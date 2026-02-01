vízelsózott ételmindmegette

Elsózta az ételt? Mutatjuk a legjobb megoldást

Előfordul, hogy megszalad a só vagy keveset kóstolunk főzés közben. Pánikra semmi ok, néhány trükkel az elsózott étel is megmenthető.

2026. 02. 01.
A leggyakoribb konyhai baki az ételek elsózása. De mi a megoldás, ha az órák óta készülő gulyás, pörkölt vagy leves végül sósabb lett a kelleténél? A jó hír, hogy nem kell kidobni az egészet! Léteznek egyszerű, bevált módszerek, amelyekkel az elsózott étel kiegyensúlyozható - olvasható a Mindmegette oldalán.

Elsózott étel - hígítsuk fel vízzel

Ha túl sok só került a levesbe vagy pörköltbe, hígítsuk hideg vízzel, majd forraljuk fel újra. Fokozatosan adjuk hozzá a vizet és közben folyamatosan kóstoljuk! Fontos, hogy ezzel a módszerrel nem csak a sósságot enyhítjük, hanem sajnos a többi fűszer ízét is tompíthatjuk, ezért kevés vízzel kezdjünk és utólag fűszerezzünk, ha kell.

Tegyünk bele több alapanyagot

Túlsózott leveshez vagy pörkölthöz adjunk keményítőben gazdag alapanyagot, mint például tészta, rizs, gabona vagy krumpli – ezek jól felszívják a sót. A zöldségek vagy egy alacsony nátriumtartalmú konzerv bab szintén segít kiegyensúlyozni az ízeket.

A krumplis trükk – működik?

A népi bölcsesség szerint egy egész, héjában hagyott nyers krumpli felszívja a felesleges sót, miközben keményítőt enged az ételbe. Hogy igazán hatásos legyen, érdemes több krumplit hozzáadni, kockára vágva.

Savanyítsunk

A sós íz csökkentésének talán legegyszerűbb módja a savanyú íz hozzáadása. Egy kis citrom vagy lime, esetleg egy kanál ecet csodákra képes. Kísérletezhetünk paradicsompürével vagy konzerv paradicsommal is, ezek finom savanyú ízt adnak. A fehér ecet semleges választás, amely sok ételhez passzol.

Tejtermék is jó választás

A tejtermékek is tudnak segíteni a sós íz tompításában. A bennük lévő zsír bevonja a szánkat, így kevésbé érezzük a sót. Tejszín és tej nyilvánvaló választások, de egy kanál tejföl, egy darab krémsajt, sótlan vaj vagy joghurt is remekül működik. A növényi alternatívák, mint zab-, mandula- vagy szójatej szintén jó választások.

Édesítsünk

Egy csipet cukor hozzáadása gyakori gyakorlat az ételek savasságának kiegyensúlyozására, és ugyanez jól működik a só mennyiségének csökkentésére is. Kezdjünk egy teáskanál cukorral, mézzel vagy juharsziruppal - adjuk hozzá fokozatosan és közben folyamatosan kóstoljunk.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

