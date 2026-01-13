Francia gazdák kedden a héten másodszor hajtottak traktorokkal Párizsba, hogy tiltakozzanak Brüsszel Mercosur kereskedelmi megállapodása ellen, amely szerintük az olcsóbb dél-amerikai importtal tisztességtelen versenyt teremt, és veszélyezteti a helyi mezőgazdaságot. A francia gazdák – Franciaország az Európai Unió legnagyobb mezőgazdasági termelői – és más tagállamok termelői hónapok óta tiltakoznak az EU–Mercosur megállapodás, valamint számos helyi sérelem miatt – számolt be cikkében a Reuters.
A francia gazdák lázadnak Brüsszel ellen + videó
Francia gazdák kedden ismét traktorokkal vonultak Párizsba, hogy tiltakozzanak az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ellen. A termelők szerint az egyezmény tisztességtelen versenyt teremt az olcsóbb dél-amerikai importtal, és veszélyezteti a helyi mezőgazdaságot. A demonstrációt a francia agrárszakszervezetek szervezték, és több kiemelt párizsi helyszínt is érintett. A tiltakozások az elmúlt hónapokban folyamatos nyomást helyeztek a francia kormányra.
A keddi demonstrációt az FNSEA szervezte, amely Franciaország egyik legnagyobb gazdaszervezete. Egy másik gazdaszervezet, a Coordination Rurale már múlt csütörtökön, egy meglepetésszerű akció keretében traktorokat vitt az Eiffel-torony és az Arc de Triomphe alá.
A párizsi rendőrség közlése szerint a keddi demonstráción körülbelül 350 traktort becsültek. Az egyik traktoros konvoj ismét az Arc de Triomphe-nál gyűlt össze, míg egy másik konvoj a francia parlament épületéhez érkezett.
Újabb demonstrációt terveznek
A Mercosur-megállapodást úgy hagyták jóvá, hogy az Európai Parlament még nem mondhatta el a véleményét. Ez olyan külföldi áruk importjához fog vezetni, amelyeket mi Franciaországban tökéletesen képesek vagyunk előállítani, és amelyek nem tartják be azokat a szabványokat, amelyeket a francia mezőgazdaságra előírnak
– mondta Damien Greffin, az FNSEA alelnöke és a párizsi régióban gazdálkodó termelő. Greffin elmondta, hogy a francia parlament előtti tiltakozás mellett január 20-án az Európai Parlamentnél, Strasbourgban is demonstrációt terveznek.
További Külföld híreink
Az, hogy pénteken a legtöbb uniós állam jóváhagyta a Mercosur-megállapodást Franciaország elutasítása ellenére, tovább fokozta a gazdák és az ellenzéki pártok nyomását a kormányra.
A mezőgazdaság olyan válságon megy keresztül, amilyet még soha nem láttunk, és hallatnunk kell a hangunkat
– mondta az egyik gazda.
Borítókép: Francia farmerek blokáddal tüntettek (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Oroszország idei legnagyobb csapását hajtotta végre + videó
Kijevben rendkívüli áramszüneteket rendeltek el.
Óriási robbanás rázta meg Angliát
A lakosok szerint a házak is beleremegtek.
„A világ, ahogyan ismerjük, darabokra hullik”– Dánia aggódik Grönland miatt
Trump fenyegetései megrázzák a NATO-t.
Német külügyminiszter: Nem komoly az amerikai fenyegetés Grönland ellen
Merz az iráni rezsim bukását jósolja.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Oroszország idei legnagyobb csapását hajtotta végre + videó
Kijevben rendkívüli áramszüneteket rendeltek el.
Óriási robbanás rázta meg Angliát
A lakosok szerint a házak is beleremegtek.
„A világ, ahogyan ismerjük, darabokra hullik”– Dánia aggódik Grönland miatt
Trump fenyegetései megrázzák a NATO-t.
Német külügyminiszter: Nem komoly az amerikai fenyegetés Grönland ellen
Merz az iráni rezsim bukását jósolja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!