Magyar Péter bizalmi embere ütötte be az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

Tehát már Raskó is aggódik…

A tiszás agrárszakember kacskaringós pályát tudhat a magáénak. A szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg. A 2010-es években pedig már több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amit anyagilag is támogatott.

Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója többször fogalmazott meg hajmeresztő állításokat. Ilyen volt például, amikor agrárgazdasági szempontból jónak nevezte, ha több tízezer családi gazda eltűnik, és a földek olyan használók kezében koncentrálódnak, akik értenek a korszerű gazdálkodáshoz. Az uniós agrárreform mellett érvelve azt fejtegette egy interjúban, 2028-tól fel kell készülni arra, hogy profibb módon kell gazdálkodni.