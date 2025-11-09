Szijjártó Péter: Washingtoni munka elvégezve + videó

„Benne voltunk egy harapófogóban vagy már benne volt a hurokban a nyakunk. Innen kellett kiügyeskedni magunkat, ez megtörtént. Amit egyébként Szijjártó Péter miniszter úrnak köszönhetünk leginkább, mert a végső döntés előkészítése az ő kezében van, és mire odajutottunk, egy aránylag hosszú beszélgetés után, hogy akkor mi legyen, addigra megvoltak a Külügyminiszter úrtól az előkészítés szakaszában bemutatott meggyőző érvek, amelyekre az amerikai elnök rá tudott bólintani” – mondta a washingtoni sajtótájékoztatóból visszaidézett videóbejegyzésben Orbán Viktor.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Bennünket ez az általános szankciórendszer földhöz vágott volna. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy november végétől, minden magyar háztartás két és félszer, de lehet, hogy háromszor többet fizetett volna a rezsiért, mint amennyit október vagy november hónapban. Tehát ez magyar mértékkel mérve, ez egy kibírhatatlan mértékű áremelkedést jelentett volna a háztartásoknak is, nem beszélve a vállalkozásokról, jó néhány ment volna csődbe, zárt volna be, rengeteg munkanélküli lett volna. Ez volt a veszély.