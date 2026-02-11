Vadai Ágnes nagyon durván rontott rá Tóth Gabira

A DK szénája nagyon rosszul áll, ezt kijelenthetjük. Ezért támadta meg Dobrev a határon túli magyarok szavazati jogát, hogy végre beszéljenek róluk is. Szárnysegédje, Vadai Ágnes pedig nem szeretett volna lemaradni a főnök asszonytól és ő is akart valami ütőset mondani, ami a bulvárban is jól futhat.
További Poszt-trauma híreink
Kínjában közzé tett a Facebook-oldalán egy gusztustalan bejegyzést:
„Tóth Gabi: »itt azért olyan megbecsülés van. Én nem tudom, mi a bajuk az embereknek. Jómódjukban, (…), nem tudnak mit kezdeni sokan.« Kiscsillag! Ezt a laposföldes digi csoportban találtátok ki???”
Micsoda gyűlölet dolgozik ebben a nőben. Elképesztő!
Természetesen Vadai véleményét a helyén kell kezelni, hiszen a DK-s politikus már bizonyította, hogy gyakorlatilag semmihez sem ért.
További Poszt-trauma híreink
Hiszen az államtitkársága idején szinte teljesen leépítették a honvédséget, elkótyavetyélték a katonai eszközöket. Vadai államtitkári munkálkodását fémjelzi, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok tevékenységének „eredményeként” 2010-ben mindössze 17 fő tartalékosa volt hazánknak. A honvédség 45 ezer fős engedélyezett létszáma 2002-ről 2010-re 29 ezer fő alá esett, a mélypont 2007-ben volt, amikor alig érte el a 23 500 főt.
Mondjuk ki, Vadai Ágnes egy kókler, bukott politikus. Tóth Gabi pedig az ország egyik legjobb énekesnője.
Ennyi!
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Vadai Ágnes és Tóth Gabi (Fotó: MN-montázs)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bódis Kriszta egyetlen mondattal beárazta a Tisza Párt programját – Magyar Péter őrjöngeni fog
A tiszás Kaja Kallas vagy a tiszás Annalena Baerbock?
Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon
Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba
Ezek mindenhol ugyanazt csinálják!
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A polgári öntudat diadala
Olijnyikova lebuktatta önmagát
Globál Zrt., Tiszának pántlikázva
Az elfeledett iszlamista lányok
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Schuster Lóránt nagyon keményen odapörkölt Koncz Zsuzsának, de Magyar Péter is kapott rendesen
Lóri nem finomkodott.
Vona Gábor lerántotta a leplet Magyar Péterről, kiderült a titok
Nem kegyelmezett a Tisza Párt elnökének.
Tompos Márton tátott szájjal rohant be abba a bizonyos erdőbe
Mindig van lejjebb.
Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Salt ügynök + videó
Egy kém, akinek minden lépése újabb kérdéseket vet fel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bódis Kriszta egyetlen mondattal beárazta a Tisza Párt programját – Magyar Péter őrjöngeni fog
A tiszás Kaja Kallas vagy a tiszás Annalena Baerbock?
Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon
Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba
Ezek mindenhol ugyanazt csinálják!
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!