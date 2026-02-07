Tompos Márton tátott szájjal rohant be abba a bizonyos erdőbe

Hatalmas buli lehetett a momentumos srácoknál. Tompos Márton, a párt üdvöskéje is jól érezhette magát, mert nagyon poénosnak gondolta magát.
A Facebook -oldalán tett közzé egy humorosnak szánt bejegyzést az Orbán Viktor oroszlányi kampányrendezvényéről készült képhez:
„Nemcsak az orosz lányok vannak a Fidesszel, hanem az orosz férfiak, az orosz trollok és az orosz kémek is! A 2026-os választás nagy kérdése: Putyin mennyire fog beavatkozni a magyar választásokba, hogy mentse a bukástól az utolsó csatlósát, Orbán Viktort?”
Mi sokkal inkább Brüsszel beavatkozásától tartunk, hiszen nekik van is egy pártjuk, aki indul a választáson Magyar Péter vezetésével.
Szegény, szerencsétlen Tompos. Úgy látszik, a beesett mellű libsik a szójás latte mellé ilyen viccekkel szórakoztatják magukat a romkocsmák félhomályában.
Ettől már az a favicc is mulatságosabb lett volna, hogy reccs.
Szánalmas!
Borítókép: Tompos Márton (Fotó: MTI/Soós Lajos)
…
