Keir Starmer tétlensége még körein belül is feszültséget szít

Az Egyesült Államok kormánya ezzel szemben egyértelműnek nevezte, hogy az IRGC terrorszervezetnek tekinthető.

Egy washingtoni szóvivő a hétvégén arra szólította fel Londont, hogy növelje a nyomást Teheránra, miközben Iránban az elmúlt hat év legsúlyosabb rezsimellenes tiltakozásai zajlanak.

A Munkáspárt több vezető politikusa a konzervatívok és a Reform párt képviselőihez csatlakozva azt kérte a miniszterelnöktől, hogy a tiltakozókkal való együttérzés jeleként tiltsa be az iráni hatalom fegyveres szervezetét. Ennek ellenére hétfőn Peter Kyle üzleti miniszter megerősítette: a kormány nem készül erre a lépésre.

Hozzátette, hogy Irán ellen már a rendelkezésre álló szankciós eszközök teljes palettáját alkalmazzák. Emlékeztetett Jonathan Hall, a terrorizmusellenes jogszabályok független felülvizsgálójának korábbi megállapításaira is, aki szerint egy külföldi állami szerv betiltása nem tekinthető megfelelő megoldásnak. Kyle a Times Rádiónak adott interjúban elmondta: átfogó vizsgálat készült a kérdésről, amelynek során a független felülvizsgálót kérték fel az ügy elemzésére. A szakértő arra a következtetésre jutott, hogy az olyan jogi tiltás, amelyet belföldi csoportok esetében alkalmaznak, nem alkalmazható egy másik állam hivatalos szervezetével szemben. A Munkáspárt döntése röviddel azután született meg, hogy az Egyesült Államok is nyilvánosan sürgette az IRGC terrorszervezetté nyilvánítását.

Donald Trump amerikai elnök első hivatali ideje alatt, 2019 áprilisában már külföldi terrorszervezetnek minősítette az IRGC-t.

A Munkáspárt eddig kitartott azon álláspontja mellett, hogy nem tiltja be a szervezetet – ami a tagság és a támogatás kriminalizálását jelentené –, mivel ez gyakorlatilag a diplomáciai kapcsolatok megszakadásához vezethetne Iránnal.