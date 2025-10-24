Magyar Péter a földi paradicsom eljövetelét ígéri – de mit mondanak valójában a Tisza Párt szakértői?

Surányi György egykori jegybankelnök tavaly júniusban, pár nappal az uniós és önkormányzati választások előtt a Szabad Európának adott interjút. Ebben a beszélgetésben a baloldali közgazdász a kilencszázalékos társasági adókulcs kapcsán arról beszélt, hogy értelmetlenül alacsonynak tartja annak mértékét. A Tisza Párt szakértőjének szavaiból arra következtethetünk, hogy szerinte meg kellene szüntetni az alacsony adókulcsot. Surányi ennek kapcsán így fogalmazott: – Egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilencszázalékos társasági adó az egy értelmes dolog.

A Tisza Párt szakértői elszólásai megmutatják, hogy mire készülnek Magyar Péterék. Fotó: Polyák Attila

Surányi kivezetné a rezsicsökkentést

Mindezeken túl Surányi az energetikában és a magyar családok gazdálkodásában is illetékesnek érzi magát, ugyanis a Tisza-szigetek rákosmenti fórumán azt fejtegette, hogy előbb-utóbb meg lehet kérdőjelezni a rezsikcsökkentést. Ne legyen kétségünk, ezzel az intézkedés kivezetését vetítette előre a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. Ugyanezen a rendezvényen a baloldal által dicsőített közgazdász arról is beszélt, hogy el kell törölni az édesanyáknak járó adókedvezményeket. De ha mindez nem lenne elég, a Partizán egyik adásában a 13. havi nyugdíj megszüntetéséről beszélt, kiemelve: semmi alapja nincsen az időseknek járó pluszjuttatásnak.

Surányi György egyébként a jegybankelnöksége idején aktívan támogatta az MSZP–SZDSZ-kormányokat. Nem sokkal azután, hogy 1995 márciusában Horn Gyula szocialista miniszterelnök jelölésére az MNB elnöke lett, tevékenyen részt vett a hírhedt Bokros-csomag végrehajtásában.

Bod Péter Ákos az IMF régi receptjét, azaz sokkterápiát alkalmazna

Bod Péter Ákos, a liberális monetáris politika állócsillaga is – bár tagadja – feltűnt a Tisza Párt környékén. A jegybank korábbi elnöke a progresszív adózás mellett érvelve emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) júliusban kifejezetten javasolta a progresszív adó bevezetését Magyarországon. – Az IMF szerint erre a tartósan gyenge költségvetési helyzet miatt van szükség. És az IMF-et aligha lehet egy magyar ellenzéki párt szócsövének nevezni – mondta akkor a liberális közgazdász-idol.