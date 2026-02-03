Merz szerint a Mercosur-megállapodást életbe kell léptetni

Merz: A késleltetési kísérletek kudarcot vallottak

Friedrich Merz (CDU) a német tőzsde újévi fogadásán kijelentette, hogy a Mercosur-megállapodás ideiglenes hatálybalépése elkerülhetetlen. A kancellár szerint az Európai Parlamentben tett utolsó pillanatos próbálkozások a ratifikáció késleltetésére nem jártak sikerrel, írja a Die Zeit.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy Európának szuverénebbé és versenyképesebbé kell válnia a globális átrendeződés közepette.

Szerinte Németország akár központi szereplővé is válhat egy „dinamikus, rugalmas hálózatban”, amely szuverén államok együttműködésére, multilateralizmusra és szabadkereskedelemre épül.

Több mint 25 év után írták alá a megállapodást – de még vizsgálják

A Mercosur-megállapodást több mint 25 évig tartó tárgyalások után az év elején írták alá. Az Európai Parlament azonban szoros többséggel úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságával megvizsgáltatja: összhangban van-e az egyezmény az uniós joggal, mielőtt véglegesen ratifikálnák.

Merz álláspontja szerint azonban ez a vizsgálat nem akadályozza meg az ideiglenes alkalmazást, amint az első Mercosur-ország ratifikálja a szerződést.

Gazdák babákkal és transzparensekkel díszítik traktorjaikat a Mercosur-ellenes tüntetésen a spanyolországi Santanderben, 2026. január 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/ Joaquin Gomez Sastre)

A gazdák tiltakoznak

Az egyezmény az európai mezőgazdasági szektorban komoly ellenállást váltott ki. Gazdaszervezetek attól tartanak, hogy az olcsó dél-amerikai agrártermékek beáramlása súlyosan veszélyezteti az európai termelők megélhetését, sőt egyes ágazatokban egzisztenciális fenyegetést jelenthet.

A megállapodás támogatói ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy az európai autóipar, gépgyártás és gyógyszeripar jelentős exportlehetőségekhez juthat a Mercosur-országok piacain, ami hosszú távon erősítheti az EU gazdasági pozícióját.