Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb aranyköpése

„Ne papoljon a Fidesz, se Lázár János, se Orbán Viktor, mert érdemes lenne inkább arról beszélniük és arról számot adniuk, hogy mit tettek az oktatással. Pedig ha jó az iskola, bárkiből bármi lehet. Ezért nem az oktatásban dolgozók a felelősök, hanem a kormány.”

Ágika, ez pazar! Hogy jó vagy rossz egy iskola, bármilyen furcsa is, az bizony az oktatásban dolgozókon múlik. A kormány feladata a megfelelő feltételek biztosítása, a többi a tanárok felkészültségén múlik, illetve azon, hogy a diákok mennyire nyitottak a tudás befogadására.