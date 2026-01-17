Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

MercosurUrsula von der LeyenNemzeti Agrárgazdasági Kamara

Bepöccentek az európai gazdák – nem hagyják szó nélkül, hogy von der Leyen egy tollvonással tönkretenné őket

Nem törődnek bele az uniós gazdák, hogy Ursula von der Leyenék megpróbálják tönkretenni őket azzal, hogy elárasztják az európai piacot olcsó, kétes minőségű dél-amerikai dömpingáruval. Ezért néhány nap múlva – a decemberi brüsszeli gazdatüntetéshez hasonló – demonstratív akcióval jelzik: nem hajlandók lenyelni a Mercosur-békát, nem fognak csendben asszisztálni az európai mezőgazdaság kivéreztetéséhez. Demonstráció Strasbourgban, petíció Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 9:02
Fotó: JEAN-MARC BARRERE Forrás: Hans Lucas
Nem csillapodnak az indulatok az öt dél-amerikai ország és az Európai Unió között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán. Félelem és gyanakvás övezi a Mercosur-EU-megállapodást  az európai gazdák részéről, hiszen a nyilvánvaló kockázatok mellett már az egyezmény megköttésének körülményei is kétesnek nevezhetők, ha az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen közelmúltbéli manővereire gondolunk. Ezekért egyébként rövid időn belül már a sokadik bizalmatlansági indítványt nyújtották be az Európai Bizottság ellen az Eurpai Parlamentben.

BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 18: Thousands of farmers gather and light fires during a protest against the planned free trade agreement between the European Union and the Southern Common Market (MERCOSUR) and proposed cuts to agricultural subsidies in the EUâs future budget during the EU Leaders Summit in Brussels, Belgium, on December 18, 2025. (Photo by Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images)
Gazdák ezrei tiltakoztak devemberben is a Mercosur-egyezmény megkötése ellen. / Fotó: Anadolu

A Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák ellen

Az unió döntéshozó-végrehajtó testülete vezetőjének obskurus eljárása nemcsak a tagországok egy jelentős részénél, de az unió gazdálkodóinál is kiverte a biztosítékot. Előbbire jó példa, hogy Nagy István már a múlt héten jelezte: a brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen.

Akkor a magyar agrárminiszter hangsúlyozta: a megállapodás azért káros az európai gazdáknak, mert 

  • olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, 
  • miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak, 
  • így versenyhátrányba kerülnek. 

Csökkennek a felvásárlási árak, veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek és nő az importfüggőség – mutatott rá a tárcavezető akkori Facebook-bejegyzésében. Ennek ellenére von der Leyenék a következő szakaszba erőltették az eljárást, és a lehető leghamarabb alá akarják írni a szabadkereskedelmi egyezményt.

Ismét tüntetést szerveznek az uniós gazdálkodók

Közben az EU-s gazdálkodók sem nyugszanak bele, hogy a hatalmas lehetőségként és üzletként beharangozott megállapodással egy jelentős részüket tönkretegyék. Éppen ezért a december 18-i brüsszeli gazdatüntetések után tovább folytatódik a Közös Agrárpolitika drasztikus forráselvonása és a Mercosur-egyezmény elleni közös demonstrációsorozat.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása szerint január 20-án reggel Európa minden részéről több ezer gazdálkodó, mintegy 1000 traktor kíséretében vonul az Európai Parlament elé.

Az előre bejelentett tiltakozó akcióra most Strasbourgban kerül sor a következő menetrend szerint:

  • 10:00 – gyülekező a Place de Bordeaux-on
  • 10:30 – a felvonulás indulása (Place de Bordeaux → Avenue Schutzenberger → Boulevard de Dresde → Európai Parlament)
  • 11:15 – 11:30 – Érkezés az Európai Parlamenthez, vezérszónokok beszédei
  • 15:30-16:00 – A demonstráció lezárása

Mint arra a NAK közleményében felhívja a figyelmet: a Copa-Cogeca támogatásával megrendezett esemény az uniós agrárpolitika továbbra is fennálló patthelyzetét tükrözi. 

A tüntetés középpontjában továbbra is a Közös Agrárpolitika 2027 utáni drasztikus, elfogadhatatlan átalakítása, az Európai Bizottság tisztességtelen kereskedelmi politikája, valamint a jogbiztonság sürgető szükségessége állnak

 – szögezik le.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) – tiltakozásul az uniós agrártámogatások több mint 20 százalékos csökkentése és a dél-amerikai országokkal megkötendő szabadkereskedelmi egyezmény ellen – petíciót indít a magyar gazdák és az élelmiszer-biztonság védelmében, „Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat!” címmel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

