Szabadkereskedelem vagy agrárkatasztrófa – Ki fizeti meg az EU-Mercosur-egyezmény árát?

Az Európai Unió és az öt dél-amerikai ország közötti egyeztetések relatív hosszú időszakra tekintenek vissza. Az első lépések a Mercosur-államokkal a partnerség irányába még 1999–2000-ben kezdődtek, amikor az EU Tanácsa meghatározta a tárgyalási irányokat az úgynevezett interregionális társulási megállapodásra vonatkozóan ‒ idézte fel a Magyar Nemzet érdeklődésére Szigethy-Ambrus Nikoletta.
Hosszadalmas és nehézkes tárgyalások sora vezetett a Mercosur-egyezmény aláírásához
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője kifejtette: 2000 áprilisától egészen 2016-ig érdemi előrelépés nem történt, a tárgyalások 2016-ban vettek új lendületet. 2023-tól a tárgyalások főleg a vitatott területekre terjedtek ki, így a környezetvédelmi és mezőgazdasági ágazatokat érintő kérdésekre. 2024 decemberében beépítették a párizsi megállapodást, ezt követően pedig 2025 szeptemberében az Európai Bizottság hivatalosan is benyújtotta a megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó javaslatot.
Ám ez heves vitákat generált mind uniós, mind pedig a társadalmi és vállalati szinteken. Szigethy-Ambrus Nikoletta egyúttal emlékeztetett arra is, hogy az EU Tanácsa és Parlamentje intenzíven vitatja a mezőgazdasági termékekre vonatkozó védzáradékokat és egyéb aggályokat, amelyek a ratifikációs folyamatot lassították. A 2025 december közepére tervezett aláírási ceremónia így, főleg francia és olasz ellenállásra, elmaradt. Végül idén január 9-én ment át a megállapodás, igaz, öt ország, Franciaország, Írország, Magyarország, Ausztria és Lengyelország ellenezte az egyezség megkötését. A végleges szövegről az Európai Parlament várhatóan idén tavasszal fog szavazni.
Az unió az exportjának mintegy ötvenedrészét bonyolítja az öt dél-amerikai országgal
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán a Magyar Nemzetnek elmondta: az Európai Unió említett államokba irányuló exportja 2024-ben 55,6, míg az import 56,7 milliárd euró volt. Az országcsoport az EU importjának 2,3, míg exportjának 2,1 százalékát adta.
