Cseh Tibor: Élelmezési és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent a Mercosur, nem szolgálja az emberek érdekét

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodást sokan úgy próbálják eladni, mint amely olcsóbb élelmiszert és nagyobb választékot hoz majd a boltok polcaira. A gazdák és több agrárszakértő szerint azonban ez súlyos tévhit. A megállapodás valódi árát nem a multinacionális cégek, hanem a mindennapi fogyasztók és az európai termelők fizetnék meg.

A Mercosur nem a hétköznapi emberek érdekeit szolgálja. Fotó: Anadolu

Olcsóbb árak? Inkább üres ígéret

A Mercosur-egyezmény támogatói azzal érvelnek, hogy az unión kívülről érkező termékek lenyomják majd az árakat. Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint azonban a korábbi tapasztalatok mást mutatnak. Amikor az ukrán terményeket beengedték az uniós piacra, ugyanilyen ígéretek hangzottak el, mint a Mercosur esetében. Az eredmény:

a gazdák súlyos veszteségeket szenvedtek el,

a boltokban nem lett olcsóbb az élelmiszer,

az árkülönbséget a kiskereskedelem nyelte le.

Ugyanez történhet most is a dél-amerikai termékekkel: az import dömpingáras lesz, de a fogyasztók ebből alig látnak majd bármit. Hiába ámítják az embereket azzal, hogy a Mercosur-egyezmény nyomán olcsóbbak lesznek a termékek, a tapasztalatok mást mutatnak – mutatott rá Cseh Tibor, aki személyesen is részt vett a keddi strasbourgi gazdademonstráción. Vagyis összesítve a termelők és a fogyasztók járhatnak a legrosszabbul a dél-amerikai kereskedelmi megállapodással – szögezte le. – Ugyanakkor reménykedünk abban, hogy a gazdatüntetés elegendő nyomást gyakorol az Európai Parlamenti képviselőkre, és a mai, illetve a holnapi szavazáson a gazdák mellé állnak, noha az ügyben kettős érzésem van, mert sok olyan európai parlamenti képviselő is felvonult több országból is, köztük olyan politikusok is, akik egyébként korábban a gazdák ellen szavaztak – mondta Cseh Tibor, utalva Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter kiment a gazdák közé, ahol egyértelmű fogadtatást kapott, miután a demonstrálók, köztük Cseh Tibor is számon kérte, mert Magyar Péter annak a politikai családnak a támogatója, amely a gazdák átverésével áterőltették a Mercosur-megállapodást az uniós rendszeren. Magyar Péter arra a kérdésre, hogy támogatja-e majd a csütörtöki szavazáson az Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, kitérő választ adott. Majd kicsit később az Európai Parlamentben főnökeként dolgozó Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egyértelműen kijelentette, hogy ők teljes mellszélességgel kiállnak a Mercosur-megállapodás és Ursula von der Leyen mellett. – Mindenesetre – tette hozzá Cseh Tibor – a gazdák fellépése láthatóan sokakat elbizonytalanított, s remény van arra, hogy a Mercosur mellett eddig kiálló spanyol uniós képviselők átállnak, és megszavazhatják szerdán azt, hogy az Európai Bíróság elé kerüljön az ügy. Ettől függetlenül – tette hozzá – nagyon szkeptikus, mert azt látta, nagyon sokan csak a kommunikációban jelennek meg a gazdák mellett. Amikor pedig szavazni kell, akkor nem állnak ki a gazdák érdekében. Véleménye szerint a legfontosabb szavazás a csütörtöki napon lesz, amikor először az Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról fognak dönteni. Ez feketén-fehéren meg fogja mutatni, ki hol áll, mert minden hibás és elrontott javaslat Ursula von der Leyentől jött. – Igazán ez a kérdés fogja eldönteni, hogy akarjuk-e, hogy folytassa a munkáját vagy pedig elég volt belőle – tette hozzá.

A gazdák kivéreztetése végső soron a fogyasztót sújtja

A Mercosur-megállapodás nem a hétköznapi emberek érdekeit szolgálja, hiszen:

A gazdák elveszítik a piacaikat.

A fogyasztók nem kapnak olcsóbb élelmiszert, viszont nagyobb egészségügyi kockázattal szembesülnek.

Európa hosszú távon az élelmezési biztonságát kockáztatja.

Nem véletlen, hogy ezt az egyezményt 25 éven át tárgyalták, és eddig mindig elakadt az élelmiszer-biztonsági aggályok miatt. A kérdés most az: hajlandók vagyunk-e mindezt feláldozni egy kétes ígéretekre épülő kereskedelmi alkuért.