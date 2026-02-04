Európai Néppárt (EPP)MerzUrsula von der LeyenMercosurManfred Weber

Nem menekülhet többé Von der Leyen: mindenkit csapdába csalt, most viszont kiderült a turpisság

A Mercosur-megállapodás körüli vita korántsem zárult le: Hortay Olivér szerint a jelenlegi brüsszeli vezetés jogszerűtlen eszközökkel próbálja keresztülvinni az egyezményt, az európai gazdáknak továbbra is küzdeniük kell érdekeik védelmében, de a Patriótákra mindig számíthatnak – osztotta meg a Századvég kutatóintézeti igazgatója közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 8:55
Friedrich Merz, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Hortay Olivér bejegyzésében úgy fogalmazott: a jelenlegi brüsszeli vezetés jogszerűtlen lépésekkel próbálja keresztülvinni az egyezményt, ám a harc még nem ért véget.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (balra) és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (jobbra) az Európai Parlamentben, Strasbourgban, 2026. január 21-én
Hortay Olivér: Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz – teljesen jogszerűtlenűl – életbe léptetnék a Mercosurt (Fotó: AFP)

A meccsnek akkor van vége, amikor lefújják. Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz – teljesen jogszerűtlenül – életbe léptetnék a Mercosurt. Hiába szavazta le az Európai Parlament és indult bírósági vizsgálat, a harc nem ért véget. Úgy tűnik, hogy ameddig a jelenlegi brüsszeli vezetés a helyén van, az európai gazdáknak küzdeniük kell. Szerencsére a Patriótákra mindig számíthatnak majd

– írta a  Századvég kutatóintézeti igazgatója.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenesen hatályba lép, annak ellenére is, hogy az Európai Parlamentben az ellenzők bírósági felülvizsgálatot terveznek a paktummal kapcsolatban. Az Európai Néppárt ezzel elárulta a gazdákat.

Amint az első dél-amerikai ország ratifikálja azt, ideiglenesen hatályba lép ez a kereskedelmi megállapodás

– mondta Merz.

Bár Berlin a megállapodást Európa gazdasági szuverenitásának erősítéseként értékeli, mindeközben az európai gazdák erősen tiltakoznak, mert az olcsó dél-amerikai agrárimport súlyosan rontja a versenyhelyzetüket.

Borítókép: Friedrich Merz, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

