Merz fittyet hány Strasbourg döntésére: életbe léptetné a vitatott Mercosur-megállapodást

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

Hiába mondott nemet az Európai Parlament, Friedrich Merz német kancellár nem várna tovább: szerinte az Európai Uniónak mielőbb alkalmaznia kellene a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást. A CDU-s kormányfő „sajnálatosnak” nevezte az EP döntését, amely az Európai Bíróság jogi állásfoglalásához kötné az egyezmény további sorsát.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2026. 01. 22. 20:01
Ursula von der Leyen "Menj haza" eliratú táblák az Európai Parlament előtt, Strasbourgban, 2026. január 20. Fotó: Mathilde Cybulski Forrás: Hans Lucas/AFP
Merz nem ért egyet. Az Európai Parlament szerdán szűk többséggel döntött úgy, hogy az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Unió Bíróságának kell megvizsgálnia. A javaslat 334 igen és 324 nem szavazattal ment át, ami jól mutatja, mennyire megosztó kérdésről van szó.

Merz
Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Friedrich Merz a döntést élesen bírálta, írja a Junge Freiheit.

Közösségi oldalán azt írta: az EP határozata nem veszi figyelembe a geopolitikai helyzetet, miközben a megállapodás jogszerűségéről a német kormány meg van győződve.

Merz a Mercosur mellett áll

A kancellár szerint „nincs idő további késlekedésre”, ezért a szerződést ideiglenesen alkalmazni kellene.

A döntés Németországban is komoly politikai vitát váltott ki. Dennis Radtke CDU-s európai parlamenti képviselő „katasztrófának” nevezte a szavazás eredményét, és szégyennek tartja, hogy az Európai Néppárt egyes politikusai – szerinte a jobboldali erőktől való félelmükben – támogatták a jogi vizsgálatot.

A szociáldemokrata (SPD) Bernd Lange szintén éles kritikát fogalmazott meg, „öngólnak” nevezve az EP lépését.

A német pártok többsége megosztott volt: a CDU/CSU, az SPD, az FDP  képviselői nagyrészt a vizsgálat ellen szavaztak, míg az AfD – egyetlen kivétellel – támogatta azt. A baloldali pártok, köztük a Die Linke, a BSW szintén a jogi ellenőrzés mellett voksoltak. A Zöldek frakciója megosztott volt, ahogyan a Szabad Választók is.

Farmers hold a banner bearing European Commission President Ursula von der Leyen and reading "go home" as European farmers gather outside the European Parliament to protest against the free trade agreement between the European Union and the Mercosur countries, on the eve of a vote on a referral to the courts, in Strasbourg on January 20, 2026. Called by the FNSEA, France's leading national agricultural union, some 4,000 farmers from across the European Union, including Italy, Belgium, and Germany, are expected to attend the protest. MEPs will not vote on the entire agreement with Mercosur until the coming months, but they are set to vote on Wednesday on whether to refer the matter to the Court of Justice of the European Union (CJEU). (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
A tiltakozó gazdák egy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének képét és a „menj haza” feliratot ábrázoló transzparenst tartanak (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a strasbourgi szavazással egy időben több európai gazdaszervezet és gazdatüntetés zajlott a parlament épülete előtt. Mintegy ötezer demonstráló és több száz traktor bénította meg a város forgalmát. A tiltakozók transzparenseiken Ursula von der Leyen politikáját kifogásolták jelezve az Európai Bizottság politikájával szembeni elégedetlenséget.

A megállapodást az AfD határozottan ellenzi

A Mercosur-megállapodást az AfD is élesen bírálja. Peter Felser, a párt Bundestag-frakciójának erdőpolitikai szóvivője szerint az egyezmény nemcsak az európai gazdák megélhetését veszélyezteti, hanem környezetvédelmi szempontból is súlyos károkat okozhat.

Úgy fogalmazott: a dél-amerikai országok alacsonyabb termelési és élelmiszer-biztonsági standardjai miatt Európát „génmódosított és hormonkezelt importélelmiszerek” áraszthatják el.

Brüsszel 1999 óta tárgyal a Mercosur-országokkal a szabadkereskedelmi egyezményről. A kritikusok – köztük a német és más európai gazdaszervezetek – régóta arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi formájában elfogadott megállapodás súlyosan rontaná az európai mezőgazdaság versenyképességét, miközben politikai és gazdasági feszültségeket is gerjeszt az unióban.

Borítókép: Ursula von der Leyen, menj haza! feliratú táblák az Európai Parlament előtt, Strasbourgban, 2026. január 20. (Fotó: Hans Lucas/AFP/Mathilde Cybulski)
 

