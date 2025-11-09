Szijjártó PéterWashingtonOrbán Viktor

Szijjártó Péter eddig nem látott felvételt osztott meg + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy friss videót. A felvételen Donald Trump amerikai elnök a legerősebb embernek nevezte Orbán Viktort még a sajtó megérkezése előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 16:33
Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb felvétel került elő Orbán Viktor és a magyar delegáció amerikai látogatásáról . A Szijjártó Péter által megosztott felvételen az látható, ahogy Donald Trump amerikai elnök a terembe vezeti a magyar miniszterelnököt, akit Európa legerősebb emberének nevez. 

Szijjártó Péter újabb videót osztott meg Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról
Szijjártó Péter újabb videót osztott meg Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról 
Fotó: ROBERTO SCHMIDT/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A felvételen az amerikai elnök először bemutatja a jelenlévőknek a miniszterelnököt, akit Magyarország, majd később Európa legerősebb emberének nevezett. Az is kiderült a videóból, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben miért az elnök mellett foglalt helyet Orbán Viktor. 

A videóban Donald Trump elmondta, hogy a régi rendszer szerint a delegáció vezetője szemben ült vele, azonban az kissé macerás volt, miután a sajtó a hátuk mögött foglalt helyet. Eddig minden alkalommal vissza kellett fordulni, de ez így jobb – jelentette ki Donald Trump. Az elnök egyúttal jelezte: örül, hogy látja a magyar delegációt. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök  (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu