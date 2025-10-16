Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Surányi Györgykülönadómegszorítások

Surányi megszorításokkal riogat, pedig jegybankelnöksége idején zuhant a legjobban az életszínvonal

Surányi György jegybank elnökként a klasszikus sokkterápia alkalmazásának híve volt. Ám a volt MNB-vezető most mégis a kormányt vádolja, hogy megszorításra készül. A baloldali közgazdász kusza okfejtésében a bankadót megszorításnak, ellenben a családok és nyugdíjasok támogatásainak elvételét – az MSZP régi varázsszavát használva – csak „kiigazításnak” nevezi.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 11:53
Surányi György, volt jegybankelnök Fotó: MTI/Soós Lajos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különös kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet a napokban Surányi György. A Világgazdaság azt írja: a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, aki újabban a Tisza Párt körül tűnt fel, a Forbes Money Summit konferenciáján azt mondta, hogy ha a jelenlegi kormány marad hatalmon április után, akkor nagy megszorítások jönnek Magyarországon. „Teljesen mindegy, hogy a megszorítást minek fogják hívni. Ha szilvás gombóc lesz a neve, akkor is megszorítás lesz”, fogalmazott. Sőt, Surányi György odáig ment, hogy szerinte már most is megszorítások vannak, mivel a bankadó és a kereskedelmi adó emelése is annak minősül. Persze azt is hozzátette, ha a Tisza Párt kerül kormányra, nem feltétlenül kellene megszorításokhoz folyamodnia, hiszen volna tere, hogy jelentősen hozzányúljon a költségvetéshez. 

megszorítás, Budapest, 2015. október 1.Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke (b) és Nagy Márton, az MNB alelnöke a Portfolio gazdasági konferenciáján a budapesti Sofitel hotelben 2015. október 1-jén.MTI Fotó: Soós Lajos
Megszorításokkal riogat Surányi György volt jegybankelnök (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Nem megszorításokról, hanem jóléti intézkedésről döntött a kormány

Nem teljesen világos, hogy mi alapján állít ilyeneket a korábbi jegybankár. Egyrészt nagyságrendileg 500 milliárddal csökkennek az állam kamatkiadásai 2026-ban, ami érezhető könnyebbséget jelent majd a költségvetésnek, nagyságrendileg a GDP 0,6 százalékos mozgásteret jelen.

Másrészt éppen ellenkezőleg, nem megszorításokról, hanem jóléti intézkedésről döntött az utóbbi hónapokban több ízben is a kormány. 

  • A két-háromgyermekes anyák szja-mentessége, 
  • a fegyverpénz vagy 
  • a családi adókedvezmény megduplázása 

nagyságrendileg 1300 milliárd forinttal emelik a magyar lakosság rendelkezésre álló jövedelmét, emiatt a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi inflációs jelentésében is úgy számol, hogy a háztartások fogyasztási kiadásai tovább emelkedhetnek.

Surányi állítása már csak azért sem állja meg a helyét, mert a magyar költségvetés hiánya még mindig 4 százalék fölött van, ami nem éppen arra vall, hogy túlságosan szigorú lenne a fiskális politika. Tavaly ráadásul 4,9 százalékos volt a GDP-arányos hiány, ami az 5. legmagasabb volt az Európai Unióban.

Fordítva a lovon – Surányi szerint a bankadó emelése megszorítás

A legérdekesebb mégis az MNB korábbi elnökének okfejtésében, hogy az anticiklikus gazdaságpolitika hiányát veti a kormány szemére, azaz szerinte külső kereslet híján jobban kellene támogatnia a gazdasági növekedést, mint 2021-ben, amikor erősebb volt a külső kereslet. Tehát arra utal, hogy még több hitelt kellene felvenni.

Mindez különösen hangzik annak a szájából, hogy aki Bokros Lajos expénzügyminiszterrel karöltve a gyakorlatilag egy klasszikus sokkterápiát alkalmazott korábban.

1995-ben a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb életszínvonal-romlása következett be Magyarországon, egy év alatt több 12 százalékkal csökkent a fizetések vásárlóértéke, aminek hatására bezuhant a termelékenységi ráta. Sokat elárul Surányi gondolkodásmódjáról, hogy mit nevez megszorításoknak. 

Szerinte a 2022-es bankadó és a kiskereskedelmi adó megemelése annak minősül, bárhogy is nevezi a kormány. Érdekes viszont, hogy az MSZP–SZDSZ-kormány megszorításai során rendszeresen kerülte a kifejezést, és helyette a jobban hangzó „kiigazításról” beszélt.

Surányi már elismerte, hogy a Tisza tanácsadója

Surányi azon baloldali közgazdászok közé tartozik, akik az utóbbi időben a Tisza Párt környékén feltűntek. A Rákosmenti Tisza-szigeteknél júliusban lépett fel, ahol csaknem két és fél órás előadása során hosszan válaszolt a jelenlévők kérdéseire is. Surányi itt ismerte el, hogy a Tisza Párt tanácsadója, és rendszeresen beszél a vezetőkkel.

Azonban nem hazudtolta meg magát, az előadás egy pontján arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést meg lehet majd kérdőjelezni. Ő maga is tudja, hogy ez veszélyes – ahogy fogalmaz „meleg dolog”– ezért nem tanácsolja, hogy ezzel kezdjék, de egy idő után el kell törölni. De ő volt az, aki nemrégiben a 13. havi nyugdíjat kritizálta, amire szerinte semmi szükség nincsen.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.