbarátai vannak, mint Magyar Péternek.
Borítókép: Lengyel László (Fotó: Mandiner)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!
Bill bácsi és a roppant fiatal lány
Afrika szarvától a nemzetközi porondra
Bevásárlok, főzök és boldog vagyok
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Szily Nóra csúnyán leleplezte Magyar Pétert, az egész internet a Tisza Párt elnökén röhög
Ez bizony nagyon kínos.
Előkerült egy régi interjú, Tarr Zoltán csúnyán leleplezte a Magyar Péter jelöltjeit
Nincsenek véletlenek, ezért került szájzár a tiszásokra.
Az öt legjobb Gerard Depardieu-film – Danton + videó
Egy megrázó történelmi dráma a hatalomról, amely felemel és elpusztít.
Fodor Gábor is tett valamit Magyar Péter karácsonyfája alá, nem fogta vissza magát
A Tisza Párt elnöke ezt nem fogja megköszönni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!