Merz nem ért egyet. Az Európai Parlament szerdán szűk többséggel döntött úgy, hogy az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Unió Bíróságának kell megvizsgálnia. A javaslat 334 igen és 324 nem szavazattal ment át, ami jól mutatja, mennyire megosztó kérdésről van szó.
Merz fittyet hány Strasbourg döntésére: életbe léptetné a vitatott Mercosur-megállapodást
Hiába mondott nemet az Európai Parlament, Friedrich Merz német kancellár nem várna tovább: szerinte az Európai Uniónak mielőbb alkalmaznia kellene a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást. A CDU-s kormányfő „sajnálatosnak” nevezte az EP döntését, amely az Európai Bíróság jogi állásfoglalásához kötné az egyezmény további sorsát.
Friedrich Merz a döntést élesen bírálta, írja a Junge Freiheit.
Közösségi oldalán azt írta: az EP határozata nem veszi figyelembe a geopolitikai helyzetet, miközben a megállapodás jogszerűségéről a német kormány meg van győződve.
Merz a Mercosur mellett áll
A kancellár szerint „nincs idő további késlekedésre”, ezért a szerződést ideiglenesen alkalmazni kellene.
A döntés Németországban is komoly politikai vitát váltott ki. Dennis Radtke CDU-s európai parlamenti képviselő „katasztrófának” nevezte a szavazás eredményét, és szégyennek tartja, hogy az Európai Néppárt egyes politikusai – szerinte a jobboldali erőktől való félelmükben – támogatták a jogi vizsgálatot.
A szociáldemokrata (SPD) Bernd Lange szintén éles kritikát fogalmazott meg, „öngólnak” nevezve az EP lépését.
A német pártok többsége megosztott volt: a CDU/CSU, az SPD, az FDP képviselői nagyrészt a vizsgálat ellen szavaztak, míg az AfD – egyetlen kivétellel – támogatta azt. A baloldali pártok, köztük a Die Linke, a BSW szintén a jogi ellenőrzés mellett voksoltak. A Zöldek frakciója megosztott volt, ahogyan a Szabad Választók is.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a strasbourgi szavazással egy időben több európai gazdaszervezet és gazdatüntetés zajlott a parlament épülete előtt. Mintegy ötezer demonstráló és több száz traktor bénította meg a város forgalmát. A tiltakozók transzparenseiken Ursula von der Leyen politikáját kifogásolták jelezve az Európai Bizottság politikájával szembeni elégedetlenséget.
A megállapodást az AfD határozottan ellenzi
A Mercosur-megállapodást az AfD is élesen bírálja. Peter Felser, a párt Bundestag-frakciójának erdőpolitikai szóvivője szerint az egyezmény nemcsak az európai gazdák megélhetését veszélyezteti, hanem környezetvédelmi szempontból is súlyos károkat okozhat.
Úgy fogalmazott: a dél-amerikai országok alacsonyabb termelési és élelmiszer-biztonsági standardjai miatt Európát „génmódosított és hormonkezelt importélelmiszerek” áraszthatják el.
Brüsszel 1999 óta tárgyal a Mercosur-országokkal a szabadkereskedelmi egyezményről. A kritikusok – köztük a német és más európai gazdaszervezetek – régóta arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi formájában elfogadott megállapodás súlyosan rontaná az európai mezőgazdaság versenyképességét, miközben politikai és gazdasági feszültségeket is gerjeszt az unióban.
Borítókép: Ursula von der Leyen, menj haza! feliratú táblák az Európai Parlament előtt, Strasbourgban, 2026. január 20. (Fotó: Hans Lucas/AFP/Mathilde Cybulski)
