Az uniós törvényhozók szerdán szavaznak arról, hogy megtámadják-e az Európai Unió és Dél-Amerika közötti vitatott szabadkereskedelmi megállapodást a blokk legfelsőbb bíróságán, ami két évvel késleltetheti, de akár meg is hiúsíthatja a megállapodást. A Mercosur-megállapodást ellenző országok képviselői most jogi keresetet nyújtottak be az Európai Unió Bíróságához – írja a Reuters.

Ma eldőlhet a Mercosur-megállapodás sorsa. Fotó: AFP

Egy 144 képviselőből álló tömb arra kérte a bíróságot: döntsön arról, hogy a megállapodás alkalmazható-e az összes tagállam teljes ratifikálása előtt, és hogy a rendelkezései korlátozzák-e az EU azon képességét, hogy környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi politikákat határozzon meg. A bíróságnak általában körülbelül két évre van szüksége az ilyen vélemények meghozatalához.