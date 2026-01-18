Mercosur–EU-megállapodás: az európai gazdák fizethetik meg a brüsszeli alku árát

A megállapodás lényege, hogy jelentősen megnyitná az uniós piacot a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay – mezőgazdasági termékei előtt. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy olcsóbb, lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett előállított húsok, gabonák és egyéb agrártermékek áraszthatnák el Európát.

Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás körüli vita az elmúlt hetekben Európa egyik legélesebb konfliktusává nőtte ki magát. Brüsszel pénzügyi és politikai alkukkal próbálja elfogadtatni az egyezményt a tagállamokkal.

Miért váltott ki ilyen éles vitát az EU-n belül a Mercosur-megállapodás?

– A megállapodás az uniós költségvetés egyik „szent tehenét”, a Közös Agrárpolitikát érinti érzékenyen, és közvetlenül sérti az egyik legbefolyásosabb érdekcsoport, a gazdák érdekeit. A mezőgazdasági termelők ráadásul rendkívül hatékonyan képesek érdekeiket láthatóvá tenni: néhány tucat traktorral is megbénítható egy nagyváros vagy akár Brüsszel közlekedése. Politikai szempontból sem elhanyagolható tényező, hogy a tradicionális jobboldali, középpártok számára a vidéki lakosság és a gazdatársadalom a magszavazói bázis részét képezi. Egy olyan megállapodás tehát, amely az ő megélhetésüket veszélyezteti, szükségszerűen komoly politikai vihart kavar – mondta lapunknak Stefán Csab. A Magyar Külügyi Intézet szakértője kiemelte, a veszély elsősorban az agráriumot érinti. Mint mondta, a Mercosur-országok legversenyképesebb exporttermékei döntően mezőgazdasági áruk: hús, gabona, takarmány. A vámok fokozatos leépítésével ezek az áruk olyan mértékben nyomhatják le az árakat az uniós piacon, hogy az európai termelés veszteségessé válik.

A gazdák többsége rendkívül szűk profitrátával dolgozik, ezért már kisebb piaci sokkokra is nagyon érzékenyek. Ha a megállapodásba beépített védőmechanizmusok nem működnek megfelelően, akkor reális forgatókönyv a gazdaságok tömeges ellehetetlenülése

– emelte ki a szakértő. Mint mondta, a legnagyobb veszélyben egyértelműen az állattenyésztés van. A közös agrárpolitika egyik régóta fennálló problémája, hogy sokkal kedvezőbb helyzetbe hozza az egyszerű növénytermesztést – például a gabonatermelést –, miközben az állattenyésztők jóval nehezebb körülmények között működnek.

Latin-Amerikában viszont éppen az állattenyésztés és a húsipar számít az egyik legerősebb, legversenyképesebb ágazatnak. Ezért ez a szektor van a legnagyobb veszélynek kitéve az uniós piacon.

Stefán Csaba hozzátette, hogy bár vannak olyan területek – például borok vagy egyes tejtermékek –, ahol az európai export erős, összességében a megállapodás nem egyenlő módon érinti a gazdákat.