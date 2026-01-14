Patrióták: Elég volt!

Betelt a pohár: a Patrióták Európáért frakció szerdán hivatalosan is bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság ellen. A lépés közvetlen válasz arra az arrogáns és antidemokratikus eljárásra, amellyel a Bizottság a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-tömbbel kötött szabadkereskedelmi egyezményt próbálja lenyomni a tagállamok torkán.
A Patrióták közleménye súlyos vádakat fogalmaz meg a brüsszeli vezetéssel szemben. Álláspontjuk szerint az egyezmény egyoldalú megkötése „kirívóan figyelmen kívül hagyja” az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, és ami a legfájóbb: európai gazdák millióinak véleményét, illetve érdekeit.
A frakció által közzétett dokumentum rámutat arra az alapvető igazságtalanságra, amelyet a magyar kormány is évek óta hangoztat: a megállapodás közvetlen támadást jelent az európai élelmiszer-biztonság és élelmiszer-szuverenitás ellen. Brüsszel gyakorlatilag megnyitná az uniós piacokat olyan dél-amerikai termékek előtt, amelyek köszönőviszonyban sincsenek azokkal a szigorú környezetvédelmi, egészségügyi és állatjóléti előírásokkal, amelyeket az európai termelőkkel kíméletlenül betartatnak.
A Patrióták joggal mutatnak rá: ezeket a termékeket olyan körülmények között állítják elő, amelyek Európában illegálisnak számítanának. Ezzel a tisztességes európai gazdákat és a vidéki közösségeket hozzák lehetetlen helyzetbe, tisztességtelen versenyre kényszerítve őket saját hazájukban.
A Bizottság által felkínált úgynevezett „védőintézkedések” a frakció szerint csupán szemfényvesztések. Ezek a záradékok nem nyújtanak valódi védelmet, és nem garantálják a kölcsönösséget sem. Brüsszel ígéretei annyit érnek, mint a korábbiak: semmit.
De nemcsak a gazdasági árulás miatt kell felelnie a Bizottságnak, hanem a demokratikus normák sárba tiprása miatt is. A Patrióták dokumentuma leleplezi azt a brüsszeli trükközést, amellyel az EU vezetése megpróbálja kijátszani a nemzetállamok tiltakozását. A Bizottság ugyanis „szisztematikusan megkerüli a demokratikus ellenőrzést” azzal, hogy a megállapodást két külön jogi eszközre bontja szét. Ez a jogi bűvészmutatvány egyetlen célt szolgál: hogy kikerüljék a nemzeti ratifikációs eljárásokat.
