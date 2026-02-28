idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter bizalmi embere ütötte be az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

Ez már a végjáték.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar Pétertisza pártraskó györgyfacebook 2026. 02. 28. 6:05
0

Azt, hogy nagy a baj a Tisza Pártnál mi sem bizonyítja jobban, hogy már Magyar Péter legnagyobb rajongója és tanácsadója is a Tisza Párt amatőrségére utaló bejegyzést tett közzé.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Raskó György
Magyar és Raskó. Forrás: Facebook

Raskó György a Facebook-oldalán illette nagyon kemény kritikával kedvenc pártját:

„Ma reggel megyek a meggyesünkbe az M7-en, majd sávlezárás miatt lekanyarodok Kápolnásnyéknél és megyek Fehérvár felé Pákozdon át. Velencétől kezdve Fehérvárig a falvakban két párt plakátjait látom. Az egyik oldalon a Fidesz jelöltjét, a másikon a DK jelöltjét (Strasszer?) hirdetik ugyanannyi plakáttal. De Budapesten is jól megfér egymás mellett a DK- és a Fidesz-jelölt plakátja, néha beékelődve a Mi Hazánk jelöltje közé. Tisza-plakát sehol és más pártoké sem. Azért nem ártana a Tisza jelöltjeinek sem egy kis hírverés, hogy berögzüljön az egyéni jelöltek neve, arcképe azon választóknál is, akik nincsenek fenn a közösségi hálón.”

Tehát már Raskó is aggódik…

A tiszás agrárszakember kacskaringós pályát tudhat a magáénak. A szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg. A 2010-es években pedig már több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amit anyagilag is támogatott.

Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója többször fogalmazott meg hajmeresztő állításokat. Ilyen volt például, amikor agrárgazdasági szempontból jónak nevezte, ha több tízezer családi gazda eltűnik, és a földek olyan használók kezében koncentrálódnak, akik értenek a korszerű gazdálkodáshoz. Az uniós agrárreform mellett érvelve azt fejtegette egy interjúban, 2028-tól fel kell készülni arra, hogy profibb módon kell gazdálkodni.

Azonban a legdurvább megszólalása az volt, amikor több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a „tisztulás”. Az egykori politikus még tavaly októberben csatlakozott a Tisza Párthoz, de már egy hónapra rá botrányt kavart, amikor az idősek halálát kívánta, azt állítva, az kedvezően hatna Magyar Péter pártjának választási eredményeire. 

Raskó tudtán kívül, a mostani bejegyzésével beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába. Ugyanis kimondta, hogy Magyar Péter pártja gyakorlatilag csak a közösségi hálón létezik, csupán egy virtuális párt.

Ez már a végjáték.

Borítókép: Raskó György és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojeleknato

Robert C. Castel: Bonctani jelentés, NATO 2036

Robert C. Castel avatarja

Hogyan vetettek véget Európa nukleáris ambíciói az Észak-atlanti Szövetségnek?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu