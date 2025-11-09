Szijjártó Péter mindenkit helyre tett

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája” – írta friss bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint erre az eredményre csak Orbán Viktor miniszterelnök volt képes.
Tegnapelőtt Washingtonban azonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhatunk kőolajat és földgázt, ezzel pedig változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárait
– írta Szijjártó közösségi oldalán.