Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Raskó GyörgyTarr ZoltánTisza PártTisza-adóMagyar Péter

Teljesen elszabadultak Magyar Péter emberei, itt az újabb beismerés

A tiszás szakértőnek a közösségi oldalán „járt el a szája”, ezzel újabb szeget verve a Tisza Párt hitelességének koporsójába.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 09. 10. 21:25
Raskó György és Magyar Péter Facebook
Ismét előtört az igazság a Tisza Párt egyik emberéből. Ezúttal Magyar Péter bizalmasa és agrártanácsadója, Raskó György akaratán kívül is megerősítette mindazt, amelyről korábban Tarr Zoltán beszélt. A tiszás szakértőnek a közösségi oldalán „járt el a szája”, ezzel újabb szeget verve a Tisza Párt hitelességének koporsójába.

Raskó György és Magyar Péter
Fotó: Facebook

Magyar Péter szakértője szerint a választás után kell megvitatni a „részleteket” – vette észre a Mandiner.

Nem kérdés, hogy minden hazafias érzésű polgártársunknak kötelessége az orbáni rezsim fennmaradása ellen voksolni. Ez az igazi nemzeti érdek. A részletek megvitatásának majd a választások után, a Tisza-kormány megalakulása során jön el az ideje

– fogalmazott Raskó György a közösségi oldalán.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr korábban arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson

Fotó: Facebook

Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána „mindent lehet”. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.

Borítókép: Raskó György és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

