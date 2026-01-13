A francia gazdák lázadnak Brüsszel ellen + videó

A keddi demonstrációt az FNSEA szervezte, amely Franciaország egyik legnagyobb gazdaszervezete. Egy másik gazdaszervezet, a Coordination Rurale már múlt csütörtökön, egy meglepetésszerű akció keretében traktorokat vitt az Eiffel-torony és az Arc de Triomphe alá.

A párizsi rendőrség közlése szerint a keddi demonstráción körülbelül 350 traktort becsültek. Az egyik traktoros konvoj ismét az Arc de Triomphe-nál gyűlt össze, míg egy másik konvoj a francia parlament épületéhez érkezett.

Újabb demonstrációt terveznek

A Mercosur-megállapodást úgy hagyták jóvá, hogy az Európai Parlament még nem mondhatta el a véleményét. Ez olyan külföldi áruk importjához fog vezetni, amelyeket mi Franciaországban tökéletesen képesek vagyunk előállítani, és amelyek nem tartják be azokat a szabványokat, amelyeket a francia mezőgazdaságra előírnak

– mondta Damien Greffin, az FNSEA alelnöke és a párizsi régióban gazdálkodó termelő. Greffin elmondta, hogy a francia parlament előtti tiltakozás mellett január 20-án az Európai Parlamentnél, Strasbourgban is demonstrációt terveznek.