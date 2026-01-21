Európai ParlamentszavazásMercosur

Ma eldőlhet a Mercosur-megállapodás sorsa

Ma szavaznak az Európai Parlament képviselői arról, hogy jogi útra tereljék-e a sokat vitatott szabadkereskedelmi egyezményt. A Mercosur-megállapodás kapcsán az ellenző országok – élükön a franciákkal – jogi keresetet nyújtanak be, ami akár két évig is elhúzódhat, de akár teljesen keresztbe is tehet a megállapodásnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 11:43
Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
Az uniós törvényhozók szerdán szavaznak arról, hogy megtámadják-e az Európai Unió és Dél-Amerika közötti vitatott szabadkereskedelmi megállapodást a blokk legfelsőbb bíróságán, ami két évvel késleltetheti, de akár meg is hiúsíthatja a megállapodást. A Mercosur-megállapodást ellenző országok képviselői most jogi keresetet nyújtottak be az Európai Unió Bíróságához – írja a Reuters

Ma eldőlhet a Mercosur-megállapodás sorsa. Fotó: AFP

Egy 144 képviselőből álló tömb arra kérte a bíróságot: döntsön arról, hogy a megállapodás alkalmazható-e az összes tagállam teljes ratifikálása előtt, és hogy a rendelkezései korlátozzák-e az EU azon képességét, hogy környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi politikákat határozzon meg. A bíróságnak általában körülbelül két évre van szüksége az ilyen vélemények meghozatalához.

Az idő azonban kulcskérdés, miután a hírek szerint a Mercosur-országok vezetése (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) kezd türelmetlen lenni, miután a tárgyalások már évek óta zajlanak. 

Ha a bíróság elé utalják az ügyet, az EU továbbra is ideiglenesen alkalmazhatja a paktumot az ítélet megszületéséig és a parlamenti jóváhagyásig, ennek azonban feltehetőleg súlyos politikai ára lenne, a parlament pedig később meg is semmisíthetné a szerződést. 

A támogatók között van egyébként Németország és Spanyolország is, amelyek azzal érvelnek, hogy a megállapodás szükséges ahhoz, hogy az EU ellensúlyozni tudja az amerikai elnök globális kereskedelemre gyakorolt hatásait, miközben Kínától is segít függetlenedni. Az ellenző országok – köztük hazánk és Franciaország is – azzal érvelnek, hogy az olcsó beáramló marhahús, cukor és baromfi importja aláássa az európai mezőgazdaságot. 

 

Borítókép: Az Európai Parlament (Fotó: AFP)

