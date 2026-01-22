Merz fittyet hány Strasbourg döntésére: életbe léptetné a vitatott Mercosur-megállapodást

Friedrich Merz a döntést élesen bírálta, írja a Junge Freiheit.

Közösségi oldalán azt írta: az EP határozata nem veszi figyelembe a geopolitikai helyzetet, miközben a megállapodás jogszerűségéről a német kormány meg van győződve.

Die Entscheidung des Europäischen Parlaments zum Mercosur-Abkommen ist bedauerlich. Sie verkennt die geopolitische Lage. Von der Rechtmäßigkeit des Abkommens sind wir überzeugt. Keine weiteren Verzögerungen mehr. Das Abkommen muss jetzt vorläufig angewandt werden. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 21, 2026

Merz a Mercosur mellett áll

A kancellár szerint „nincs idő további késlekedésre”, ezért a szerződést ideiglenesen alkalmazni kellene.

A döntés Németországban is komoly politikai vitát váltott ki. Dennis Radtke CDU-s európai parlamenti képviselő „katasztrófának” nevezte a szavazás eredményét, és szégyennek tartja, hogy az Európai Néppárt egyes politikusai – szerinte a jobboldali erőktől való félelmükben – támogatták a jogi vizsgálatot.

Die Entscheidung des @Europarl_DE zu #mercosur ist ein Desaster. Wer soll uns noch ernst nehmen,wenn man sich hinter dem EUGH verstecken will? Dass Abgeordnete der @EPPGroup aus Angst vor Rechtsextremen da mitgemacht haben,ist eine Schande. Wer vor Extremisten kuscht,verliert — Dennis Radtke (@RadtkeMdEP) January 21, 2026

A szociáldemokrata (SPD) Bernd Lange szintén éles kritikát fogalmazott meg, „öngólnak” nevezve az EP lépését.

A német pártok többsége megosztott volt: a CDU/CSU, az SPD, az FDP képviselői nagyrészt a vizsgálat ellen szavaztak, míg az AfD – egyetlen kivétellel – támogatta azt. A baloldali pártok, köztük a Die Linke, a BSW szintén a jogi ellenőrzés mellett voksoltak. A Zöldek frakciója megosztott volt, ahogyan a Szabad Választók is.

A tiltakozó gazdák egy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének képét és a „menj haza” feliratot ábrázoló transzparenst tartanak (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a strasbourgi szavazással egy időben több európai gazdaszervezet és gazdatüntetés zajlott a parlament épülete előtt. Mintegy ötezer demonstráló és több száz traktor bénította meg a város forgalmát. A tiltakozók transzparenseiken Ursula von der Leyen politikáját kifogásolták jelezve az Európai Bizottság politikájával szembeni elégedetlenséget.

A megállapodást az AfD határozottan ellenzi

A Mercosur-megállapodást az AfD is élesen bírálja. Peter Felser, a párt Bundestag-frakciójának erdőpolitikai szóvivője szerint az egyezmény nemcsak az európai gazdák megélhetését veszélyezteti, hanem környezetvédelmi szempontból is súlyos károkat okozhat.

Úgy fogalmazott: a dél-amerikai országok alacsonyabb termelési és élelmiszer-biztonsági standardjai miatt Európát „génmódosított és hormonkezelt importélelmiszerek” áraszthatják el.

Brüsszel 1999 óta tárgyal a Mercosur-országokkal a szabadkereskedelmi egyezményről. A kritikusok – köztük a német és más európai gazdaszervezetek – régóta arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi formájában elfogadott megállapodás súlyosan rontaná az európai mezőgazdaság versenyképességét, miközben politikai és gazdasági feszültségeket is gerjeszt az unióban.