Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Minden benne van a néppárti zárónyilatkozatban, amiről hallgatni akarnak a választásokig

A Tisza-féle Európai Néppárt zágrábi csúcstalálkozójának zárónyilatkozata világosan megmutatja, milyen politikát képviselnek valójában – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a dokumentum a kötelező migrációs kvótáktól Ukrajna „rendíthetetlen” támogatásán át a gazdákat sújtó döntésekig mindazt tartalmazza, amiről a magyar választók előtt igyekeznek hallgatni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:30
Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP)
Zágrábban tartott csúcstalálkozót a Tisza-féle Európai Néppárt, és az ott elfogadott zárónyilatkozatban minden benne van, amiről a magyarországi kiskedvenceik nem akarnának beszélni a választásokig” – írta Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében.

Dömötör Csaba (Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

Dömötör Csaba szerint a zágrábi csúcstalálkozón elfogadott néppárti zárónyilatkozat világossá teszi a brüsszeli nagykoalíció politikai irányát: a dokumentum támogatja a szabályozott és irányított migrációt, továbbra is lehetőségként tekint a tömeges bevándorlásra, és ezért következetesen erőlteti a Migrációs paktumot. 

A nyilatkozat emellett „rendíthetetlen” kötelezettségként rögzíti Ukrajna támogatását. A politikus képmutatónak tartja, hogy a Néppárt magát a gazdák pártjaként határozza meg, miközben agrártámogatási forráscsökkentést és a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodás végrehajtását támogatja. 

Szintén ellentmondásosnak nevezte, hogy a dokumentum versenyképességről beszél, miközben az általuk képviselt szankciós politika az energiaárak emelkedésén keresztül súlyosan rontotta az európai gazdaság teljesítményét, és a keleti energiaimport tilalma újabb áremelkedési hullámot idézhet elő.

A Tisza brüsszeli pártjának arra is van jó ötlete, hogy mi a teendő akkor, ha lennének ellenszegülő hangok, akár a választók, akár a patrióta pártok részéről. Erre az esetre kiemelt célként határozzák meg a Demokráciapajzs program végrehajtását. Ami papíron a külső beavatkozások elleni védelmet jelent, de a gyakorlatban egyre szélesebb körben alkalmazott tényellenőri, azaz cenzor rendszert. Na, meg még több Brüsszelből finanszírozott aktivistacsoportot,  mintha az a 17 milliárd eurónyi szerződés nem lett volna elég

– olvasható a bejegyzésben, a politikus hozzáteszi:

Az érvelésben egyébként az is szerepel, hogy idén és jövőre kulcsfontosságú választások lesznek (nem írják le, de Magyarországra és Franciaországra gondolnak).

Dömötör Csaba rámutat: „A saját útjukat járó tagállamokat azzal fenyítenék, hogy minden létező uniós forrásra kiterjesztenék a kondicionalitási eljárást, azaz az uniós forrásokkal való politikai zsarolást. Emellett szűkítenék a vétó lehetőségét, ami talán a legradikálisabb módja az ellenvélemények kiiktatásának.”

Dömötör Csaba szerint a néppárti nagykoalíció évek óta a „more Europe” hívószót használja, ami egy ártalmatlannak tűnő megfogalmazása annak, hogy bármekkora problémát is okoznak, a válaszuk minden esetben az, hogy még erősebb brüsszeli centralizációt akarnak.

Ez a nagykoalíció az elmúlt években nem Európából hozott többet, hanem válságból, migrációból, versenyképességi hanyatlásból, háborús politikából, az ellenvélemények korlátozásából és a nemzeti jogkörök csorbításából. Szóval mindabból, ami nem erősíti, hanem végleg legyengíti a világ legjobb helyét. Irányváltásnak semmi jele, semmit sem tanultak, semmit nem felejtenének, a változás csupán annyi, hogy Magyarországon most mást tolnak a kirakatba jelöltként

– emelte ki.

Április 12-én erről, ezekről a tervekről is döntünk

– zárta bejegyzését.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
