Poszt-trauma

Tompos Márton tátott szájjal rohant be abba a bizonyos erdőbe

Mindig van lejjebb.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
orbán viktortompos mártonputyinbrüsszel 2026. 02. 07. 6:05
Hatalmas buli lehetett a momentumos srácoknál. Tompos Márton, a párt üdvöskéje is jól érezhette magát, mert nagyon poénosnak gondolta magát. 

A Facebook -oldalán tett közzé egy humorosnak szánt bejegyzést az Orbán Viktor oroszlányi kampányrendezvényéről készült képhez:

„Nemcsak az orosz lányok vannak a Fidesszel, hanem az orosz férfiak, az orosz trollok és az orosz kémek is! A 2026-os választás nagy kérdése: Putyin mennyire fog beavatkozni a magyar választásokba, hogy mentse a bukástól az utolsó csatlósát, Orbán Viktort?”

Mi sokkal inkább Brüsszel beavatkozásától tartunk, hiszen nekik van is egy pártjuk, aki indul a választáson Magyar Péter vezetésével.

Szegény, szerencsétlen Tompos. Úgy látszik, a beesett mellű libsik a szójás latte mellé ilyen viccekkel szórakoztatják magukat a romkocsmák félhomályában.

Ettől már az a favicc is mulatságosabb lett volna, hogy reccs.

Szánalmas!

Borítókép: Tompos Márton (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

