Szabadkereskedelem vagy agrárkatasztrófa – Ki fizeti meg az EU-Mercosur-egyezmény árát?

De ilyen védintézkedés például az is, ha az import volumene vagy az árak nyolc százalékkal növekednének, illetve csökkennének az elmúlt három év átlagához képest, akkor az adott termékre a vámmentesség felfüggesztésre kerülhet. Ezenfelül egyes termékeknél (például marhahús) kvótákat is bevezetnek, amely felett a vámmentesség már nem érvényes, ez pedig szintén gátat szabhat a piacvesztésnek. Kérdés persze, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik majd ‒ mutatott rá a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A magyar gazdák ki sem heverték az ukrán dömpinget, most Dél-Amerikából ömölhet a gabona

Szigethy-Ambrus Nikoletta kitért arra is, hogy a megállapodás a magyar gazdákra is jelentősen hatna a jelenlegi formában. Szerinte a legnagyobb vesztese az egyezménynek az állattenyésztés volna, különösen a marha- és baromfiágazat. Az olcsó marhahús miatt csökkenne a magyar felvásárlási ár, romlana a jövedelmezőség, mindez pedig azokon a területeken okozná a legnagyobb gondot, ahol különösen nagy jelentősége van az ágazat fennmaradásának.

A növénytermesztésben a közvetett negatív hatások is érvényesülnének: a beáramló olcsó dél-amerikai takarmány és gabona lenyomná az árakat, ami kedvezőtlenül hatna a magyar termelőkre. Az ukrán gabona okozta sokk után tehát egy újabb, még nehezebb helyzetet teremtene a közép-kelet-európai, így a magyar piacon is ‒ emeli ki az Oeconomus elemzője, megjegyezve: kicsi az esély arra is, hogy a megnyíló új piacok révén a magyar mezőgazdaság nagyobb profitra tegyen szert.

Érdemes lenne finomhangolni az egyezséget, hogy ne a családi vállalkozások húzzák a rövidebbet

Szigethy-Ambrus Nikoletta szerint a földrajzi távolság mellett fontos szempont ebben az erős helyi verseny a dél-amerikai társaságok között, valamint a magyar márkák ismeretlensége. Bár a Mercosur-szerződés számos olyan pontot tartalmaz, ami valóban elősegítheti az EU számára az exportbővítést, túlsúlyban vannak azok az érvek, amelyek a tárgyalások folytatását, a megállapodás finomítását, átalakítását javasolják. A mezőgazdaságot érintő torzulás európai szinten is meghatározó lenne, ezért fontos az EU-nak is észrevenni az ebben rejlő komoly kockázatokat ‒ emelte ki az Oeconomus nemzetközi kapcsolatok elemzője, leszögezve: a legnagyobb vesztesei a megállapodásnak azok a kis és közepes családi vállalkozások lennének, amelyek elsődleges bevételi forrása a mezőgazdasági tevékenység.

Az alku egyaránt teremt lehetőségeket és veszélyeket

Ugyanakkor Regős Gábor a megállapodás eredményeként említette, hogy az uniós exportőröknek nem kell megfizetniük az eddigi 15–35 százalékos vámot, míg a dél-amerikaiaknak az eddigi 20–35 százalékos vámot. Egyúttal az elemző felhívta a figyelmet arra is, hogy az autókra vonatkozó vámok egy része is csak fokozatosan tűnik el, és a mezőgazdasági import sem marad korlátoktól mentes. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint tehát nehéz előre megmondani, hogy mi is lesz a megállapodás hatása. Az alku egyaránt teremt lehetőségeket és veszélyeket ‒ mutatott rá, megjegyezve: szerencsés esetben a járműgyártó ágazat többet tud exportálni, míg a mezőgazdaság nem szenved károkat (sőt esetleg megpróbál fejlődni a nagyobb verseny miatt), míg kedvezőtlen esetben ennek az ellenkezője következik be.