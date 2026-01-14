patriótákeurópai parlamentpatrióták európáérteurópai bizottságMercosurbizalmatlansági indítvány

Patrióták: Elég volt!

Az EU–Mercosur-megállapodás halálos ítéletet jelent a mezőgazdasági termelőink számára, és véget vet élelmiszer-szuverenitásunknak – hívta fel a figyelmet a Patrióták Európáért képviselőcsoportja. A Patrióták egyúttal bejelentették, hogy hivatalosan is benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság ellen.

2026. 01. 14. 20:33
Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
Betelt a pohár: a Patrióták Európáért frakció szerdán hivatalosan is bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság ellen. A lépés közvetlen válasz arra az arrogáns és antidemokratikus eljárásra, amellyel a Bizottság a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-tömbbel kötött szabadkereskedelmi egyezményt próbálja lenyomni a tagállamok torkán.

A Patrióták szerint a gazdasági árulás és a demokratikus normák sárba tiprása miatt is felelnie kell az Európai Bizottságnak (Fotó: AFP)

A Patrióták közleménye súlyos vádakat fogalmaz meg a brüsszeli vezetéssel szemben. Álláspontjuk szerint az egyezmény egyoldalú megkötése „kirívóan figyelmen kívül hagyja” az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, és ami a legfájóbb: európai gazdák millióinak véleményét, illetve érdekeit.

A frakció által közzétett dokumentum rámutat arra az alapvető igazságtalanságra, amelyet a magyar kormány is évek óta hangoztat: a megállapodás közvetlen támadást jelent az európai élelmiszer-biztonság és élelmiszer-szuverenitás ellen. Brüsszel gyakorlatilag megnyitná az uniós piacokat olyan dél-amerikai termékek előtt, amelyek köszönőviszonyban sincsenek azokkal a szigorú környezetvédelmi, egészségügyi és állatjóléti előírásokkal, amelyeket az európai termelőkkel kíméletlenül betartatnak.

A Patrióták joggal mutatnak rá: ezeket a termékeket olyan körülmények között állítják elő, amelyek Európában illegálisnak számítanának. Ezzel a tisztességes európai gazdákat és a vidéki közösségeket hozzák lehetetlen helyzetbe, tisztességtelen versenyre kényszerítve őket saját hazájukban.

A Bizottság által felkínált úgynevezett „védőintézkedések” a frakció szerint csupán szemfényvesztések. Ezek a záradékok nem nyújtanak valódi védelmet, és nem garantálják a kölcsönösséget sem. Brüsszel ígéretei annyit érnek, mint a korábbiak: semmit.

De nemcsak a gazdasági árulás miatt kell felelnie a Bizottságnak, hanem a demokratikus normák sárba tiprása miatt is. A Patrióták dokumentuma leleplezi azt a brüsszeli trükközést, amellyel az EU vezetése megpróbálja kijátszani a nemzetállamok tiltakozását. A Bizottság ugyanis „szisztematikusan megkerüli a demokratikus ellenőrzést” azzal, hogy a megállapodást két külön jogi eszközre bontja szét. Ez a jogi bűvészmutatvány egyetlen célt szolgál: hogy kikerüljék a nemzeti ratifikációs eljárásokat.

A tét hatalmas. Ha a Mercosur-megállapodás ebben a formában életbe lép, az visszafordíthatatlan károkat okozhat az európai mezőgazdaságnak, tönkreteheti a családi gazdaságokat és kiszolgáltatottá teszi a kontinenst. A bizalmatlansági indítvány tehát nem csupán egy politikai aktus, hanem az utolsó védvonal, amellyel a Patrióták megpróbálják megállítani Brüsszel ámokfutását.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)

