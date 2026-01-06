Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

magyar vagonslovenske železnicevasútszlovén

A Magyar Vagon szállít vonatokat Szlovéniának

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai járműipar. A Magyar Vagon-csoport sikeresen szerepelt egy uniós közbeszerzési eljáráson, és szerződést kötött a Szlovén Vasúttal intercity- (IC) szerelvények szállítására. Ez a megállapodás nemcsak a cégcsoport nemzetközi térnyerését jelzi, hanem a magyar mérnöki tudás és gyártási kapacitás elismerését is a régióban.

2026. 01. 06. 13:19
Forrás: Magyar Vagon
A Magyar Vagon-csoport a hazai IC+ kocsik gyártása során szerzett tapasztalataira alapozva indult el a szlovén vasúttársaság (Slovenske zeleznice) tenderén, és érvényes ajánlatával elnyerte a megbízást. A szerződés értelmében a magyar vállalat összesen öt darab, egyenként négy kocsiból álló szerelvényt szállít a szomszédos országba. Ez összesen húsz korszerű személyszállító kocsi gyártását jelenti, írta meg a Világgazdaság.

Állnak: Bojan Kumer, környezetvédelmi, klímaügyi és energiaügyi miniszter, Mes Dusan, a Szlovén Vasút vezérigazgatója, Ludvig László, a Magyar Vagon B. V. vezérigazgatója; ülnek: Miha Butara, a Szlovén Vasút Személyszállítási Rt. vezérigazgatója, Marta Vencelj a Szlovén Vasút igazgatósági tagja, Schwartz István, a Magyar Vagon Vasúti Kft. ügyvezetője / Fotó: Magyar Vagon
Állnak: Bojan Kumer, környezetvédelmi, klímaügyi és energiaügyi miniszter, Mes Dusan, a Szlovén Vasút vezérigazgatója, Ludvig László, a Magyar Vagon B. V. vezérigazgatója; ülnek: Miha Butara, a Szlovén Vasút Személyszállítási Rt. vezérigazgatója, Marta Vencelj, a Szlovén Vasút igazgatósági tagja, Schwartz István, a Magyar Vagon Vasúti Kft. ügyvezetője. Fotó: Magyar Vagon

A Magyar Vagon testre szabta a kocsikat

Részletezve:

  • 15 AB típusú (részben első, részben másodosztályú kocsikialakítás),
  • 5 Combo típusú (első osztályú, kerékpárszállító és étkezőszakaszokkal ellátott kocsi) személyszállító kocsi készül.
    A kocsik 200 kilométer per órás maximális sebességre alkalmasak, megfelelnek az átjárhatósági műszaki előírásoknak (TSI), magas komfortfokozatúak és persze korszerűek. Bár az alapkonstrukciójuk lényegében megegyezik a MÁV Zrt.-nek korábban gyártott 92 járműével, a belső kialakításuk és berendezésük már új vevő igényeihez igazodik. Önműködő tűzoltó rendszerrel is fel lesznek szerelve. A szerződéskötés után a Magyar Vagon két év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrészellátást is vállalt.

A tenderben a társaság előnyére szolgált a rugalmas hozzáállás, a speciális műszaki elvárásokhoz való alkalmazkodás és a Szlovén Vasút igényeinek messzemenő figyelembevétele a közlemény szerint. A szerződést 2025. december 15-én kötötték meg Ljubljanában.

„A szlovén export révén a Magyar Vagon-csoport a hazai fejlesztésű IC+ kocsikkal végre nemcsak hazai, hanem nemzetközi piacon is bizonyíthat. A magasan kvalifikált mérnökök, gyártási szakemberek célja, hogy a cégcsoport egy újabb sikeres referencia megszerzésével növelje piaci részesedését”  idézi a közlemény Ludvig László vezérigazgatót.

A húsz kocsi várhatóan 2028 második felében áll forgalomba.

A Magyar Vagon-csoport több mint másfél évszázados hagyományra visszatekintő, nagy tapasztalattal rendelkező magyar vasúti járműgyártó, -javító és -karbantartó vállalatcsoportként a modern, komplex és sokoldalú járműipari szaktudást ötvözi a munkatársak kiváló képességeivel és fejlődés iránti elkötelezettségével. Magyarországon hét nagyobb telephelye van mintegy 1600 alkalmazottal.

A két ország közötti további együttműködésekről itt írtunk korábban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Magyar Vagon)

