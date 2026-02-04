magyar pétertisza pártraskó györgyintézkedés

Raskó György ismét elszabadult: nem tetszik neki az árrésstop

Nincs új a nap alatt. Valódi segítség helyett könyöradománnyal, és a magyarok kivéreztetésével kedvezne a multiknak Magyar Péter embere.

Gábor Márton
2026. 02. 04. 13:39
Raskó György és Magyar Péter Forrás: Facebook
– Gazdasági szempontból totál hülyeség volt az árbefagyasztás, a kötelező akciózás és még a „piacosabb” árrésstop is. De mindenki tudja, hogy ezek az intézkedések, ugyanúgy, mint a rezsicsökkentésnek mondott lakossági energiaár-politika is hibás lépés volt gazdasági szempontból – jelentette ki a közössági oldalán közzétett bejegyzésében Raskó György. 

Raskó György szerint is baj van, a Tisza nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat
Fotó: Facebook

A Tisza Párt szakértője kiemelte, 

mindkét intézkedést meg kellene szüntetni s helyette szociálisan igazságosabb módszert alkalmazni. Az én megoldásom: szabad lakossági energiaárak hozzákapcsolva energiaár-támogatást a rászorulóknak. A felső középosztály, a gazdagok ne kapjanak egy fillér rezsitámogatást sem. Hasonlóan az élelmiszerárstop helyett legyen támogatás élelmiszer-vásárláshoz az alacsony jövedelmű családoknak, nyugdíjasoknak, például kapjanak meghatározott élelmiszerek beszerzéséhez utalványt.

Mint ismert, korábban Magyar Péter tanácsadója több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a „tisztulás”. Az egykori politikus még tavaly októberben csatlakozott a Tisza Párthoz, de már egy hónapra rá botrányt kavart, amikor az idősek halálát kívánta, azt állítva, az kedvezően hatna Magyar Péter pártjának választási eredményeire. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, Raskó György 1989-ben lépett be az MDF-be. 1990. július 15-től a Földművelésügyi Minisztérium privatizációs és vállalkozásfejlesztési főosztályának vezetőjeként dolgozott, 1991 márciusától a minisztérium helyettes államtitkára, majd júniustól közigazgatási államtitkára volt. 1991 júniusától az ÁVÜ igazgatótanácsának tagja volt. Pikáns életrajzi adalékok, ha azt is tudjuk, hogy Raskó szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg.

Az agrárszakember a rendszerváltást követő viharos évek után a magánszektorban kamatoztatta megszerzett tudását – és feltehetően információt is –, és a 2000-es évek elején már az amerikai farmerszövetség égisze alatt működő Marketing Strategies Ltd. nevű cégnél dolgozott. A 2010-es években több ellenzéki formáció körül is feltűnt, legutóbb a Momentum környékén, amit anyagilag is támogatott.

Ezen előzmények után jelent meg Magyar pártjának holdudvarában és fogalmazott meg hajmeresztő állításokat Raskó a közelmúltban. Ilyen volt például amikor agrárgazdasági szempontból jónak nevezte, ha több tízezer családi gazda eltűnik, és a földek olyan használók kezében koncentrálódnak, akik értenek a korszerű gazdálkodáshoz. Az uniós agrárreform mellett érvelve azt fejtegette egy interjúban, 2028-tól fel kell készülni arra, hogy profibb módon kell gazdálkodni.

Zöldbáró a birtokkoncentráció mellett

Ugyanebben a beszélgetésben üdvözölte, hogy a tervek szerint jelentősen megnyirbálják a földalapú uniós támogatásokat, a Tisza agrárszakértője elmondta: – Fel kell készülni arra, hogy az a filozófia, hogy megszerzem a termőföldet használatra, és esetleg meg is vásárolom, akkor utána korlátlanul felveszem a földalapú támogatást, az ebben való érdekeltség jelentősen csökkenni fog, és helyette majd valószínűleg profibb módon kell gazdálkodni, hogy ezek a termelők életképes vállalkozásoknak megmaradjanak. Hozzátette: 

Az uniós agrártámogatások átalakítása után Magyarországon is több tízezer családi gazda el fog tűnni az agrárporondról.

Ugyanakkor elképesztő módon ezt agrárgazdasági szempontból jónak minősítette. Ugyanis szerinte ennek következtében ezek a földek olyan használók kezében koncentrálódnak, akik értenek a korszerű gazdálkodáshoz.

Brüsszel mellett a magyar agrárszuverenitással szemben

Mindez egyébként koránt sem meglepő Raskótól, hiszen évek óta szorgalmazza a földalapú támogatások megszüntetését. Már 2022-ben bírálta az uniós támogatási rendszert, és azért is örült 2003-ban Magyarország jövendő EU-csatlakozásának, mert akkor a mezőgazdasági politikánkat Brüsszelből fogják vezérelni, nem itthonról. Veretes mondatok attól az embertől, aki politikai karrierjét az egykori MDF-ben kezdte el.

Ha fentiek nem lennének elegendők, Raskó korábban arról is beszélt, hogy szerinte a gazdák túl könnyen keresnek pénzt a támogatásokkal. Ugyanis szerinte az átlagos – száz hektár termőfölddel rendelkező – családi gazdálkodásnak kevés befektetett munkával indokolatlanul magas a jövedelme a földalapú támogatással, ráadásul alig kell adót fizetniük őstermelőként.

Az már csak hab volt a tortán, amikor az agrárszakember arról beszélt, hogy Magyar Péter nem szereti az időseket, és ő már nem kaphatna pozíciót Magyar Péter kormányában, mert a Tisza Párt elnöke negyven-egynéhány évesnél idősebb embereket nem engedne a kabinetje közelébe.

Borítókép: Raskó György és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

