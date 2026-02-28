Magyar Péter bizalmi embere ütötte be az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

Azt, hogy nagy a baj a Tisza Pártnál mi sem bizonyítja jobban, hogy már Magyar Péter legnagyobb rajongója és tanácsadója is a Tisza Párt amatőrségére utaló bejegyzést tett közzé.
További Poszt-trauma híreink
Raskó György a Facebook-oldalán illette nagyon kemény kritikával kedvenc pártját:
„Ma reggel megyek a meggyesünkbe az M7-en, majd sávlezárás miatt lekanyarodok Kápolnásnyéknél és megyek Fehérvár felé Pákozdon át. Velencétől kezdve Fehérvárig a falvakban két párt plakátjait látom. Az egyik oldalon a Fidesz jelöltjét, a másikon a DK jelöltjét (Strasszer?) hirdetik ugyanannyi plakáttal. De Budapesten is jól megfér egymás mellett a DK- és a Fidesz-jelölt plakátja, néha beékelődve a Mi Hazánk jelöltje közé. Tisza-plakát sehol és más pártoké sem. Azért nem ártana a Tisza jelöltjeinek sem egy kis hírverés, hogy berögzüljön az egyéni jelöltek neve, arcképe azon választóknál is, akik nincsenek fenn a közösségi hálón.”
További Poszt-trauma híreink
Tehát már Raskó is aggódik…
A tiszás agrárszakember kacskaringós pályát tudhat a magáénak. A szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg. A 2010-es években pedig már több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amit anyagilag is támogatott.
Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója többször fogalmazott meg hajmeresztő állításokat. Ilyen volt például, amikor agrárgazdasági szempontból jónak nevezte, ha több tízezer családi gazda eltűnik, és a földek olyan használók kezében koncentrálódnak, akik értenek a korszerű gazdálkodáshoz. Az uniós agrárreform mellett érvelve azt fejtegette egy interjúban, 2028-tól fel kell készülni arra, hogy profibb módon kell gazdálkodni.
További Poszt-trauma híreink
Azonban a legdurvább megszólalása az volt, amikor több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a „tisztulás”. Az egykori politikus még tavaly októberben csatlakozott a Tisza Párthoz, de már egy hónapra rá botrányt kavart, amikor az idősek halálát kívánta, azt állítva, az kedvezően hatna Magyar Péter pártjának választási eredményeire.
Raskó tudtán kívül, a mostani bejegyzésével beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába. Ugyanis kimondta, hogy Magyar Péter pártja gyakorlatilag csak a közösségi hálón létezik, csupán egy virtuális párt.
Ez már a végjáték.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Raskó György és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Akkor tehát igaz!
Csézy férje kuruzsló és adócsaló.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz
Dobrev Gyurcsány nyomdokain
Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget
Innen dicsőség, onnan hazaárulás
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Robert Duvall-film – A skarlát betű + videó
Egy titok, amely felforgatja a puritán közösséget és mindent megváltoztat.
Juszt László durván megtámadta Orbán Viktort, de ő húzta a rövidebbet
Pörgetik a hazug, balos mantrát.
Orbán Viktor nem kegyelmezett, zseniálisan mattolta Hann Endrét
Endre bácsi elszabadult.
Orbán egyik legnagyobb ellenfele páros lábbal szállt Magyar Péterékbe
Nem várt fordulat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Akkor tehát igaz!
Csézy férje kuruzsló és adócsaló.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!