Lengyel László borította a bilit, elárulta Magyar Péter titkos tervét

Ezek után érkezett meg Lengyel László, aki december 27-én a Klubrádióban szólta el magát a Tisza Párt megszorításairól:

„Ha ő [Magyar Péter] rendezni akarja, konszolidálni akarja a pénzügyeket, akkor az az ígéret-tömeg, amelyeket Orbán Viktor most rázúdított az országra, azt egyszerűen nem lehet betartani. […] Tehát konszolidálnia kell, akármit is csinál, és ez nem feltétlenül megszorítás, de átrendezése a jövedelmeknek, méghozzá többnyire valószínűleg olyan területekről, amelyek kevésbé fájnak a lakosságnak, olyan területekre, ahol viszont kellene hogy legyen.”