Szijjártó Péter eddig nem látott felvételt osztott meg + videó

Újabb felvétel került elő Orbán Viktor és a magyar delegáció amerikai látogatásáról . A Szijjártó Péter által megosztott felvételen az látható, ahogy Donald Trump amerikai elnök a terembe vezeti a magyar miniszterelnököt, akit Európa legerősebb emberének nevez.

Szijjártó Péter újabb videót osztott meg Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A felvételen az amerikai elnök először bemutatja a jelenlévőknek a miniszterelnököt, akit Magyarország, majd később Európa legerősebb emberének nevezett. Az is kiderült a videóból, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben miért az elnök mellett foglalt helyet Orbán Viktor.