„Zágrábban tartott csúcstalálkozót a Tisza-féle Európai Néppárt, és az ott elfogadott zárónyilatkozatban minden benne van, amiről a magyarországi kiskedvenceik nem akarnának beszélni a választásokig” – írta Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében.
Minden benne van a néppárti zárónyilatkozatban, amiről hallgatni akarnak a választásokig
A Tisza-féle Európai Néppárt zágrábi csúcstalálkozójának zárónyilatkozata világosan megmutatja, milyen politikát képviselnek valójában – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a dokumentum a kötelező migrációs kvótáktól Ukrajna „rendíthetetlen” támogatásán át a gazdákat sújtó döntésekig mindazt tartalmazza, amiről a magyar választók előtt igyekeznek hallgatni.
Dömötör Csaba szerint a zágrábi csúcstalálkozón elfogadott néppárti zárónyilatkozat világossá teszi a brüsszeli nagykoalíció politikai irányát: a dokumentum támogatja a szabályozott és irányított migrációt, továbbra is lehetőségként tekint a tömeges bevándorlásra, és ezért következetesen erőlteti a Migrációs paktumot.
A nyilatkozat emellett „rendíthetetlen” kötelezettségként rögzíti Ukrajna támogatását. A politikus képmutatónak tartja, hogy a Néppárt magát a gazdák pártjaként határozza meg, miközben agrártámogatási forráscsökkentést és a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodás végrehajtását támogatja.
Szintén ellentmondásosnak nevezte, hogy a dokumentum versenyképességről beszél, miközben az általuk képviselt szankciós politika az energiaárak emelkedésén keresztül súlyosan rontotta az európai gazdaság teljesítményét, és a keleti energiaimport tilalma újabb áremelkedési hullámot idézhet elő.
A Tisza brüsszeli pártjának arra is van jó ötlete, hogy mi a teendő akkor, ha lennének ellenszegülő hangok, akár a választók, akár a patrióta pártok részéről. Erre az esetre kiemelt célként határozzák meg a Demokráciapajzs program végrehajtását. Ami papíron a külső beavatkozások elleni védelmet jelent, de a gyakorlatban egyre szélesebb körben alkalmazott tényellenőri, azaz cenzor rendszert. Na, meg még több Brüsszelből finanszírozott aktivistacsoportot, mintha az a 17 milliárd eurónyi szerződés nem lett volna elég
– olvasható a bejegyzésben, a politikus hozzáteszi:
Az érvelésben egyébként az is szerepel, hogy idén és jövőre kulcsfontosságú választások lesznek (nem írják le, de Magyarországra és Franciaországra gondolnak).
Dömötör Csaba rámutat: „A saját útjukat járó tagállamokat azzal fenyítenék, hogy minden létező uniós forrásra kiterjesztenék a kondicionalitási eljárást, azaz az uniós forrásokkal való politikai zsarolást. Emellett szűkítenék a vétó lehetőségét, ami talán a legradikálisabb módja az ellenvélemények kiiktatásának.”
Dömötör Csaba szerint a néppárti nagykoalíció évek óta a „more Europe” hívószót használja, ami egy ártalmatlannak tűnő megfogalmazása annak, hogy bármekkora problémát is okoznak, a válaszuk minden esetben az, hogy még erősebb brüsszeli centralizációt akarnak.
Ez a nagykoalíció az elmúlt években nem Európából hozott többet, hanem válságból, migrációból, versenyképességi hanyatlásból, háborús politikából, az ellenvélemények korlátozásából és a nemzeti jogkörök csorbításából. Szóval mindabból, ami nem erősíti, hanem végleg legyengíti a világ legjobb helyét. Irányváltásnak semmi jele, semmit sem tanultak, semmit nem felejtenének, a változás csupán annyi, hogy Magyarországon most mást tolnak a kirakatba jelöltként
– emelte ki.
Április 12-én erről, ezekről a tervekről is döntünk
– zárta bejegyzését.
