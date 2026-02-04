Hortay Olivér bejegyzésében úgy fogalmazott: a jelenlegi brüsszeli vezetés jogszerűtlen lépésekkel próbálja keresztülvinni az egyezményt, ám a harc még nem ért véget.
Nem menekülhet többé Von der Leyen: mindenkit csapdába csalt, most viszont kiderült a turpisság
A Mercosur-megállapodás körüli vita korántsem zárult le: Hortay Olivér szerint a jelenlegi brüsszeli vezetés jogszerűtlen eszközökkel próbálja keresztülvinni az egyezményt, az európai gazdáknak továbbra is küzdeniük kell érdekeik védelmében, de a Patriótákra mindig számíthatnak – osztotta meg a Századvég kutatóintézeti igazgatója közösségi oldalán.
A meccsnek akkor van vége, amikor lefújják. Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz – teljesen jogszerűtlenül – életbe léptetnék a Mercosurt. Hiába szavazta le az Európai Parlament és indult bírósági vizsgálat, a harc nem ért véget. Úgy tűnik, hogy ameddig a jelenlegi brüsszeli vezetés a helyén van, az európai gazdáknak küzdeniük kell. Szerencsére a Patriótákra mindig számíthatnak majd
– írta a Századvég kutatóintézeti igazgatója.
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenesen hatályba lép, annak ellenére is, hogy az Európai Parlamentben az ellenzők bírósági felülvizsgálatot terveznek a paktummal kapcsolatban. Az Európai Néppárt ezzel elárulta a gazdákat.
Amint az első dél-amerikai ország ratifikálja azt, ideiglenesen hatályba lép ez a kereskedelmi megállapodás
– mondta Merz.
Bár Berlin a megállapodást Európa gazdasági szuverenitásának erősítéseként értékeli, mindeközben az európai gazdák erősen tiltakoznak, mert az olcsó dél-amerikai agrárimport súlyosan rontja a versenyhelyzetüket.
Borítókép: Friedrich Merz, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)
