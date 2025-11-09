Szijjártó Péter mindenkit helyre tett

A külügyminiszter szerint egyúttal érdemes lesz megjegyezni, hogy kik azok, akik azért szurkoltak, hogy ez a megállapodás ne jöhessen létre, hogy kik azok, akik szerint ennek nincs jelentősége, és hogy kik azok, akik most kínjukban álhíreket terjesztenek. Szijjáró Péter szerint az is mindenki számára világos, hogy ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni.

„Valaki például azért nem, mert az amerikai elnök nem tudja róla, hogy kicsoda. Lehet kukorékolni, hülyeségeket beszélni, de a nemzetközi politika komoly dolog” – zárta bejegyzését a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)