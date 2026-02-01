Kiderült a tésztafőző víz titka, ne öntse ki!

Képzelje el, hogy mindig kéznél van egy titkos összetevő, ami új magasságokba emelheti az ételeit. Hogy miről van szó? Ne gondoljon semmi bonyolult, drága és nehezen beszerezhető alapanyagra. A folyékony arany nem más, mint a főzővíz - olvasható a Mindmegette cikkében.

Ahogy megfőtt a tészta, a legtöbben azonnal öntjük le a róla a vizet, pedig ez óriási hiba. Ehelyett inkább fagyasszuk le a főzővizet. Jogos a kérdés, hogy miért? Azért, mert nem akármilyen vízről van szó. A tésztából főzés során felszabaduló keményítővel dúsított víz ugyanis természetes sűrítőanyag, így vétek lenne kidobni. A mutatjuk, mit tegyen, hogy újra felhasználható legyen a főzővíz.