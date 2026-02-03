Friedrich Merz szerint az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás még az Európai Unió Bíróságának (EuGH) vizsgálatának lezárása előtt ideiglenesen alkalmazható lesz.
Merz szerint a Mercosur-megállapodást életbe kell léptetni
Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenesen hatályba lép, annak ellenére, hogy az Európai Parlamentben az ellenzők bírósági felülvizsgálatot terveznek a paktum ellen. Az Európai Néppárt elárulta a gazdákat.
Amint az első dél-amerikai ország ratifikálja azt, ideiglenesen hatályba lép ez a kereskedelmi megállapodás
– mondta Merz hétfőn Frankfurtban, írta a Bloomberg.
Miközben Berlin a megállapodást Európa gazdasági szuverenitásának erősítéseként értékeli, az európai gazdák továbbra is hevesen bírálják a szerződést.
Merz: A késleltetési kísérletek kudarcot vallottak
Friedrich Merz (CDU) a német tőzsde újévi fogadásán kijelentette, hogy a Mercosur-megállapodás ideiglenes hatálybalépése elkerülhetetlen. A kancellár szerint az Európai Parlamentben tett utolsó pillanatos próbálkozások a ratifikáció késleltetésére nem jártak sikerrel, írja a Die Zeit.
A német kancellár hangsúlyozta, hogy Európának szuverénebbé és versenyképesebbé kell válnia a globális átrendeződés közepette.
Szerinte Németország akár központi szereplővé is válhat egy „dinamikus, rugalmas hálózatban”, amely szuverén államok együttműködésére, multilateralizmusra és szabadkereskedelemre épül.
Több mint 25 év után írták alá a megállapodást – de még vizsgálják
A Mercosur-megállapodást több mint 25 évig tartó tárgyalások után az év elején írták alá. Az Európai Parlament azonban szoros többséggel úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságával megvizsgáltatja: összhangban van-e az egyezmény az uniós joggal, mielőtt véglegesen ratifikálnák.
Merz álláspontja szerint azonban ez a vizsgálat nem akadályozza meg az ideiglenes alkalmazást, amint az első Mercosur-ország ratifikálja a szerződést.
A gazdák tiltakoznak
Az egyezmény az európai mezőgazdasági szektorban komoly ellenállást váltott ki. Gazdaszervezetek attól tartanak, hogy az olcsó dél-amerikai agrártermékek beáramlása súlyosan veszélyezteti az európai termelők megélhetését, sőt egyes ágazatokban egzisztenciális fenyegetést jelenthet.
A megállapodás támogatói ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy az európai autóipar, gépgyártás és gyógyszeripar jelentős exportlehetőségekhez juthat a Mercosur-országok piacain, ami hosszú távon erősítheti az EU gazdasági pozícióját.
Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Boris Roessler)
