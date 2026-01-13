Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

PárizsBrüsszelgazdatüntetésekMercosur

A francia gazdák lázadnak Brüsszel ellen + videó

Francia gazdák kedden ismét traktorokkal vonultak Párizsba, hogy tiltakozzanak az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ellen. A termelők szerint az egyezmény tisztességtelen versenyt teremt az olcsóbb dél-amerikai importtal, és veszélyezteti a helyi mezőgazdaságot. A demonstrációt a francia agrárszakszervezetek szervezték, és több kiemelt párizsi helyszínt is érintett. A tiltakozások az elmúlt hónapokban folyamatos nyomást helyeztek a francia kormányra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 12:10
Francia farmerek blokáddal tüntettek
Francia farmerek blokáddal tüntettek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Francia gazdák kedden a héten másodszor hajtottak traktorokkal Párizsba, hogy tiltakozzanak Brüsszel Mercosur kereskedelmi megállapodása ellen, amely szerintük az olcsóbb dél-amerikai importtal tisztességtelen versenyt teremt, és veszélyezteti a helyi mezőgazdaságot. A francia gazdák – Franciaország az Európai Unió legnagyobb mezőgazdasági termelői – és más tagállamok termelői hónapok óta tiltakoznak az EU–Mercosur megállapodás, valamint számos helyi sérelem miatt – számolt be cikkében a Reuters.

A francia gazdák Párizsban vonultak fel, hogy tüntessenek a Mercosur megállapodás ellen
A francia gazdák Párizsban vonultak fel, hogy tüntessenek a Mercosur-megállapodás ellen. Fotó: AFP

A keddi demonstrációt az FNSEA szervezte, amely Franciaország egyik legnagyobb gazdaszervezete. Egy másik gazdaszervezet, a Coordination Rurale már múlt csütörtökön, egy meglepetésszerű akció keretében traktorokat vitt az Eiffel-torony és az Arc de Triomphe alá.

A párizsi rendőrség közlése szerint a keddi demonstráción körülbelül 350 traktort becsültek. Az egyik traktoros konvoj ismét az Arc de Triomphe-nál gyűlt össze, míg egy másik konvoj a francia parlament épületéhez érkezett.

Újabb demonstrációt terveznek

A Mercosur-megállapodást úgy hagyták jóvá, hogy az Európai Parlament még nem mondhatta el a véleményét. Ez olyan külföldi áruk importjához fog vezetni, amelyeket mi Franciaországban tökéletesen képesek vagyunk előállítani, és amelyek nem tartják be azokat a szabványokat, amelyeket a francia mezőgazdaságra előírnak

– mondta Damien Greffin, az FNSEA alelnöke és a párizsi régióban gazdálkodó termelő. Greffin elmondta, hogy a francia parlament előtti tiltakozás mellett január 20-án az Európai Parlamentnél, Strasbourgban is demonstrációt terveznek.

Az, hogy pénteken a legtöbb uniós állam jóváhagyta a Mercosur-megállapodást Franciaország elutasítása ellenére, tovább fokozta a gazdák és az ellenzéki pártok nyomását a kormányra.

A mezőgazdaság olyan válságon megy keresztül, amilyet még soha nem láttunk, és hallatnunk kell a hangunkat

– mondta az egyik gazda.

Borítókép: Francia farmerek blokáddal tüntettek (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekember márk

Nocsak!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu