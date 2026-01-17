Bepöccentek az európai gazdák – nem hagyják szó nélkül, hogy von der Leyen egy tollvonással tönkretenné őket

Nem csillapodnak az indulatok az öt dél-amerikai ország és az Európai Unió között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán. Félelem és gyanakvás övezi a Mercosur-EU-megállapodást az európai gazdák részéről, hiszen a nyilvánvaló kockázatok mellett már az egyezmény megköttésének körülményei is kétesnek nevezhetők, ha az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen közelmúltbéli manővereire gondolunk. Ezekért egyébként rövid időn belül már a sokadik bizalmatlansági indítványt nyújtották be az Európai Bizottság ellen az Eurpai Parlamentben.

Gazdák ezrei tiltakoztak devemberben is a Mercosur-egyezmény megkötése ellen. / Fotó: Anadolu

A Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák ellen

Az unió döntéshozó-végrehajtó testülete vezetőjének obskurus eljárása nemcsak a tagországok egy jelentős részénél, de az unió gazdálkodóinál is kiverte a biztosítékot. Előbbire jó példa, hogy Nagy István már a múlt héten jelezte: a brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen.

Akkor a magyar agrárminiszter hangsúlyozta: a megállapodás azért káros az európai gazdáknak, mert

olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra,

miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak,

így versenyhátrányba kerülnek.

Csökkennek a felvásárlási árak, veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek és nő az importfüggőség – mutatott rá a tárcavezető akkori Facebook-bejegyzésében. Ennek ellenére von der Leyenék a következő szakaszba erőltették az eljárást, és a lehető leghamarabb alá akarják írni a szabadkereskedelmi egyezményt.

Ismét tüntetést szerveznek az uniós gazdálkodók

Közben az EU-s gazdálkodók sem nyugszanak bele, hogy a hatalmas lehetőségként és üzletként beharangozott megállapodással egy jelentős részüket tönkretegyék. Éppen ezért a december 18-i brüsszeli gazdatüntetések után tovább folytatódik a Közös Agrárpolitika drasztikus forráselvonása és a Mercosur-egyezmény elleni közös demonstrációsorozat.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása szerint január 20-án reggel Európa minden részéről több ezer gazdálkodó, mintegy 1000 traktor kíséretében vonul az Európai Parlament elé.