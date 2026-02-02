idezojelek
Poszt-trauma

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb aranyköpése

Ha hallgatott volna, bölcs maradt volna.

A szocik éppen haláltusájukat vívják, könnyen lehet, hogy el sem indulnak a 2026-os választáson. Azonban a párt üdvöskéje, Kunhalmi Ágnes nem hagyja annyiban a dolgot, kampányol ezerrel és közben elejt egy-két tőle megszokott gyöngyszemet, ami aztán jó eséllyel mémmé válik.

Kunhalmi Ágnes
Kunhalmi Ágnes – Fotó: Képernyőkép

Kunhalmi ezúttal a Facebook-oldalán csillantotta meg páratlan szakértelmét, olvassák:

„Ne papoljon a Fidesz, se Lázár János, se Orbán Viktor, mert érdemes lenne inkább arról beszélniük és arról számot adniuk, hogy mit tettek az oktatással. Pedig ha jó az iskola, bárkiből bármi lehet. Ezért nem az oktatásban dolgozók a felelősök, hanem a kormány.”

Ágika, ez pazar! Hogy jó vagy rossz egy iskola, bármilyen furcsa is, az bizony az oktatásban dolgozókon múlik. A kormány feladata a megfelelő feltételek biztosítása, a többi a tanárok felkészültségén múlik, illetve azon, hogy a diákok mennyire nyitottak a tudás befogadására.

Ez ilyen egyszerű.

De az az igazság, hogy nem is csodálkozhatunk Kunhalmi szavain. Ugyanis korábban a Blikk Talk vendégeként elmesélte, hogy hétéves korától tizenhat éves koráig a színészi pálya érdekelte, de ahogy teltek az évek, a gyermekkori vágyak, álmok átalakultak. Azonban ezek az ifjúkori évek nem múltak el nyomtalanul, hiszen politikusként is kamatoztatta korábbi, ez irányú érdeklődését. 

A legemlékezetesebb alakítását az MTVA-székház elfoglalására tett kísérletben nyújtotta, amikor nekirohant a bezáródó ajtónak, és eljátszotta a hattyú halálát. Ez után a szánalmas műesés után a közösségi médiában közönségszavazást kezdeményeztek alternatív Oscar-jelölésére. Volt olyan is, hogy nem bírta ki nevetés nélkül a saját sajtótájékoztatóját; vagy megfeledkezve arról, hogy veszi a kamera, idétlenül pörgette a szoknyáját, majd integetni kezdett. 

Valljuk be, nem Kunhalmi a legélesebb kés a szocik fiókjában, de legalább ő küzd, próbálkozik, ha sokszor ügyetlenül is teszi.

Mindenesetre ismét jót nevettünk. Ágnes távozásával az ilyenfajta humor hiányozni fog az új Országgyűlésből.

Borítókép: Kunhalmi Ágnes (Fotó: YouTube/képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

