Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

MerzEurópai ParlamentMercosurvizsgálathatály

Merz szerint a Mercosur-megállapodást életbe kell léptetni

Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenesen hatályba lép, annak ellenére, hogy az Európai Parlamentben az ellenzők bírósági felülvizsgálatot terveznek a paktum ellen. Az Európai Néppárt elárulta a gazdákat.

Szabó István
Forrás: Die Zeit2026. 02. 03. 11:54
Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) Fotó: Boris Roessler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Friedrich Merz szerint az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás még az Európai Unió Bíróságának (EuGH) vizsgálatának lezárása előtt ideiglenesen alkalmazható lesz.

Merz
Friedrich Merz szövetségi kancellár (CDU) beszédet mond a Deutsche Börse újévi fogadásán (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Boris Roessler)

Amint az első dél-amerikai ország ratifikálja azt, ideiglenesen hatályba lép ez a kereskedelmi megállapodás

– mondta Merz hétfőn Frankfurtban, írta a Bloomberg.

Miközben Berlin a megállapodást Európa gazdasági szuverenitásának erősítéseként értékeli, az európai gazdák továbbra is hevesen bírálják a szerződést.

Merz: A késleltetési kísérletek kudarcot vallottak

Friedrich Merz (CDU) a német tőzsde újévi fogadásán kijelentette, hogy a Mercosur-megállapodás ideiglenes hatálybalépése elkerülhetetlen. A kancellár szerint az Európai Parlamentben tett utolsó pillanatos próbálkozások a ratifikáció késleltetésére nem jártak sikerrel, írja a Die Zeit.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy Európának szuverénebbé és versenyképesebbé kell válnia a globális átrendeződés közepette. 

Szerinte Németország akár központi szereplővé is válhat egy „dinamikus, rugalmas hálózatban”, amely szuverén államok együttműködésére, multilateralizmusra és szabadkereskedelemre épül.

Több mint 25 év után írták alá a megállapodást – de még vizsgálják

A Mercosur-megállapodást több mint 25 évig tartó tárgyalások után az év elején írták alá. Az Európai Parlament azonban szoros többséggel úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságával megvizsgáltatja: összhangban van-e az egyezmény az uniós joggal, mielőtt véglegesen ratifikálnák.

Merz álláspontja szerint azonban ez a vizsgálat nem akadályozza meg az ideiglenes alkalmazást, amint az első Mercosur-ország ratifikálja a szerződést.

Farmers decorate their tractors with dolls and banners against MERCOSUR during a tractor protest and demonstration in Santander, Spain, on January 29, 2026, in rejection of the Mercosur treaty and against cuts in agricultural policy. (Photo by Joaquin Gomez Sastre/NurPhoto) (Photo by Joaquin Gomez Sastre / NurPhoto via AFP)
Gazdák babákkal és transzparensekkel díszítik traktorjaikat a Mercosur-ellenes tüntetésen  a spanyolországi Santanderben, 2026. január 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/ Joaquin Gomez Sastre)

A gazdák tiltakoznak

Az egyezmény az európai mezőgazdasági szektorban komoly ellenállást váltott ki. Gazdaszervezetek attól tartanak, hogy az olcsó dél-amerikai agrártermékek beáramlása súlyosan veszélyezteti az európai termelők megélhetését, sőt egyes ágazatokban egzisztenciális fenyegetést jelenthet.

A megállapodás támogatói ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy az európai autóipar, gépgyártás és gyógyszeripar jelentős exportlehetőségekhez juthat a Mercosur-országok piacain, ami hosszú távon erősítheti az EU gazdasági pozícióját.

Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Boris Roessler) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu