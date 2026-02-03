Minden benne van a néppárti zárónyilatkozatban, amiről hallgatni akarnak a választásokig

Dömötör Csaba szerint a zágrábi csúcstalálkozón elfogadott néppárti zárónyilatkozat világossá teszi a brüsszeli nagykoalíció politikai irányát: a dokumentum támogatja a szabályozott és irányított migrációt, továbbra is lehetőségként tekint a tömeges bevándorlásra, és ezért következetesen erőlteti a Migrációs paktumot.

A nyilatkozat emellett „rendíthetetlen” kötelezettségként rögzíti Ukrajna támogatását. A politikus képmutatónak tartja, hogy a Néppárt magát a gazdák pártjaként határozza meg, miközben agrártámogatási forráscsökkentést és a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodás végrehajtását támogatja.

Szintén ellentmondásosnak nevezte, hogy a dokumentum versenyképességről beszél, miközben az általuk képviselt szankciós politika az energiaárak emelkedésén keresztül súlyosan rontotta az európai gazdaság teljesítményét, és a keleti energiaimport tilalma újabb áremelkedési hullámot idézhet elő.

A Tisza brüsszeli pártjának arra is van jó ötlete, hogy mi a teendő akkor, ha lennének ellenszegülő hangok, akár a választók, akár a patrióta pártok részéről. Erre az esetre kiemelt célként határozzák meg a Demokráciapajzs program végrehajtását. Ami papíron a külső beavatkozások elleni védelmet jelent, de a gyakorlatban egyre szélesebb körben alkalmazott tényellenőri, azaz cenzor rendszert. Na, meg még több Brüsszelből finanszírozott aktivistacsoportot, mintha az a 17 milliárd eurónyi szerződés nem lett volna elég

– olvasható a bejegyzésben, a politikus hozzáteszi: