Szijjártó Péter: A magyar és a szlovén kormány újabb forrásokat biztosít a határ menti fejlesztésekre

Kiemelte, hogy a két ország hozzájárul egymás fizikai és energiaellátási biztonságához is, aminek része, hogy hazánk biztosítja Szlovénia légvédelmét, valamint hogy nemrég összekötötték a villamosenergia-ellátási hálózataikat.

Mindezzel együtt a legerősebb összekötő kapocs és a legnagyobb közös erőforrás a két ország között a Magyarországon élő szlovén közösség és a Szlovéniában élő magyar közösség

– szögezte le.

„Magyarország és Szlovénia együttműködése a világos jele és bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió akkor tud igazán erős lenni, ha nem veszi semmibe a nemzeti közösségek jogait, és nem gátolja, hanem sokkal inkább segíti a határ menti együttműködést” – fejtette ki.

Szlovénia és Magyarország közösen megmutattuk, hogy mennyi sok jó származik abból, ha a nemzeti közösségek jogait tiszteletben tartjuk, mennyi jó származik abból, ha segítjük ezeket a közösségeket az identitásuk megőrzésében, mennyi sok jó származik abból, ha segítjük ezen közösségek kapcsolatának fenntartását az anyaországgal, és ha gazdaságfejlesztési programokat hajtunk végre az általuk lakott területeken

– folytatta.