Ha majd csörög a piros telefon, Magyar Péter nem tud nemet mondani Ursula mamának + videó

Mit válaszol Magyar Péter, ha majd Ursula von der Leyen felhívja telefonon? A Nemzeti Ellenállás Mozgalom elképzelte a brüsszeli főnökasszony és a beosztottja közötti párbeszédet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 12:15
Magyar Péter szorgosan dolgozik az irodájában, amikor megcsörren a piros telefon. A vonalban Ursula von der Leyen – így indul az a mesterséges intelligenciával generált videó, amit a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tett közzé a Facebook-oldalán

Forrás: Képernyőfotó

Aztán következik az alábbi (képzelt) beszélgetés: 

– Péter! Ahogy te is látod, a helyzet fokozódik. Van egy kérés.

– Figyelek, elnök asszony!

– Most az a feladata, hogy küldjön pénzt Ukrajnába.

– Így lesz. Persze előbb választást kell nyerni. Utána mindent lehet.

– Rendben. De ez legyen az első dolga. Pénzt Ukrajnába. Értjük egymást?

 – Igenis, elnök asszony!

Amikor csörög a telefon, és kérés érkezik, akkor nem tud majd nemet mondani – kommentálta a videót a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A képzelt telefonbeszélgetés összhangban van azzal, amit Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott meg

„A Tisza nem fog nemet mondani Ursula mamának.”


Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós tagállamok csúcstalálkozója után tartott sajtóértekezleten, Brüsszelben 2026. január 23-án ( Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

