Ha majd csörög a piros telefon, Magyar Péter nem tud nemet mondani Ursula mamának + videó

Magyar Péter szorgosan dolgozik az irodájában, amikor megcsörren a piros telefon. A vonalban Ursula von der Leyen – így indul az a mesterséges intelligenciával generált videó, amit a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tett közzé a Facebook-oldalán.
Aztán következik az alábbi (képzelt) beszélgetés:
– Péter! Ahogy te is látod, a helyzet fokozódik. Van egy kérés.
– Figyelek, elnök asszony!
– Most az a feladata, hogy küldjön pénzt Ukrajnába.
– Így lesz. Persze előbb választást kell nyerni. Utána mindent lehet.
– Rendben. De ez legyen az első dolga. Pénzt Ukrajnába. Értjük egymást?
– Igenis, elnök asszony!
Amikor csörög a telefon, és kérés érkezik, akkor nem tud majd nemet mondani – kommentálta a videót a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.
A képzelt telefonbeszélgetés összhangban van azzal, amit Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott meg:
„A Tisza nem fog nemet mondani Ursula mamának.”
