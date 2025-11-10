Szijjártó Péter Litvániában tárgyalt

Litvániában tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Litvánia második legnagyobb pártjával tárgyalt (Forrás: Facebook)

A tárcavezető a tárgyalásról a közösségi médiában számolt be.

A litván politikusok meglehetősen ritkán nyilatkoznak pozitívan Magyarországról, ugyanis a litván kormánnyal teljesen ellentétesen látjuk az ukrajnai háború ügyét

– mutatott rá a külügyminiszter.

Litvánia második legnagyobb pártja, a Nemunas Hajnala nevű pártjával azonban sok mindenben hasonlóképpen gondolkodunk: mindketten patrióták vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy az Európai Uniót erős tagországok és erős nemzetek alkossák, kiállunk a migrációval szemben és a józan észre alapozzuk a gazdaságpolitikánkat

– sorolta a közös pontokat Szijjártó Péter.

Mint arról beszámoltunk, magyar katonák is részt vesznek a balti légtér védelmében, amit a külügyminiszter a NATO legveszélyesebb missziójának nevezett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)