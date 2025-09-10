Teljesen elszabadultak Magyar Péter emberei, itt az újabb beismerés

Ismét előtört az igazság a Tisza Párt egyik emberéből. Ezúttal Magyar Péter bizalmasa és agrártanácsadója, Raskó György akaratán kívül is megerősítette mindazt, amelyről korábban Tarr Zoltán beszélt. A tiszás szakértőnek a közösségi oldalán „járt el a szája”, ezzel újabb szeget verve a Tisza Párt hitelességének koporsójába.

Fotó: Facebook

Magyar Péter szakértője szerint a választás után kell megvitatni a „részleteket” – vette észre a Mandiner.

Nem kérdés, hogy minden hazafias érzésű polgártársunknak kötelessége az orbáni rezsim fennmaradása ellen voksolni. Ez az igazi nemzeti érdek. A részletek megvitatásának majd a választások után, a Tisza-kormány megalakulása során jön el az ideje

– fogalmazott Raskó György a közösségi oldalán.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr korábban arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson.

Fotó: Facebook

Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána „mindent lehet”. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.