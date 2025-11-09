Rendkívüli

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

Szijjártó Péter mindenkit helyre tett

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba. Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor az egyetlen, aki képes volt letárgyalni Washingtonban a hazánk számára oly fontos szankciós kivételt. Ezek nélkül a külügyminiszter szerint a magyar családoknak már karácsonyra háromszorosára nőtt volna az energiaszámlájuk.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
„Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája” – írta friss bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint erre az eredményre csak Orbán Viktor miniszterelnök volt képes. 

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Tegnapelőtt Washingtonban azonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhatunk kőolajat és földgázt, ezzel pedig változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárait

– írta Szijjártó közösségi oldalán.

A külügyminiszter szerint egyúttal érdemes lesz megjegyezni, hogy kik azok, akik azért szurkoltak, hogy ez a megállapodás ne jöhessen létre, hogy kik azok, akik szerint ennek nincs jelentősége, és hogy kik azok, akik most kínjukban álhíreket terjesztenek. Szijjáró Péter szerint az is mindenki számára világos, hogy ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni. 

„Valaki például azért nem, mert az amerikai elnök nem tudja róla, hogy kicsoda. Lehet kukorékolni, hülyeségeket beszélni, de a nemzetközi politika komoly dolog” – zárta bejegyzését a külügyminiszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

