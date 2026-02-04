Ha majd csörög a piros telefon, Magyar Péter nem tud nemet mondani Ursula mamának + videó

Magyar Péter szorgosan dolgozik az irodájában, amikor megcsörren a piros telefon. A vonalban Ursula von der Leyen – így indul az a mesterséges intelligenciával generált videó, amit a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tett közzé a Facebook-oldalán.

Forrás: Képernyőfotó

Aztán következik az alábbi (képzelt) beszélgetés:

– Péter! Ahogy te is látod, a helyzet fokozódik. Van egy kérés.

– Figyelek, elnök asszony!

– Most az a feladata, hogy küldjön pénzt Ukrajnába.

– Így lesz. Persze előbb választást kell nyerni. Utána mindent lehet.

– Rendben. De ez legyen az első dolga. Pénzt Ukrajnába. Értjük egymást? – Igenis, elnök asszony!

Amikor csörög a telefon, és kérés érkezik, akkor nem tud majd nemet mondani – kommentálta a videót a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

A képzelt telefonbeszélgetés összhangban van azzal, amit Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott meg: