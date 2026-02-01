ételvízfőzővíztészta

Kiderült a tésztafőző víz titka, ne öntse ki!

Képzelje el, hogy mindig kéznél van egy titkos összetevő, ami új magasságokba emelheti az ételeit.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 02. 01. 11:45
Képzelje el, hogy mindig kéznél van egy titkos összetevő, ami új magasságokba emelheti az ételeit. Hogy miről van szó? Ne gondoljon semmi bonyolult, drága és nehezen beszerezhető alapanyagra. A folyékony arany nem más, mint a főzővíz - olvasható a Mindmegette cikkében.

Ahogy megfőtt a tészta, a legtöbben azonnal öntjük le a róla a vizet, pedig ez óriási hiba. Ehelyett inkább fagyasszuk le a főzővizet. Jogos a kérdés, hogy miért? Azért, mert nem akármilyen vízről van szó. A tésztából főzés során felszabaduló keményítővel dúsított víz ugyanis természetes sűrítőanyag, így vétek lenne kidobni. A mutatjuk, mit tegyen, hogy újra felhasználható legyen a főzővíz.

Hogyan fagyasztható le a főzővíz?

A tésztavíz lefagyasztása nemcsak azt jelenti, hogy nem pazarol, hanem hatalmas segítséget is jelent a főzés során: időt takaríthat meg és minőségileg javíthatja a kész ételét. Nézzük meg lépésről lépésre, hogyan tegye újrahasznosíthatóvá a főzővizet. 

  1. Ha elkészült a tészta és elhasználta belőle az akutális ételhez szükséges mennyiséget, ne öntse a vizet a lefolyóba, hanem töltse egy hőálló edénybe. 
  2. Hagyja lehűlni szobahőmérsékletűre, majd egy jégkockatartóba adagolja ki, és tegye a fagyasztóba. 
  3. Fagyasztás után tegye át jól záródó zacskóba, a maximális frissesség érdekében.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó:Shutterstock)

 


 

Békés Bence
A cigányság igazi ellenségei

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

