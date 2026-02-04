Raskó György ismét elszabadult: nem tetszik neki az árrésstop

– Gazdasági szempontból totál hülyeség volt az árbefagyasztás, a kötelező akciózás és még a „piacosabb” árrésstop is. De mindenki tudja, hogy ezek az intézkedések, ugyanúgy, mint a rezsicsökkentésnek mondott lakossági energiaár-politika is hibás lépés volt gazdasági szempontból – jelentette ki a közössági oldalán közzétett bejegyzésében Raskó György.

A Tisza Párt szakértője kiemelte,

mindkét intézkedést meg kellene szüntetni s helyette szociálisan igazságosabb módszert alkalmazni. Az én megoldásom: szabad lakossági energiaárak hozzákapcsolva energiaár-támogatást a rászorulóknak. A felső középosztály, a gazdagok ne kapjanak egy fillér rezsitámogatást sem. Hasonlóan az élelmiszerárstop helyett legyen támogatás élelmiszer-vásárláshoz az alacsony jövedelmű családoknak, nyugdíjasoknak, például kapjanak meghatározott élelmiszerek beszerzéséhez utalványt.

Mint ismert, korábban Magyar Péter tanácsadója több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a „tisztulás”. Az egykori politikus még tavaly októberben csatlakozott a Tisza Párthoz, de már egy hónapra rá botrányt kavart, amikor az idősek halálát kívánta, azt állítva, az kedvezően hatna Magyar Péter pártjának választási eredményeire.

Amint arról már korábban beszámoltunk, Raskó György 1989-ben lépett be az MDF-be. 1990. július 15-től a Földművelésügyi Minisztérium privatizációs és vállalkozásfejlesztési főosztályának vezetőjeként dolgozott, 1991 márciusától a minisztérium helyettes államtitkára, majd júniustól közigazgatási államtitkára volt. 1991 júniusától az ÁVÜ igazgatótanácsának tagja volt. Pikáns életrajzi adalékok, ha azt is tudjuk, hogy Raskó szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg.

Az agrárszakember a rendszerváltást követő viharos évek után a magánszektorban kamatoztatta megszerzett tudását – és feltehetően információt is –, és a 2000-es évek elején már az amerikai farmerszövetség égisze alatt működő Marketing Strategies Ltd. nevű cégnél dolgozott. A 2010-es években több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amit anyagilag is támogatott.