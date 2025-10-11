Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Tiszaadónyugdíj

Még egy tiszás támadja a 13. havi nyugdíjat

Az Európai Bizottság évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést.

2025. 10. 11. 9:42
Surányi György egykori jegybankelnök, ma tiszás tanácsadó a 13. havi nyugdíjat támadta. Magyar Péter tanácsadója szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett. A gondolatmenet sántít ugyan, de egybevág az Európai Bizottság ajánlásaival, amely évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést.

A dolog érdekessége, hogy nemcsak Surányi, hanem a szintén tiszás tanácsadó, Petschnig Mária Zita is támadja a Fidesz által bevezetett  13. havi nyugdíjat. 

Az Ellenpont talált egy videórészletet, amelyben Surányi a Partizánnak kifejti a véleményét.
Az Ellenpont egyébként már korábban rávilágított, hogy a Tisza Párt ezeket a megszorításokat nem magától találja ki, hanem ezek rendre megegyeznek azokkal az elvárásokkal, amelyeket évek óta szeretne Brüsszel bevasalni a jobbldali kormányon, a magyar emberek hátrányára.

A Tisza-csomag egyes elemei:

  • Jövedelemadó-emelés: Előbb az Index írta meg, hogy a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta a Mandiner által az etyeki fórumról nyilvánosságra hozott felvétel is, ahol Dálnoki Áron, a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök erről értekezett.
  • Rezsicsökkentés eltörlése: Az Ellenpont számolt be elsőként arról, hogy Surányi György a rákosmenti Tisza-fórumon elmondta, hogy „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.
  • Anyák adómentességének eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés az édesanyák adómentességének eltörlése is.
  • Az áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy „felelőtlenség” az áfacsökkentés ígérgetése. 
  • 1000 forintos benzinár: A Századvég számolt be arról, hogy a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat okozna.
  • Társasági adó emelése: Az Index írt arról, hogy a Tisza Párt az eddig 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni.

 

 

