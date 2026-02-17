Meglepő értelmezést nyert Magyar Péter rejtélyes hálószobatitka

Mint korábban megírtuk, furcsa beismerő videót tett közzé a Tisza Párt elnöke, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de Magyar azt állította, ő nem fogyasztott drogot.

Ez az abszurd helyzet és Magyar Péter magyarázkodása megihlette a népszerű netzenészt is, aki egy meglehetősen pikáns szövegű dalban mesélte el a Tisza-párt elnökének rejtélyes hálószobatitkát.